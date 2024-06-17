Лучшие легионеры ЦСКА в истории Единой лиги. Де Коло, Шишкаускас или же Теодосич?

Сезон-2009/2010 — первый в истории Единой лиги ВТБ. Новая лига начинала свой путь с восемью командами, а уже в нынешнем её виде мы имеем 12 команд из России и по одной из Беларуси и Казахстана. В истории Единой лиги было невероятное число легионеров разной величины. Московский ЦСКА — самый титулованный клуб турнира. Армейцы в 2024 году подняли над головой 11-й чемпионский трофей.

«Чемпионат» предлагает вспомнить лучших иностранных игроков ЦСКА в истории Единой лиги. В ходе голосования баскетболисты будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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Рейтинг: лучшие легионеры ЦСКА в истории Единой лиги 1 место Джон Роберт Холден Джон Роберт Холден Фото: РИА Новости Американский разыгрывающий выступал за ЦСКА в Единой лиге лишь два сезона. Но это не помешало Холдену вписать своё имя в историю турнира. Он стал первым MVP плей-офф в истории Единой лиги — в 2010 году помог армейцам выиграть золотые медали, набрав 16 очков в финальном матче с казанским УНИКСом. К тому же Джон выступал в команде в период с 2002 по 2011 год, запомнившись всем великолепными выступлениями в Евролиге и других не менее значимых турнирах. В 2020-м Холден был включён в Зал славы Единой лиги. Легендарный игрок сыграл 18 матчей в Единой лиге, записывая в среднем на свой счёт 5,7 очка, 1,8 подбора и 2,6 передачи. 2 место Милош Теодосич Милош Теодосич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» Чуть ли не самый известный легионер в истории ЦСКА. Теодосич — шестикратный чемпион Единой лиги, двукратный MVP плей-офф, чемпион Евролиги, а также один из лучших ассистентов в истории Единой лиги — третье место после Алексея Шведа и Дмитрия Хвостова. Милош олицетворял собой классического разыгрывающего, полностью руководя игрой ЦСКА тех лет. До переезда в НБА сербский баскетболист провёл в Единой лиге 144 матча, в среднем у него было 14,1 очка, 2,4 подбора и 5,3 передачи. 3 место Нандо Де Коло Нандо Де Коло Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» Французский разыгрывающий попал в ЦСКА сразу же после игры в НБА за «Сан-Антонио Спёрс». За океаном Де Коло был неплох, но закрепиться не сумел. Зато в составе армейцев практически сразу же стал одним из лидеров. Нандо — пятикратный чемпион Единой лиги, двукратный чемпион Евролиги, MVP Евролиги, MVP «Финала четырёх» Евролиги и обладатель приза Альфонсо Дэвиса, который присуждается самому результативному игроку сезона. Француз трижды признавался самым ценным игроком Единой лиги. За свои 143 матча в России защитник в среднем набирал 18,9 очка, отдавал 4,0 передачи и совершал 3,0 подбора. 4 место Траджан Лэнгдон Траджан Лэнгдон Фото: РИА Новости Американский защитник выступал в ЦСКА вместе с Холденом, Смодишем и Теодоросом Папалукасом, создав невероятно сильный костяк на долгое время. С армейцами Лэнгдон стал двукратным чемпионом Евролиги и единожды выиграл Единую лигу. Конец карьеры Траджана совпал с образованием Единой лиги, и поэтому его статистика в турнире не особо впечатляет: 9,0 очка, 1,7 подбора, 1,1 передачи. Но в свои лучшие годы он, как и Холден, Смодиш и Папулукас, творил чудеса на паркете. 5 место Кайл Хайнс Кайл Хайнс Фото: Денис Тырин, «Чемпионат» Американский центровой с 2013 по 2020 год защищал цвета ЦСКА. За время пребывания в команде Хайнс стал шестикратным чемпионом Единой лиги. Кайл — лидер турнира по количеству матчей за карьеру среди всех легионеров (195). В сезоне-2015/2016 его признали лучшим обороняющимся игроком турнира. К тому же центровой является обладателем четырёх чемпионских титулов Евролиги (дважды — в составе армейцев). Статистика Хайнса в Единой лиге: 10,2 очка, 3,8 подбора, 1,1 передачи. 