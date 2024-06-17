Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Лос-Анджелес Лейкерс: кто возглавит клуб НБА после увольнения Дарвина Хэма, Джей Джей Редик, Дэн Хёрли и Леброн Джеймс

Дружба с Леброном не спасёт от давления в «Лейкерс». Кто возглавит легендарный клуб НБА?
Никита Бирюков
Кто возглавит легендарный клуб НБА?
Аудио-версия:
Комментарии
Джей Джей Редик — основной кандидат на пост главного тренера «озëрников».

Тренер — в любом клубе НБА это позиция, которая подвержена максимальному давлению с различных сторон. От тебя требуют результатов руководство, болельщики и игроки. А в таких известных командах, как «Лос-Анджелес Лейкерс», критерии и повышенное внимание возрастают в несколько раз. «Озёрники» после неудачного похода за титулом уволили Дарвина Хэма, который проработал в команде два сезона. Почему один известный специалист уже отказал «Лейкерс» и кто является главным фаворитом на пост в клубе с такой историей?

С 2011 года, когда «Лейкерс» покинул легендарный Фил Джексон, ни один из тренеров не проработал в команде больше трёх сезонов. Люк Уолтон и Фрэнк Вогель — последние, кому это удавалось. Но даже чемпионский титул не помог Вогелю оставить за собой должность на более продолжительный отрезок.

Факт о Фрэнке Вогеле

Факт о Фрэнке Вогеле

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Основным кандидатом на вакантную позицию в «Лейкерс» был звезда университетского баскетбола и NCAA Дэн Хёрли. Под руководством 51-летнего специалиста университет Коннектикута выигрывал «Мартовское безумие» два года подряд — в 2023-м и 2024-м. Ранее такое удавалось лишь двум тренерам в истории NCAA — Билли Доновану и Майку Кшишевски. В общем, «Лейкерс» предложили Хёрли $ 70 млн за шесть лет, что сделало бы его шестым самым высокооплачиваемым главным тренером в НБА. Но в итоге Дэн отказался от работы в лос-анджелесском клубе. Ему сделали более выгодные предложения родной Коннектикут и Кентукки. Вот так «Лейкерс» лишились основного кандидата на пост тренера.

Подробнее о решении Хёрли:
Почему университетский тренер из NCAA отказался тренировать «Лейкерс» и Леброна Джеймса?
Почему университетский тренер из NCAA отказался тренировать «Лейкерс» и Леброна Джеймса?

Сообщается, что после отказа Хёрли в расширенный список «Лейкерс» входят Джей Джей Редик, помощник главного тренера «Нью-Орлеан Пеликанс» Джеймс Боррего, ассистент Майка Мэлоуна в «Денвер Наггетс» Дэвид Адельман и Сэм Касселл, работающий в штабе Джо Маззуллы в «Бостон Селтикс». Ранее «озёрники» рассматривали Майка Буденхольцера, но «Финикс Санз» оказался быстрее и подписал контракт с чемпионом 2021 года.

По информации аналитиков и говорящих голов в НБА, Боррего уже одной ногой в «Кливленд Кавальерс», в клубе, который уволил Джей Би Бикерстаффа. Поэтому круг сужается ещё сильнее. Известный инсайдер Марк Стейн в своём подкасте сказал: «Джеймс Боррего — первый списке кандидатов на пост в «Кливленде». Это может оставить Редика единственным топовым претендентом на должность в «Лейкерс», на которого у них есть явные шансы».

На самом деле, сейчас Редик — главный кандидат на пост тренера в «ЛАЛ». Это уже давно понятно всем. Джей Джей заинтересован в этой работе и говорил об этом не раз. Он провёл собеседование с командой, которое прошло отлично. К тому же за него поручился легендарный тренер Дьюка Майк Кшишевски, под руководством которого он играл в NCAA. Нельзя забывать и о совместном подкасте Леброна Джеймса с Редиком. Эти двое явно находятся в отличных отношениях, а все мы знаем, как Королю важно, чтобы на месте тренера был его человек.

Джей Джей Редик

Джей Джей Редик

Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Чем дольше «Лейкерс» тянут, тем больше дают понять, что не уверены, подходит ли Редик для этой работы. Примечательно и то, что Джей Джей не отработал ни минуты в качестве ассистента какого-либо из тренеров в НБА — довольно редкое, если не сказать уникальное, явление в наше время. В основном все набираются опыта, а уже потом возглавляют какой-то клуб. Но Редик может пропустить этот этап и сразу же возглавить такой великий клуб, как «Лейкерс». Возможно, это сыграет злую шутку со всеми: с «озёрниками», с самим Джей Джеем и даже с Леброном, который точно замолвил словечко за своего друга.

А возможно, мы увидим тренера с новаторским взглядом на баскетбол, который не даст последним годам Леброна в НБА быть выкинутыми на свалку. Лишь время расставит всё по своим местам. Ждём окончательное решение от «Лейкерс», но, кажется, выбор уже сделан — просто клуб дожидается окончания финальной серии НБА между «Бостоном» и «Далласом», так как Редик работает аналитиком на телевидении и просто дорабатывает свой контракт.

Последние громкие увольнения тренеров НБА:
Каждый день как на пороховой бочке. Топ уволенных тренеров НБА
Каждый день как на пороховой бочке. Топ уволенных тренеров НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android