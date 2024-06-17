Дружба с Леброном не спасёт от давления в «Лейкерс». Кто возглавит легендарный клуб НБА?

Тренер — в любом клубе НБА это позиция, которая подвержена максимальному давлению с различных сторон. От тебя требуют результатов руководство, болельщики и игроки. А в таких известных командах, как «Лос-Анджелес Лейкерс», критерии и повышенное внимание возрастают в несколько раз. «Озёрники» после неудачного похода за титулом уволили Дарвина Хэма, который проработал в команде два сезона. Почему один известный специалист уже отказал «Лейкерс» и кто является главным фаворитом на пост в клубе с такой историей?

С 2011 года, когда «Лейкерс» покинул легендарный Фил Джексон, ни один из тренеров не проработал в команде больше трёх сезонов. Люк Уолтон и Фрэнк Вогель — последние, кому это удавалось. Но даже чемпионский титул не помог Вогелю оставить за собой должность на более продолжительный отрезок.

Факт о Фрэнке Вогеле Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Основным кандидатом на вакантную позицию в «Лейкерс» был звезда университетского баскетбола и NCAA Дэн Хёрли. Под руководством 51-летнего специалиста университет Коннектикута выигрывал «Мартовское безумие» два года подряд — в 2023-м и 2024-м. Ранее такое удавалось лишь двум тренерам в истории NCAA — Билли Доновану и Майку Кшишевски. В общем, «Лейкерс» предложили Хёрли $ 70 млн за шесть лет, что сделало бы его шестым самым высокооплачиваемым главным тренером в НБА. Но в итоге Дэн отказался от работы в лос-анджелесском клубе. Ему сделали более выгодные предложения родной Коннектикут и Кентукки. Вот так «Лейкерс» лишились основного кандидата на пост тренера.

Сообщается, что после отказа Хёрли в расширенный список «Лейкерс» входят Джей Джей Редик, помощник главного тренера «Нью-Орлеан Пеликанс» Джеймс Боррего, ассистент Майка Мэлоуна в «Денвер Наггетс» Дэвид Адельман и Сэм Касселл, работающий в штабе Джо Маззуллы в «Бостон Селтикс». Ранее «озёрники» рассматривали Майка Буденхольцера, но «Финикс Санз» оказался быстрее и подписал контракт с чемпионом 2021 года.

По информации аналитиков и говорящих голов в НБА, Боррего уже одной ногой в «Кливленд Кавальерс», в клубе, который уволил Джей Би Бикерстаффа. Поэтому круг сужается ещё сильнее. Известный инсайдер Марк Стейн в своём подкасте сказал: «Джеймс Боррего — первый списке кандидатов на пост в «Кливленде». Это может оставить Редика единственным топовым претендентом на должность в «Лейкерс», на которого у них есть явные шансы».

На самом деле, сейчас Редик — главный кандидат на пост тренера в «ЛАЛ». Это уже давно понятно всем. Джей Джей заинтересован в этой работе и говорил об этом не раз. Он провёл собеседование с командой, которое прошло отлично. К тому же за него поручился легендарный тренер Дьюка Майк Кшишевски, под руководством которого он играл в NCAA. Нельзя забывать и о совместном подкасте Леброна Джеймса с Редиком. Эти двое явно находятся в отличных отношениях, а все мы знаем, как Королю важно, чтобы на месте тренера был его человек.

Джей Джей Редик Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Чем дольше «Лейкерс» тянут, тем больше дают понять, что не уверены, подходит ли Редик для этой работы. Примечательно и то, что Джей Джей не отработал ни минуты в качестве ассистента какого-либо из тренеров в НБА — довольно редкое, если не сказать уникальное, явление в наше время. В основном все набираются опыта, а уже потом возглавляют какой-то клуб. Но Редик может пропустить этот этап и сразу же возглавить такой великий клуб, как «Лейкерс». Возможно, это сыграет злую шутку со всеми: с «озёрниками», с самим Джей Джеем и даже с Леброном, который точно замолвил словечко за своего друга.

А возможно, мы увидим тренера с новаторским взглядом на баскетбол, который не даст последним годам Леброна в НБА быть выкинутыми на свалку. Лишь время расставит всё по своим местам. Ждём окончательное решение от «Лейкерс», но, кажется, выбор уже сделан — просто клуб дожидается окончания финальной серии НБА между «Бостоном» и «Далласом», так как Редик работает аналитиком на телевидении и просто дорабатывает свой контракт.