6 место Рамунас Шишкаускас Рамунас Шишкаускас Фото: Getty Images Литовский баскетболист пришёл в ЦСКА в довольно позднем возрасте, поиграв долгое время на родине, в Италии и Греции. Шишкаускас с армейцами выиграл Евролигу в 2008 году, став попутно самым ценным игроком турнира. В составе клуба из Москвы Рамунас стал двукратным чемпионом Единой лиги (2009/2010 и 2011/2012). Всего в турнире форвард провёл 29 матчей, в которых у него было в среднем 8,3 очка, 2,8 подбора и 1,3 передачи. Стоит напомнить, что Шишкаускас в 2014-м был удостоен чести стать «Легендой Евролиги» — своего рода Зала славы турнира, в котором сейчас находится лишь девять игроков. 7 место Матьяж Смодиш Матьяж Смодиш Фото: РИА Новости Тяжёлый форвард выступал за ЦСКА с 2005 по 2011 год. Вместе с командой он дважды выигрывал Евролигу, а также стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Словенский баскетболист застал всеми нами любимый турнир на закате карьеры, к тому же пропустил один из сезонов в связи с травмой. Но всё равно о Смодише нельзя не вспомнить, когда речь идёт о ЦСКА тех лет. Всего Матьяж провёл в Единой лиге 10 матчей, показывая статистику в 8,0 очка, 3,6 подбора и 1,1 передачи. 8 место Серхио Родригес Серхио Родригес Фото: Getty Images Испанец побывал в НБА, поиграл за «Реал» и уже затем оказался в ЦСКА. За недолгий период в составе армейцев — с 2017 по 2019 год — Родригес стал двукратным чемпионом Единой лиги, победителем Евролиги, MVP «Финала четырёх» Единой лиги. Серхио был важной частью команды, выходя в основном со скамейки запасных, но внося колоссальный вклад в успехи клуба. Он сыграл 53 игры в ЕЛ ВТБ, в которых в среднем у него было 11,9 очка, 1,8 подбора и 4,9 передачи. Сейчас разыгрывающий продолжает выступать за мадридский «Реал», но уже в статусе ветерана, испанцу 38 лет. 9 место Уилл Клайберн Уилл Клайберн Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» Уроженец Детройта (США) выступал за ЦСКА с 2017 по 2022 год. За это время Клайберн стал трёхкратным чемпионом Единой лиги и один раз выиграл Евролигу. В тот период, когда Уилл выступал за ЦСКА, состав москвичей изобиловал великолепными исполнителями. Но даже среди них форвард порой выделялся, практически в одиночку выигрывая матчи и серии. Всего в Единой лиге Клайберн провёл 110 матчей, в среднем у него 14,0 очка, 4,2 подбора и 1,8 передачи. 10 место Кори Хиггинс Кори Хиггис Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» Двукратный победитель Евролиги (2016, 2019) выступал за ЦСКА с 2015 по 2019 год. После чего перебрался в каталонскую «Барселону». В составе армейцев Кори стал четырёхкратным чемпионом Единой лиги. До игры в столичном клубе Хиггинс выступал за «Триумф» из прекрасного города Люберцы, который в дальнейшем послужил костяком для образования «Зенита». В 2014-м американец стал лучшим снайпером Единой лиги. Всего во всеми нами любимом турнире Хиггинс провёл 110 игр, отметившись в среднем 11,2 очка, 1,7 подбора и 1,9 передачи. 11 место Майк Джеймс Майк Джеймс Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» Майк хоть провёл в ЦСКА не так много времени, но успел запомниться невероятно яркими индивидуальными выступлениями. Американский разыгрывающий играл за клуб из столицы России с 2019 по 2021 год. С командой он стал чемпионом Единой лиги ВТБ в 2021-м, всего в турнире Джеймс провёл 32 игры, в которых показывал шикарные статистические показатели: 19,0 очка, 2,4 подбора и 4,2 передачи. Правда, закончилось пребывание американца в ЦСКА конфликтом с Димитрисом Итудисом и последующим уходом из команды. Однако воспоминания об игре разыгрывающего, который в этом сезоне стал MVP Евролиги в составе «Монако», не выкинуть никуда!

Отдельного внимания заслуживает Теодорос Папалукас, который выступал за ЦСКА в период с 2002 по 2008 год. Вместе с командой легендарный греческий баскетболист стал двукратным чемпионом Евролиги и семикратным чемпионом России. Правда, в Единой лиге Папалукасу поиграть много не удалось — 18 матчей в сезоне-2012/2013. Но он всё равно добился чемпионства с командой. Теодорос наряду с Шишкаускасом является легендой Евролиги.