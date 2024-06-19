«Когда Пистиолис возглавил ЦСКА, сразу начал пихать игрокам». Интервью с Тони Джекири

Московский ЦСКА обыграл в финале Единой лиги ВТБ казанский УНИКС со счётом 4-1 в серии и вернул себе звание чемпиона спустя три года. Через неделю после завоевания титула ЦСКА отправился в Норильск: главный тренер Андреас Пистиолис, президент Андрей Ватутин, а также баскетболисты Каспер Уэйр, Тони Джекири, Семён Антонов и Самсон Руженцев привезли Кубок Белова в Заполярье.

Представители команды также опустились в шахту рудника на глубину 750 м, где произошло подписание нового контракта с американским защитником Каспером Уэйром. Затем игроки и тренер провели мастер-класс для норильских детей, а закончилось это всё «Заполярным матчем звёзд». Журналист «Чемпионата» Александр Зотеев отправился вместе с ЦСКА в один из самых северных городов мира и взял большое интервью у центрового армейцев Тони Джекири.

Тони Джекири Фото: Роман Кручинин

— Прошло немного времени после завоевания чемпионства, эмоции улеглись. Что сейчас чувствуете после второго титула в своей карьере?

— Чувствую сильное желание выиграть ещё один титул. Рады, что с нами остаётся Каспер Уэйр. Это заставляет ждать следующего сезона ещё сильнее. Он сильно поможет в нашем походе за титулом. Каспер — шикарный лидер. Да, эмоции от чемпионства улеглись, но сейчас радуемся тому, что в команде останется много парней на следующий сезон. Это же касается главного тренера и его штаба. Мы хотим выиграть титул ещё раз! Вот что чувствуем. Классно быть чемпионами. Хочется ощущать это снова и снова. Здорово радовать наших болельщиков.

— Давайте начнем с самого начала. Как быстро согласились на предложение ЦСКА?

— Переговоры шли хорошо. Не очень быстро, где-то два-три дня. Был на отдыхе в Греции. Мы общались, я решал, хочу перейти в ЦСКА или остаться в «Фенербахче», но в итоге пришли к соглашению с армейцами.

Был очень рад прийти сюда, потому что уже играл в Единой лиге, и мне нравится здесь. Здорово выступать за команду из такого красивого города, как Москва. Просто почувствовал, что это отличный шанс для меня, вы уже можете видеть результат, это было хорошим решением, потому что выиграть титул в первый год далеко не всем баскетболистам удаётся. Очень рад быть в этой организации рядом с отличными напарниками.

— До ЦСКА вы играли в АСВЕЛе с Ливио Жан-Шарлем. Советовались с ним перед тем, как подписать контракт?

— Не разговаривал с ним, но хотелось снова поиграть с Ливио вместе. У нас была «химия» в АСВЕЛе, играли друг против друга, когда он был в «Олимпиакосе». Хотел снова с ним играть, потому что знаю, на что он способен. Вы сами видели, как мне легко с ним вместе на паркете. Он отличный парень. Когда мы на выезде — Лив ещё и мой сосед по комнате. Он шикарный баскетболист, я многому у него научился в плане того, как надо относиться к игре. Ливио мне помог. Надеюсь, увижу его здесь и в следующем сезоне. Он победитель по духу, вы можете это наблюдать на паркете. Он просто хочет выигрывать, уважаю таких парней.

— Были ли у вас ещё предложения в прошлое межсезонье, помимо ЦСКА?

— Да, был вариант с переходом в «Монако», также я мог вернуться в «Фенербахче». В ЦСКА мне сказали, что возвращение в Евролигу возможно, надежда оставалась. Ещё хотел снова поиграть в Единой лиге. Правда, не знал, что некоторые игроки клуба решат уйти. Например, Алексей Швед. Такие, как он, нам бы очень помогли, если бы мы участвовали в Евролиге.

— Каким вам запомнился ЦСКА в период игры за УНИКС?

— Запомнился как главный соперник. Когда играл за УНИКС, мы выиграли у ЦСКА сезонную серию. Были очень мотивированы к борьбе против этого клуба. Это же самая статусная команда, так что в матчах с ними нужно показать себя во всей красе. Президент УНИКСа всегда выступал с речами перед нами, говорил, как хочет победить ЦСКА, как это важно для клуба. В общем, всегда усиленно готовились к этому противостоянию, потому что в таких матчах идёт настоящая борьба.

ЦСКА — это общая цель. Когда ты его переигрываешь, то появляется чувство, будто выиграл титул. Честно говорю, эти победы были очень радостные. Это как переиграть «Реал». Ты хочешь против них играть, потому что это «Реал».

