Трансферная бомба. УНИКС увёл лидера у прямого конкурента

Если в НБА сезон завершился лишь ранним утром вторника, то в Единой лиге ВТБ межсезонье идёт уже почти две недели. До этого в новостных лентах, как правило, появлялись заметки о продлении контрактов или уходе баскетболистов. До 18 июня самым громким трансфером стал переход лидера «Пармы» Би Джей Джонсона в «Локомотив-Кубань».

Однако во вторник произошла настоящая трансферная бомба. Казанский УНИКС сообщил о переходе лидера всё того же «Локо» — Девона Акун-Пёрселла. Еще год назад форвард играл против казанцев в финале Единой лиги, а теперь будет защищать цвета клуба из Татарстана. «Чемпионат» рассуждает о самом громком переходе в Единой лиге на данный момент.

Девон Акун-Пёрселл Фото: Единая лига ВТБ

Девон Акун-Пёрселл появился в Единой лиге в декабре 2022 года, подписав контракт с краснодарским «Локомотивом». В свой первый сезон он дошёл с кубанцами до финала, в котором команда Александра Секулича уступила как раз казанскому УНИКСу. После этого красно-зелёные продлили контракт с тринидадцем на сезон-2023/2024. В нём он провёл 48 матчей, в которых набирал 15,2 очка, 3,4 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру. Также он был признан MVP ноября в лиге, а ещё MVP Матча всех звёзд, в котором набрал 44 очка.

«Локо» закончил регулярный чемпионат на четвёртом месте. В первом раунде плей-офф краснодарцы без труда прошли «Парму» — 3-0. В полуфинале болельщиков ждало повторение финала-2023 — УНИКС — «Локомотив-Кубань». Серия затянулась до семи матчей, и оба коллектива имели все шансы на очередной выход в финал. Однако в решающей игре сильнее оказались казанцы и второй год подряд огорчили «Локо».

После сезона президент «Локомотива» Андрей Ведищев в интервью «Спорт-экспрессу» заявил, что у его команды было всё, чтобы стать чемпионами. В том же разговоре он сообщил, что команду покинет Джейлен Барфорд, а ситуация с Девоном Акун-Пёрселлом неясная. Спустя несколько дней стало известно о переходе Девона из «Локо» в УНИКС.

Девон Акун-Пёрселл форвард УНИКСа Очень благодарен за возможность присоединиться к клубу, для меня это большая честь. За последние два сезона я стал свидетелем баскетбола, который мне нравится. Играть против казанцев было весело, потому что обе команды каждый раз горели желанием победить. Теперь, когда я в УНИКСе, рад приобщиться к культуре победителей. Готов стать лучшей версией себя, чтобы помочь команде добиться успеха.

На протяжении второй части завершившегося сезона различные иностранные издания писали, что лидер УНИКСа и MVP регулярного чемпионата Единой лиги Ненад Димитриевич покинет казанский клуб и продолжит карьеру в Евролиге. По последним данным, с большой долей вероятности македонец станет игроком итальянского «Милана». Президент УНИКСа Евгений Богачёв заявил, что клуб хотел бы сохранить его, но сделать это будет крайне тяжело.

Ещё неизвестно, останутся ли в команде центровой Исмаэль Бако и главный тренер Велимир Перасович, у которых есть опция выхода из контракта. По окончании сезона истекли соглашения у Маркоса Найта, Джалена Рейнольдса, Эрика Грина, Артема Комолова, Владислава Одинокова и Марка Тихоненко. Про их будущее новостей также не было.

Скорее всего, казанцы будут строить новую команду. И если УНИКС не подпишет ещё более громкое имя, то Девон Акун-Пёрселл должен стать главной звездой и лидером команды в следующем сезоне. Он был самым результативным игроком «Локомотива», очевидно, что ему не составит труда продолжать делать то, что он делал, но уже в УНИКСе.

Если в команде останется Велимир Перасович, то форвард должен классно встроиться в его систему. Хорватскому специалисту всегда нужны скореры, которые при этом готовы отработать и в защите. Но даже если тренер и покинет команду, то нет сомнений, что Акун-Пёрселл качественно исполнит любую роль и при другом наставнике. В УНИКСе точно остаются Луи Лабери, Дмитрий Кулагин, Михаил Беленицкий и Александр Стуленков. За несколько дней до подписания Акун-Пёрселла УНИКС объявил о переходе капитана «Пармы» Александра Платунова, который будет разгонять атаки казанцев в новом сезоне. В общем, определённый костяк уже есть. Осталось его немного разнообразить.

Девон Акун-Пёрселл Фото: БК «Локомотив-Кубань»

Многие болельщики уже успели зацепиться за фразу Акун-Пёрселла о том, что он «рад приобщиться к культуре победителей», считая, что форвард тем самым поддел «Локомотив». Однако всё же вряд ли стоит считать, что Девон сказал это, именно чтобы обратиться к «Локо». Форвард отдал краснодарцам полтора года и сделал очень многое, если не всё, что мог. УНИКС — это очередной шаг в его карьере, и нет сомнений, что он им классно и ярко воспользуется.

«Локо», скорее всего, тоже ждёт небольшая перестройка. Президент Андрей Ведищев после сезона даже ставил под сомнение дальнейшее сотрудничество с главным тренером Александром Секуличем. Но пока о краснодарцах говорить рано, время ещё придёт. УНИКС, в свою очередь, вновь даёт всем понять, что будет биться за чемпионство в новом сезоне.