«Бостон» — самый титулованный клуб НБА
«Бостон» обыграл «Даллас» в финальной серии (4-1) и стал чемпионом НБА. Для «Селтикс» это чемпионство стало 18-м в истории! Больше титулов нет ни у одного клуба НБА.
5-е место — «Сан-Антонио Спёрс»
«Шпоры» становились чемпионами НБА пять раз: в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.
3-4-е место — «Чикаго Буллз»
«Буллз» брали титул НБА шесть раз: в 1991-1993, 1996-1998 годах.
3-4-е место — «Голден Стэйт Уорриорз»
«Голден Стэйт» завоёвывал шесть титулов НБА: в 1956, 1975, 2015, 2017, 2018, 2022 годах.
2-е место — «Лос-Анджелес Лейкерс»
«Лейкерс» становились чемпионами 17 раз: в 1949, 1950, 1952-1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000- 2002, 2009, 2010, 2020 годах.
1-е место — «Бостон Селтикс»
«Бостон» брал титул НБА 18 раз: в 1957, 1959, 1960-1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008, 2024 годах.
«Бостон» — самый титулованный клуб НБА. Насколько они опередили другие команды?
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