Сейчас всё вижу по другую сторону. В матчах с нами все команды стараются играть на максимуме. Это хорошо, ведь это заставляет соревноваться в каждом матче. Ты играешь за ту команду, где все хотят в итоге оказаться. Так что да, играть против ЦСКА — это дополнительная мотивация для команд.

Тони Джекири (справа) Фото: Единая лига ВТБ

— Как вам изменения в Единой лиге ВТБ? Не кажется ли, что турнир стал более конкурентным? Практически каждая команда может переиграть каждую.

— Да, лига изменилась. Мы это видим по таким клубам, как «Енисей». Отличная команда! Они хорошо играют, находят таких отличных игроков, как Ратэн-Мэйс. В «Зените», например, собран отличный коллектив из очень опытных игроков.

Единая лига сделала шаг вперёд за два года. Это касается и количества игр. Теперь есть первый и второй этапы регулярного чемпионата. Это хорошие изменения. Уровень конкуренции вырос. В нынешнем плей-офф была очень контактная борьба, и судьи её позволяли вести. Это помогает игрокам, которые любят играть в таком стиле. Нет переизбытка фолов. Редко создавались ситуации, когда лидерам приходилось сидеть на скамейке из-за перебора нарушений. Ритм матчей не сбивался, у команд была возможность выполнять план на игру. Тренеры нам говорили, что надо бороться, вести жёсткую борьбу, не жаловаться на судей. Нам это удалось, и мы взяли чемпионство. Мы боролись в каждой игре.

— Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич заявлял даже, что Лига ВТБ ничем не уступает Евролиге. Можете с ним согласиться?

— Единая лига на том же уровне, что Евролига? Да не, ребят, вы чего. Нет, конечно. Понимаю, что тренеры команд пытаются возвысить статус той лиги, в которой они работают. Но это просто неправда. Евролига — другой уровень. Там очень высокий уровень игроков, как в стартовых составах, так и на скамейке. Разница очень существенная, даже не близко.

В Единой лиге каждый год появляется что-то новое, идёт развитие. Однако игроки в Евролиге на другом уровне: разыгрывающие, бигмены, шутеры. То, как там проходят тренировки, то, какой там настрой. Не забывайте и о сложностях постоянных перелётов. Всё совершенно по-другому. А фанаты там какие! Допустим, вы играете с «Партизаном» у них в гостях. Да ты боишься там бросать штрафные даже из-за шума. На матчах с «Жальгирисом», «Фенербахче» и прочими командами сумасшедшая атмосфера. Нельзя говорить, что Единая лига на том же уровне. В Европе всегда солд-аут, а здесь же нам приходится призывать фанатов появляться на арене, приходить на матчи.

Хороший пример фан-базы здесь — болельщики «Пармы». У них всё отлично с этим. На каждой игре с ними было очень шумно. Мне очень нравится это. У ЦСКА тоже отличные болельщики, у УНИКСа. Но ещё раз: ставить Единую лигу наравне с Евролигой — это уже совсем перебор.

— ЦСКА начал сезон с девяти побед подряд, очень хорошо провёл первый этап чемпионата. Как вообще оценишь первую часть регулярки?

— Подготовка была крайне интенсивной. Но всё равно мало кто ожидал, что мы заберём девять побед подряд, ведь расписание было не из лёгких. Всё начинается с предсезонных игр, они очень важны. Там мы налаживаем командную «химию», понимаем, в какой роли кому удобно играть. Конечно, хотел бы, чтобы мы начали следующий сезон хорошо. Любая команда этого хочет.

— В команде не было ярко выраженного лидера. Был очень сбалансированный ростер, в каждом матче разные игроки могли взять на себя инициативу. Это было преимуществом команды?

— Главным преимуществом нашей команды является здоровье игроков. Отсутствие травм в команде — отличное преимущество для любого клуба. Особенно это важно перед началом сезона, ведь тренер может свободно нарабатывать сочетания на паркете. Это важно для того, чтобы внедрить новых игроков в нашу систему — как в защите, так и в атаке. Важно, чтобы все баскетболисты верили в указания тренера.

Каспер Уэйр (слева) и Тони Джекири (справа) Фото: Единая лига ВТБ

— На втором этапе было не всё так гладко. Каспер Уэйр выбыл на несколько недель, и ситуация начала ухудшаться. Дело только в травме Каспера или было что-то ещё, что мешало команде?

