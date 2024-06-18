Дончич — гений! Легендарный плей-офф для лидера «Далласа», однако есть одно но

Вот и подошёл к концу сезон-2023/2024 в Национальной баскетбольной ассоциации. «Бостон Селтикс» заслуженно стал чемпионом, а «Даллас Маверикс» удалось забрать у «кельтов» в финале лишь один матч. Лидер «бродяг» Лука Дончич был феноменален на протяжении всего плей-офф, но от суперзвёзд всегда требуют большего. В чём провалился гениальный словенский разыгрывающий в финале НБА?

Практически с первых матчей плей-офф Лука играл с травмами. Сперва говорилось о проблемах с коленом, затем — с голеностопом, а в финальной серии в одном из матчей он получил удар в брюшную полость. На предыгровой тренировке Дончич был весь обмотан эластичными бинтами, прямо как мумия. По информации инсайдеров, словенец играл на обезболивающих. Вот что значит воля к победе и желание стать чемпионом, несмотря ни на что!

Лука Дончич перед матчем Фото: x.com/MikeLeslieWFAA

В первом матче финала, когда ни у кого из «Далласа» не шла игра, Лука не унывал и показывал, что способен практически в одиночку противостоять настолько отлаженному механизму, как «Бостон». Вторая игра — снова Дончич на высоте: 32 очка, 11 подборов, 11 передач с шикарной бросковой линейкой (8 из 12 — с двухочковой дистанции, 4 из 9 — из-за дуги). Серия переехала в Даллас, где уже не кричали в сторону Кайри Ирвинга, который проснулся и выдал 35 очков в третьей встрече финала. Словенец же взял на себя розыгрыш и ненамного отстал от своего напарника по очкам — 27. Правда, именно с этого матча у Луки перестали лететь «трёшки».

Если в первых двух встречах Дончич реализовал восемь «трёшек» из 21 выброшенной (38%) — довольно солидный результат, учитывая степень сопротивления от «Бостона», то в следующих трёх играх Лука попал в цель лишь трижды из-за дуги при 24 попытках! Это 12,5% реализации — сущий кошмар. Это можно было бы забыть, если бы так бросал какой-нибудь молодой Джейден Харди или же Джош Грин, но только не лидер, ведущий за собой всю команду.

Причём трёхочковые — фирменное оружие Дончича. Он умеет «пулять» с сопротивлением соперника и со стэп-бэка — с отшагиванием. В общем, похоже, травмы и усталость сделали своё дело. Лука боролся от первой и до последней игры, но даже сверхусилий оказалось недостаточно. Баскетбол — прежде всего командная игра, а «Бостон» по ходу всего сезона показал, что обладает лучшим коллективом. Всё справедливо. Но Дончичу и его «Далласу» не стоит отчаиваться: нынешний плей-офф наглядно показал, что «бродяги» представляют из себя.

В команде есть два ярко выраженных лидера — Дончич и Ирвинг, есть великолепно проявивший себя в плей-офф Дерек Лайвли, для которого, к слову, это первый сезон в НБА. Отлично вписались в команду Пи Джей Вашингтон и Дэниел Гэффорд, пришедшие перед дедлайном обменов. К тому же в клубе есть молодые Грин с Харди, способные развиться в очень хороших игроков. Так что у «Далласа» вырисовывается приятная перспектива, конечно, если руководство не решит что-то менять. Поживём — увидим. Фанатам Дончича не отчаиваться — всё впереди!