Защитник «Бостона» творит чудо! Невероятное попадание с 15 метров украшает финал НБА

18-й чемпионский титул в истории «Бостона» увенчался незабываемым моментом, который, возможно, навсегда останется в памяти любителей оранжевого мяча. И имя этому моменту — Пэйтон Притчард. В пятой игре финала с «Далласом» белый разыгрывающий невысокого роста оставил свой яркий след, несмотря на скромные результаты в первых четырёх играх серии.

Притчард вышел на паркет в последние секунды первой половины. «Селтикс» уверенно лидировали со счётом 64:46. Эл Хорфорд забрал подбор после промаха Луки Дончича со штрафной и моментально передал мяч Притчарду. Тот, не теряя времени, устремился по левой части и, оказавшись за несколько десятков сантиметров от линии середины площадки, запустил мяч, который, казалось, летел вечность.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Но затем точно попал в корзину, вызвав бурю восторга! Забавно, что этот бросок стал вторым дальним попаданием Притчарда в финальной серии, что сделало его первым игроком в истории НБА с двумя такими точными бросками на финальной стадии плей-офф. Деррик Уайт ранее говорил: «Это именно то, что и делает Пэйтон. Если вы посмотрите на нас в моменты, когда время на исходе, он никогда не уклоняется от ответственности».

«У него есть самоотверженность, чтобы не бояться промахнуться. Во время тренировок он понимает, как такой бросок может повлиять на конец четверти и на общий ход игры… Его бросок дал нам немного спокойствия», — комментировал первое попадание Притчарда главный тренер «кельтов» Джо Маззулла. Этот момент не просто помог удержать преимущество — он, скорее, даже стал катализатором победы «Бостона». 18-й титул «Селтикс» — не только заслуга звёздных игроков и тренеров, но и таких внезапных героев, как Пэйтон Притчард, получающих заслуженную минуту славы.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.