— Его травма была важным фактором. Нам не хватало его лидерства, креативности, способности набирать очки. Соперники, увидев, что у нас больше нет Каспера, стали куда более агрессивно играть. Это была тяжёлая потеря. Но мы знали, что он вернётся в самый важный момент, к началу плей-офф. Он усиленно восстанавливался. Конечно, хочется, чтобы все были здоровы и могли играть. Это влияет на ваши результаты. Мы рады, что он вернулся в нужное время.

— По итогу всего этого ЦСКА отправил в отставку Эмила Райковича. Как вам с ним работалось, чем он запомнился?

— Хорошо с ним работалось. Вы видели по началу сезона, по результатам, что он хороший тренер. Нам всем было хорошо при нём. Он отлично коммуницировал с каждым из игроков, как на паркете, так и за его пределами. Всегда был открыт к разговору, ему было важно, чтобы у всех был правильный настрой. Было грустно, когда мы узнали, что он уходит. Мы ведь вообще не догадывались, что это произойдёт. Я узнал об этой новости только спустя несколько часов после того, как это произошло. Это было решение руководства, нас об этом заранее не информировали. Мы все желаем ему успеха. Он до сих пор общается с некоторыми игроками. Он отличный специалист. Мы точно в будущем увидим его в топ-клубе.

— Смена тренера за неделю до старта плей-офф — достаточно редкое решение. Как на него отреагировали игроки?

— Это было необычно, что тренера сменили прямо перед плей-офф. Но мы не хотели вылетать! Поэтому не сдавались и взяли себя в руки. Мы хотели титул, у нас был хороший сезон, было много побед. Мы знали, что можем обыгрывать любых соперников. Сезон не окончен, из-за того что тренер ушёл. Когда пришёл новый тренер, он нам показал, что у него на уме, какой план на будущее, все адаптировались к его системе и поверили в него. Это помогло нам пройти этот период довольно быстро. На кону был плей-офф, мы на нём и сфокусировались.

— Что сразу сделал Андреас Пистиолис, после того как возглавил команду?

— Первое, что он сделал — начал «пихать» нам (смеётся). Он был очень зол, что лидеры соперников, такие как Димитриевич из УНИКСа и Ратэн-Мэйс из «Енисея», в регулярке против нас набирали по 30-40 очков. На тот момент последней игрой для нас была встреча с УНИКСом как раз. Димитриевич набрал 42 очка! Пистиолис был очень раздражён, так что мы смотрели видеозаписи и разбирали защиту. Он нам показывал моменты и говорил: «Вот это плохая защита, вот здесь плохо, там плохо!» Это было первое, что он сделал. Он был в бешенстве, что все набирали по 40 очков против нас. Сказал, что это должно прекратиться, а нам как раз предстояла серия с «Енисеем» Ратэн-Мэйса. Он сфокусировался на защите и сказал, что никто не должен набирать 40 очков против ЦСКА.

Тони Джекири Фото: Единая лига ВТБ

— ЦСКА легко прошел «Енисей» и ждал в полуфинале «Зенит». У вашей команды была неделя на подготовку, у «Зенита» — два дня. То, что петербургский клуб затянул свою серию первого раунда до пяти матчей, сыграло на руку ЦСКА?

— Не назвал бы это преимуществом. Иногда после такого длительного перерыва, какой был у нас, сложно вернуться в нужный ритм. Но порой подобные перерывы бывают крайне полезными, потому что с таким длительным отдыхом у тебя есть много энергии. Бывает по-разному. Мы, в свою очередь, просто продолжали тренироваться. Понимали, что находимся в хорошей форме, игроки точно бросали, поэтому не хотели это терять перед серией с «Зенитом».

Так что тут палка о двух концах. Вы это видели по началу серии. Первую игру взяли мы, вторую — они. Всё зависит от точности ваших бросков. У нас была «горячая рука», нам не хотелось это терять. Мы не знали, что так быстро пройдём «Енисей», но также и не ожидали, что «Зенит» задержится в четвертьфинале, потому что они хорошо играли до этого. Так что даже и не надеялись изначально, что будет столько отдыха. На тот момент уже четыре раза играли с «Зенитом» и хорошо изучили эту команду, не собирались вносить радикальные изменения.

— В первых четырех матчах с «Зенитом» каждая команда выиграла по два матча с разницей в 10 и более очков. Почему получились такие неровные и разные игры без интриги в концовке?

— Те матчи очень зависели от точности бросков. В одной встрече ты их попадаешь, в другой — не понимаешь, почему столько промахов. Это могло быть причиной таких исходов. Также нельзя забывать и о факторе усталости, а также о тренерской работе и плане на игру. Мы постоянно адаптировались по ходу серии и вносили изменения. Они делали то же самое, ведь у них фантастический тренер.

