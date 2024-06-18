Мудрость Джейсона Тейтума. Чемпионство «Бостона» важнее индивидуальных наград в финале НБА

Джейсон Тейтум, одна из главных звёзд «Бостона», не получил награду MVP финала НБА, но его комментарии перед пятой игрой дали понять, что это не станет для него большой проблемой. Тейтум отмечал, что, хотя награда и имеет значение, она не была его главной целью. «Это важно, но это не главное», — сказал Тейтум. «Айзея Томас не получал MVP финала каждый раз, как и Тим Данкан с Ларри Бёрдом. Стефен Карри имеет лишь одну награду. Коби забирал статуэтку в двух случаях из пяти. Будучи конкурентоспособным, ты хочешь выиграть и достичь всего возможного. Я бы не был ни капли расстроен, что не стал MVP финала. Я был бы в восторге просто от победы в финале», — завершил форвард «Селтикс».

Слова Джейсона подчёркивают его зрелый подход к игре и понимание того, что командные достижения важнее личных наград. Его товарищ Джейлен Браун в итоге стал обладателем MVP финала вместо него. В финальной серии Тейтум в среднем набирал 22,2 очка, 7,8 подбора и 7,2 передачи, тогда как Браун показал следующие цифры: 20,8 очка, 5,4 подбора и пять передач.

Тейтум испытывал трудности с точностью бросков, реализуя всего 38,8% своих попыток. Зато он лидировал перед Брауном по очкам, подборам и передачам, став одним из шести игроков в истории, которые возглавляли свою команду по всем трём категориям в чемпионском сезоне. Среди этих игроков — Леброн Джеймс, Никола Йокич, Ларри Бёрд, Хаким Оладжьювон и Тим Данкан. Тейтум — в элитной компании!

Баланс между Тейтумом и Брауном был идеальным на протяжении всего плей-офф-2024: оба игрока имели одинаковый показатель задействования (USG%) — 28%. Это наивысшие показатели в команде, и они ниже среднего значения для ведущих баскетболистов чемпионских команд за последние 20 лет. Статистика — это не вся история игры. Браун взял на себя самые сложные оборонительные задачи и справился с ними очень хорошо. Он набирал важные очки в ключевые моменты, останавливая любые попытки «Далласа» сократить отставание. Если внимательно наблюдать за игрой, можно понять, почему Браун заслужил эту награду.

Джейлен Браун и Джейсон Тейтум Фото: Adam Glanzman/Getty Images

Некоторые обозреватели считают, что Тейтум всё же был более ценным игроком серии. В первой встрече Браун был лучшим игроком на площадке. Во второй многие отмечают, что именно Тейтум был лучше, несмотря на проблемы с реализацией бросков; его подборы и передачи выделялись. Третья игра была относительно равной, и преимущество можно было отдать любому из них. Четвёртую игру сложно учитывать, так как оба игрока выступили неудачно. В пятом матче на паркете центром внимания был Тейтум.

С точки зрения атаки выбор MVP может показаться несправедливым. Тейтум был явно лучше в этом аспекте: больше очков и значительно лучшая игра в пас. И это при том, что ему противостояли более сильные защитники, на нём было больше сдваиваний. Эффективность у обоих была низкой: Браун реализовал 53,5% своих бросков по системе True Shooting (TS%), а Тейтум — 50,5%. Показатели оставляют желать лучшего. Некоторые говорят о Брауне как об исключительном игроке в этой серии, но он тоже сталкивался с трудностями.

TS% (True Shooting Percentage) — это показатель реализации бросков, который учитывает в одной формуле двухочковые, трёхочковые и штрафные броски. Среднее значение по лиге в сезоне-2023/2024 составляло 58%, что выше, чем у Тейтума и Брауна.

MVP финала выбирается панелью из 11 медиапредставителей, которые обычно полагаются на подсчёт статистических показателей. Тейтум получил семь голосов, Браун — четыре. В истории есть много примеров, как награда доставалась игрокам с лучшими статистическими данными на бумаге, а не тем, кто действительно был наиболее ценным для своей команды. Рассмотрим прошлый век.

1981 год. Седрик Максвелл и Ларри Бёрд: Ларри Бёрд был лидером «Бостона» по подборам и передачам, но награду получил Максвелл за его вклад в атаке и стабильность.

Седрик Максвелл: 17,7 очка, 9,5 подбора, 2,8 передачи, 0,8 перехвата, 0,8 блок-шота.

17,7 очка, 9,5 подбора, 2,8 передачи, 0,8 перехвата, 0,8 блок-шота. Ларри Бёрд: 15,3 очка, 15,3 побора, семь передач, 2,3 перехвата, 0,7 блок-шота.

1989 год. Джо Дюмарс и Айзея Томас: Айзея был лидером по передачам и важной частью обороны «Детройта», но Дюмарс за свой акцент на скоринг в финале получил наибольшее признание — MVP.

Джо Дюмарс: 27,3 очка, 1,8 подбора, шесть передач, один перехват.

27,3 очка, 1,8 подбора, шесть передач, один перехват. Айзея Томас: 21,3 очка, 2,5 подбора, 7,3 передачи, 1,5 перехвата.

1980 год. Мэджик Джонсон и Карим Абдул-Джаббар: центровой «Лейкерс» доминировал в атаке и защите, но Мэджик получил награду за свою универсальность и лидерство в решающей шестой игре финала, когда Карим не смог выйти на площадку из-за травмы.

Мэджик Джонсон: 21,5 очка, 11,2 подбора, 8,7 передачи, 2,7 перехвата.

21,5 очка, 11,2 подбора, 8,7 передачи, 2,7 перехвата. Карим Абдул-Джаббар: 33,4 очка, 13,6 подбора, 4,6 блок-шота, 3,2 передачи.

И это лишь некоторые из таких случаев. Хоть Джейсона Тейтума и не признали MVP финала НБА, его вклад в успех команды «Селтикс» нельзя недооценивать. Его зрелый подход к игре и осознание важности клубных достижений гарантируют ему ещё больше возможностей для достижения как командных, так и личных высот.