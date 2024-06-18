«Встретимся в тюрьме». В Брауна никто не верил, а он — герой «Бостона»

Нынешнее ядро «Бостона» берёт начало с драфта 2016 года, когда «кельты» под общим третьим пиком выбрали Джейлена Брауна. Атакующий защитник с каждым годом прибавлял, образовав вместе с Джейсоном Тейтутом, который под аналогичным номером был выбран на драфте 2017-го, один из самых сильных дуэтов в Национальной баскетбольной ассоциации. Браун — обладатель самого внушительного контракта в истории НБА, но, кажется, завоёванное чемпионство и игра в плей-офф Джейлена должны были заткнуть рты всем скептикам, которые поливали его грязью на протяжении долгого времени.

Всем уже давно прекрасно известно, что Браун — великолепный двусторонний игрок, делающий разницу на обеих сторонах паркета. Но в нынешнем постсезоне атакующий защитник проявил себя как лидер команды. В первых двух раундах плей-офф «Бостон» не почувствовал сопротивления от «Майами» и «Кливленда», выиграв обе серии со счётом 4-1. Лишь в финале Восточной конференции с «Индианой» «кельты» уже с первой игры ощутили, что просто не будет. Команда во главе с Брауном и Тейтумом за шесть секунд до конца уступала в три очка. Именно Джейлен взял на себя сложнейший трёхочковый бросок, который успешно реализовал, и перевёл матч в овертайм, где «Бостон» добыл победу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Лишь второй матч «Бостону» удалось выиграть довольно легко (126:110), в остальных была борьба до последних секунд (133:128 ОТ, 114:111 и 105:102). Хоть «кельты» и победили со счётом 4-0, но лёгкой прогулкой это противостояние точно не назовёшь. Браун на протяжении всей серии с «Индианой» был великолепен и довольно заслуженно был признан самым ценным игроком (MVP) финала Востока. «Бостону» в финале предстояло встретиться с «Далласом», который по ходу плей-офф — 2024 набрал невероятный ход. Некоторые даже считали, что именно «бродяги» — фавориты в борьбе за чемпионство НБА.

Стартовая встреча в Бостоне дала ответы на многие вопросы. Браун стал самым результативным игроком первого матча в составе «кельтов», при этом наглухо закрыв Кайри Ирвинга. На этом защитник не остановился, а продолжил великолепно себя проявлять в самой важной серии всего сезона. Джейлен шикарными проходами вскрывал «краску» «Далласа» на своей половине, всегда защищаясь против одного из двух лидеров — Дончича или Ирвинга. В итоге «Бостон» взял чемпионство, став самым титулованным клубом в истории НБА, обогнав «Лос-Анджелес Лейкерс» (18 трофеев против 17). Браун, в свою очередь, забрал награду MVP финальной серии.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В 2014 году Браун в одной из своих социальных сетей написал: «Мой учитель сказал мне, что мы встретимся в тюрьме округа Кобб через пять лет… Ух, ты». Спустя 10 лет защитник стал чемпионом! В Джейлена не верили со школьных времён, а он своим упорством и трудом доказал, что может быть лучшим игроком «Бостона» в финале НБА, затмив Джейсона Тейтума, который является главной суперзвездой команды. К тому же можно смело сказать, что Джей Би провёл выдающийся плей-офф, а «кельты» могут спокойно претендовать на второй кубок кряду в следующем сезоне с такой великолепной командой!