Перед каждым матчем думали о матчапах, кому стоит позволять бросать, а кому нет. Но точность бросков очень влияла на происходящее. В первой игре, например, всё было хорошо, а во второй мы не понимали, почему не можем ничего попасть. У всех были проблемы. Так что да, странно было наблюдать за этими американскими горками. То вниз, то вверх. Самое главное — уметь двигаться вперёд после неудач, у нас это получилось. Наши игроки не опускали голову, мы просто двигались вперёд и пытались побеждать.

— В пятом матче ЦСКА на выезде обыграл «Зенит» с разницей в 26 очков. Этот матч стал ключевым в серии?

— Да, это был самый важный матч. Мы не хотели затягивать серию. В ней у «Зенита» было преимущество домашней площадки, было важно не доводить всё до седьмой игры. Этим матчем не дали им шанса почувствовать уверенность в себе. Потому что когда соперник чувствует, что может тебя обыграть, ситуация становится очень тяжёлой. Стараемся делать так, чтобы никто из оппонентов не чувствовал себя уверенно, хотим показать, что мы лучше. Так что да, этот матч стал нашим заявлением.

— В финале была классика российского баскетбола — ЦСКА — УНИКС. Хотели именно казанцев в соперники или, может, «Локомотив»?

— Нас не волновал соперник, но важным фактором была возможность летать на матчи. В этом плане мы, конечно, хотели УНИКС. Чем больше времени тратишь на перемещения, тем тяжелее. Так что смотрели серию и надеялись, что УНИКС победит. УНИКС куда более важный соперник для нас, но «Локо» отлично играет против ЦСКА в последние годы. В прошлом сезоне они выбили армейцев и вышли в финал.

— Лично вы на УНИКС настраивались как-то по-особенному?

— По ходу регулярного сезона не совсем, но в плей-офф — да. Это отличная команда, их игроки всегда заряжены на матчи с нами. Хотелось показать, что не отступим перед действующими чемпионами. Мне было что доказывать, как и всей команде.

Мело Тримбл (слева) и Тони Джекири (справа) Фото: Единая лига ВТБ

— В финале сверкнул Мело Тримбл. После травмы Уэйра он стал одним из основных игроков, а в финале вообще показал свой лучший баскетбол в сезоне. Как оцените такое преображение?

— Он преобразился, потому что мы верили в него, хотели, чтобы он не боялся брать на себя большое количество бросков. Он отличный атакующий игрок, команды строят планы по его сдерживанию. Когда оппоненты сильно сосредотачиваются на одном игроке, это создаёт много возможностей для партнёров. Нам очень понравилось, что он показал. Когда Каспер травмировался, Мело сделал шаг вперёд и принял на себя эту роль, стал лидером на паркете. Мы благодарны ему за это. Без него каждая игра плей-офф была бы куда сложнее, ведь Каспер только пытался войти в ритм. Мело проделал фантастическую работу.

— У УНИКСа не играл Исмаэль Бако. Это облегчило задачу для вашей команды?

— Не сказал бы. Его отсутствие поменяло их систему игры, травма, конечно, изменила планы. Бако — хороший игрок, великолепно защищается в «краске», а в атаке умеет быстро врываться внутрь и делать данки. Но у УНИКСа были два главных парня — Рейнольдс и Димитриевич. Это те ребята, кого обязательно нужно сдерживать. Это мы и сделали.

— За счет чего ЦСКА удалось практически не оставить шансов УНИКСу в финале?

— Мы постарались взять победу и в первой, и во второй игре, которые были в гостях. У нас это вышло, а затем просто не давали им второго шанса. Опять же, нельзя давать никому почувствовать уверенность. Затем мы взяли третью игру, но будто подзабыли, что нужна ещё одна победа, и стали праздновать раньше, чем нужно. Поэтому они выиграли четвёртую встречу. В пятой игре нам предстояло вернуть нашу концентрацию, чтобы закончить серию. Так и вышло.

— Вы остаётесь в ЦСКА. Что нужно сделать команде, чтобы защитить титул в следующем сезоне?

— Нам нужно сохранить прежний уровень голода и стремления стать чемпионами. Каждая команда будет особенно хотеть нас переиграть, мы же чемпионы. Должны понимать, что в каждой игре нам предстоит столкнуться с соперником, который будет выкладываться на максимум. Нам нужно быть готовыми к подобному уровню сопротивления и не терять энергию. Стараться быть лучшей версией себя на паркете.