О Кейтлин Кларк говорят даже во время финала НБА. Правда, её высмеяли

Кейтлин Кларк, как принято считать, одна из самых ярких звёзд женского баскетбола. Спортсменка даже в свой выходной оказалась в центре баскетбольных обсуждений. Поводом стал минувший финал НБА между «Далласом» и «Бостоном». «Селтикс» в пятом матче одержали убедительную победу со счётом 106:88, завоевав исторический 18-й титул НБА, который вывел их на чистое первое место — «Лейкерс» остались позади.

Во второй четверти игры произошёл привлёкший внимание инцидент. Форвард «Маверикс» Пи Джей Вашингтон бросил бигмена хозяев Кристапса Порзингиса на паркет. Местная публика незамедлительно освистала игрока «бродяг», а Порзингис вступил в небольшую конфронтацию с соперником. В общем, обычный игровой эпизод. Однако известный комментатор национального телевидения Дорис Бёрк, наблюдая за происходящим, язвительно заметила: «Если бы это была Кейтлин Кларк, эпизод мог бы вызвать дебаты на неделю».

Видео можно посмотреть на канале Yahoo! Sports в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Эта реплика отсылает к недавним событиям из женской НБА. Кларк неоднократно жаловалась на то, что игроки избегают наказаний за чрезмерно физическую игру против неё. В одном из матчей она была сбита с ног защитницей «Чикаго Скай» Кеннеди Картер. В следующем для Кларк матче с «Чикаго» её давняя соперница по университетскому баскетболу Энджел Риз получила неспортивный фол за грубую игру против Кейтлин при попытке выбить мяч.

Инцидент с Вашингтоном и Порзингисом был гораздо менее спорным, но в конечном счёте стал лишь незначительной деталью встречи для «кельтов», которые по её итогам праздновали свой триумф. Женская же НБА никогда не видела игрока с такой большой и преданной фанатской базой, как у Кейтлин Кларк. Даже во время величайших моментов в мужском баскетболе её имя продолжает всплывать в разговорах.