Джейлена Брауна признали MVP финальной серии. Может быть, вы с этим не согласны?

Сегодня, 18 июня, завершился пятый матч в рамках финальной серии плей-офф НБА, в котором «Бостон» переиграл «Даллас» со счётом 106:88. Таким образом, «Селтикс» стали 18-кратными чемпионами в истории лиги.
«Чемпионат» предлагает выбрать лучшего игрока по итогам пятой встречи. В ходе голосования они будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
Примечательно, что атакующий защитник «кельтов» Джейлен Браун получил награду самому ценному игроку (MVP) финальной серии. За него проголосовали семь отобранных журналистов из 11. Остальные четыре голоса пошли в пользу лёгкого форварда Джейсона Тейтума.
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Джейлен Браун — «Бостон Селтикс»
Статистика Джейлена Брауна
Фото: «Чемпионат»/Getty Images
Джру Холидэй — «Бостон Селтикс»
Статистика Джру Холидэя
Фото: «Чемпионат»/Getty Images
Джейсон Тейтум — «Бостон Селтикс»
Статистика Джейсона Тейтума
Фото: «Чемпионат»/Getty Images
Деррик Уайт — «Бостон Селтикс»
Статистика Деррика Уайта
Фото: «Чемпионат»/Getty Images
Кристапс Порзингис — «Бостон Селтикс»
Статистика Кристапса Порзингиса
Фото: «Чемпионат»/Getty Images