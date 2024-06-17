Что делает финал НБА — 2024 таким особенным?

В истории НБА есть моменты, которые становятся вехами, определяющими целые эпохи. 2024 год стал одним из таких моментов. Впервые за более чем три десятилетия в финале НБА нет ни одного баскетболиста, обладающего наградой самого ценного игрока (MVP). Это событие не только исключительное, но и уникальное — подобное происходило всего дважды с 1950-х годов.

Последний раз такое случилось в 1990-м, когда «Детройт» сыграл с «Портлендом». До этого момента все финалы 1960-х, 1970-х и 1980-х годов обязательно включали хотя бы одного игрока, которого признавали MVP. Даже в 1977 году, когда Билл Уолтон и Джулиус Ирвинг играли в финале, оба стали MVP позже — Уолтон в 1978 году и Ирвинг в 1981-м. Однако их достижения в Американской баскетбольной ассоциации (ABA) не учитывались в статистике НБА.

Список MVP последних лет ясно показывает, насколько редким является отсутствие подобных игроков в финале. С 2000 года почти каждый финиш постсезона включал таких выдающихся игроков, как Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрант, Коби Брайант и Шакил О'Нил. В последние годы доминировали Никола Йокич и Яннис Адетокунбо. Но в 2024 году ни один из них не оказался в финальной серии, включая Джоэла Эмбиида.

Отсутствие MVP может быть одной из причин, почему нынешний финал кажется таким специфическим. Фанаты привыкли видеть звёзд первой величины, доказавших свою ценность и состоятельность. Отсутствие таких игроков открывает новые возможности для других участников проявить себя и выйти на передний план.

Такое событие также подчёркивает изменения в ландшафте НБА. Лига становится всё более конкурентоспособной, и молодые таланты получают больше шансов проявить себя. Это создаёт непредсказуемую и захватывающую динамику в плей-офф и финалах. И хотя на площадке нет действующих MVP, это не умаляет значимости и зрелищности этого события.