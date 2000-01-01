«Бостон» — самый титулованный клуб НБА. Насколько они опередили другие команды?

«Бостон» — самый титулованный клуб НБА

«Бостон» обыграл «Даллас» в финальной серии (4-1) и стал чемпионом НБА. Для «Селтикс» это чемпионство стало 18-м в истории! Больше титулов нет ни у одного клуба НБА.