После этого момента стало ясно: «Бостон» — чемпион НБА

Когда на табло оставалось меньше двух минут до конца первой четверти, «Даллас» сократил отставание от «Бостона» до одного очка. Но именно в этот момент заработала знаменитая фраза: «Нападение выигрывает матчи, защита выигрывает титулы», что «Селтикс» любезно нам и показали. «Кельты» завершили стартовую 12-минутку рывком 9:0 благодаря жёсткому прессингу и неудачным попыткам Макси Клебера из-за дуги. Как только Сэм Хозер вышел со скамейки запасных и забил трёхочковый, «Бостон» начал перехватывать мячи, что привело к лёгким очкам.

Промахи Клебера усилили общие проблемы «Маверикс» с трёхочковыми бросками, несмотря на многообещающее начало. «Бостон» доминировал над «Далласом» и во второй четверти, доведя разницу в счёте до 20 очков, которая практически сохранилась к финальной сирене — 106:88. «Селтикс» закончили первую четверть со счётом 28:18. «Даллас» потерял концентрацию, что усложнило им задачу — остаться в живых и попытаться всеми силами навязать борьбу хозяевам площадки.

Начало ключевого рывка «Бостона» Фото: Кадр из трансляции

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Примечательно, что Кайри Ирвинг и Лука Дончич за первые 12 минут на двоих сообразили пять очков (все очки принадлежат словенцу), реализовав два броска из девяти попыток. Тем временем атакующий защитник «Маверикс» Джош Грин за этот период набрал больше, чем его звёздные партнёры по команде, — 6. У «Бостона» в скоринговом вопросе всё было сбалансировано: каждый игрок, выходивший на площадку, отметился набранными очками, но больше всех досталось Джейлену Брауну и Джру Холидэю — по шесть очков.

Кубок Ларри О'Брайена возвращается в Бостон спустя 16 лет. «Кельты» выглядели готовыми к коронации с самого начала игры, когда ребята Джо Маззуллы организовали 9:2. Каждая успешная атака и защитный манёвр укрепляли веру команды и болельщиков в то, что этот титул будет их. Эта игра стала кульминацией сезона, полного напряжённых моментов и решающих побед. Но именно в эти последние минуты первой четверти пятой игры финала стало очевидно: «Бостон» не просто главный претендент на титул — он его заслуженный обладатель.