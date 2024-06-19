Лука Дончич оскорбил мать фаната «Бостона»?

Видео, на котором Лука Дончич, вероятно, отвечает фанату «Бостона» во время пятой игры финала НБА, привлекло большое внимание. На записи видно, как Дончич направляется к боковой линии за полотенцем, в то время как Джейсон Тейтум готовится к выполнению штрафного броска. Кто-то из зрителей кричит Луке, что тот выглядит усталым. В ответ Дончич, по-видимому, произносит: «Твоя мама — проститутка» (в оригинале использовано более грубое выражение. — Прим. «Чемпионата»).

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Словенец выделятся тем, что его мотивируют болельщики соперников, и он регулярно перебрасывается с ними колкостями. В этой серии он даже обменивался оскорблениями с одним из владельцев «Селтикс». Однако на этот раз словесная перепалка не принесла ему желаемого результата. Его «Маверикс» всё равно проиграли 88:106, завершив серию и позволив «кельтам» завоевать 18-й чемпионский титул.

Наверняка вы помните культовый мем, родившийся благодаря Дончичу и Девину Букеру после победы «Далласа» над «Финиксом» в полуфинале Западной конференции 2022 года. В той игре Дончич набрал 35 очков, а итоговый счёт составил 123:90 в пользу его команды. Во время выполнения штрафных бросков Дончич наклонился и бросил на Букера выразительный взгляд, ставший ответом на его колкости в течение всей серии, что мгновенно сделало тот момент запоминающимся.

Момент с Девином Букером и Лукой Дончичем в 2022 году Фото: Кадр из трансляции

Дончич признавался, что его заводят такие перепалки. «Мне нравится, когда люди говорят мне гадости. Это заводит меня. Это весело. Это баскетбол, тут будет много разговоров, и мне это нравится», — говорил словенский баскетболист. Если бы подобным образом себя вели такие звезды, как Леброн Джеймс, Стефен Карри или Кевин Дюрант, они бы подверглись жёсткой критике со стороны фанатов и медиа.

Возможно, Луке многое сходит с рук по причине его юного возраста и иностранного происхождения, непривычного для американских болельщиков. Финальная серия обнажила недостаточную зрелость Дончича и показала, что Луке ещё предстоит пройти долгий путь, чтобы раскрыть потенциал на 100%. Вопрос лишь в том, сможет ли он преодолеть свои слабости и привести команду к долгожданному чемпионскому титулу в будущем.