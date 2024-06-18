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Финал НБА — 2024: Джейлен Браун стал самым ценным игроком (MVP) финальной серии, почему не Джейсон Тейтум, претенденты

Джейлена Брауна признали MVP финальной серии. Может быть, вы с этим не согласны?
Артемий Берстенев
Джейлен Браун — MVP финальной серии
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Есть ещё один игрок, который заслуживал этой награды!

Сегодня, 18 июня, завершился пятый матч в рамках финальной серии плей-офф НБА, в котором «Бостон» переиграл «Даллас» со счётом 106:88. Таким образом, «Селтикс» стали 18-кратными чемпионами в истории лиги.

«Чемпионат» предлагает выбрать лучшего игрока по итогам пятой встречи. В ходе голосования они будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Примечательно, что атакующий защитник «кельтов» Джейлен Браун получил награду самому ценному игроку (MVP) финальной серии. За него проголосовали семь отобранных журналистов из 11. Остальные четыре голоса пошли в пользу лёгкого форварда Джейсона Тейтума.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
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После этого момента стало ясно: «Бостон» — чемпион НБА
Видео
После этого момента стало ясно: «Бостон» — чемпион НБА
Кто лучший игрок финальной серии плей-офф НБА — 2024?
1 место

Джейлен Браун — «Бостон Селтикс»

Статистика Джейлена Брауна

Статистика Джейлена Брауна

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

2 место

Джру Холидэй — «Бостон Селтикс»

Статистика Джру Холидэя

Статистика Джру Холидэя

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

3 место

Джейсон Тейтум — «Бостон Селтикс»

Статистика Джейсона Тейтума

Статистика Джейсона Тейтума

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

4 место

Деррик Уайт — «Бостон Селтикс»

Статистика Деррика Уайта

Статистика Деррика Уайта

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

5 место

Кристапс Порзингис — «Бостон Селтикс»

Статистика Кристапса Порзингиса

Статистика Кристапса Порзингиса

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Комментарии
Новости. Баскетбол
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