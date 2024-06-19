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Финал НБА — 2024: комментатор Дорис Бёрк высмеяла баскетболистку женской НБА Кейтлин Кларк, повышенное внимание к Кларк

О Кейтлин Кларк говорят даже во время финала НБА. Правда, её высмеяли
Артемий Берстенев
О Кейтлин Кларк говорят даже в финале НБА
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А поводом стал рядовой игровой эпизод.

Кейтлин Кларк, как принято считать, одна из самых ярких звёзд женского баскетбола. Спортсменка даже в свой выходной оказалась в центре баскетбольных обсуждений. Поводом стал минувший финал НБА между «Далласом» и «Бостоном». «Селтикс» в пятом матче одержали убедительную победу со счётом 106:88, завоевав исторический 18-й титул НБА, который вывел их на чистое первое место — «Лейкерс» остались позади.

НБА - плей-офф . Финал. 5-й матч
18 июня 2024, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
106 : 88
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Браун - 21, Холидэй - 15, Уайт - 14, Хорфорд - 9, Хозер - 8, Порзингис - 5, Притчард - 3, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Михайлюк, Кета
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Ирвинг - 15, Грин - 14, Джонс - 10, Гэффорд - 6, Экзам - 4, Вашингтон - 4, Харди - 3, Лайвли - 2, Клебер - 2, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Моррис

Во второй четверти игры произошёл привлёкший внимание инцидент. Форвард «Маверикс» Пи Джей Вашингтон бросил бигмена хозяев Кристапса Порзингиса на паркет. Местная публика незамедлительно освистала игрока «бродяг», а Порзингис вступил в небольшую конфронтацию с соперником. В общем, обычный игровой эпизод. Однако известный комментатор национального телевидения Дорис Бёрк, наблюдая за происходящим, язвительно заметила: «Если бы это была Кейтлин Кларк, эпизод мог бы вызвать дебаты на неделю».

Видео можно посмотреть на канале Yahoo! Sports в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Эта реплика отсылает к недавним событиям из женской НБА. Кларк неоднократно жаловалась на то, что игроки избегают наказаний за чрезмерно физическую игру против неё. В одном из матчей она была сбита с ног защитницей «Чикаго Скай» Кеннеди Картер. В следующем для Кларк матче с «Чикаго» её давняя соперница по университетскому баскетболу Энджел Риз получила неспортивный фол за грубую игру против Кейтлин при попытке выбить мяч.

Инцидент с Вашингтоном и Порзингисом был гораздо менее спорным, но в конечном счёте стал лишь незначительной деталью встречи для «кельтов», которые по её итогам праздновали свой триумф. Женская же НБА никогда не видела игрока с такой большой и преданной фанатской базой, как у Кейтлин Кларк. Даже во время величайших моментов в мужском баскетболе её имя продолжает всплывать в разговорах.

Момент с Кларк:
Суперзвёзд можно бить и остаться безнаказанным? В женской НБА — да
Суперзвёзд можно бить и остаться безнаказанным? В женской НБА — да
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Новости. Баскетбол
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