Есть ещё один игрок, который заслуживал этой награды!

Джейлена Брауна признали MVP финальной серии. Может быть, вы с этим не согласны?

Сегодня, 18 июня, завершился пятый матч в рамках финальной серии плей-офф НБА, в котором «Бостон» переиграл «Даллас» со счётом 106:88. Таким образом, «Селтикс» стали 18-кратными чемпионами в истории лиги.

«Чемпионат» предлагает выбрать лучшего игрока по итогам пятой встречи. В ходе голосования они будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Примечательно, что атакующий защитник «кельтов» Джейлен Браун получил награду самому ценному игроку (MVP) финальной серии. За него проголосовали семь отобранных журналистов из 11. Остальные четыре голоса пошли в пользу лёгкого форварда Джейсона Тейтума.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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