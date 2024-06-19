Джейсон Тейтум заслужил стать игроком с самым дорогим контрактом в НБА — и вот почему

Впервые с 2008 года «Бостон» вновь взял в руки трофей Ларри О'Брайена, одержав победу над «Далласом» в пяти играх финальной серии минувшего плей-офф НБА. Пройдя через годы разочарований в финалах Восточной конференции, Джейсон Тейтум и Джейлен Браун наконец-то привели свою команду к долгожданному чемпионству.

Джейсон Тейтум теперь имеет право на пятилетний супермаксимальный контракт, оцениваемый в $ 314,8 млн. Без сомнения, «Селтикс» предложат ему эти условия. Но заслуживает ли он его? Ответ очевиден. За семь лет в НБА Тейтум не пропустил ни одной игры плей-офф, проведя 113 матчей, и не участвовал всего в 41 из 554 игр регулярного сезона. В этом плане он является одной из самых стабильных суперзвёзд своего поколения, и его следующий контракт станет крупнейшим в истории североамериканской лиги.

Отсутствие травм — недооценённое качество в современном баскетболе. Джейсон Тейтум показывает безупречное поведение как на площадке, так и за её пределами. Единственным его недостатком можно назвать юмор и харизму, напоминающие 40-летнего отца. Однако он является «железным человеком», выдающимся двусторонним баскетболистом и воплощением идеального франчайз-игрока. В свои 26 лет он ещё не достиг пика и продолжает совершенствоваться. С таким мощным составом и партнёром, как Джейлен Браун, «Селтикс» имеют все шансы стать ещё сильнее.

Джейлен Браун (слева) и Джейсон Тейтум, плей-офф НБА — 2024 Фото: Stacy Revere/Getty Images

Забавно наблюдать, как люди критикуют «Бостон» за победы над травмированными командами в плей-офф, одновременно недооценивая мастерство Тейтума. Способность оставаться здоровым — тоже важный атрибут. Тейтум делает множество вещей, которые не всегда видны в статистике: он отрабатывает в защите, остаётся стабильным во многих аспектах игры и действует бескорыстно.

Это одна из причин, почему Тейтум вызывает уважение: несмотря на все разговоры о его непостоянстве или подражании Коби, он всегда выходит на площадку и играет. В эпоху, когда многие звёзды предпочитают отдыхать или участвовать в распределении нагрузки, его постоянное присутствие на паркете заслуживает уважения.

Тейтум закрепил своё место среди лучших игроков лиги. Он был участником Матча всех звёзд в каждом из последних пяти сезонов и трижды подряд включался в первую команду сборных всех звёзд. За семь лет пребывания «кельты» каждый раз выходили в плей-офф, трижды доходили до финала Востока и дважды — до финала. Тейтум стоит каждого цента своего будущего контракта. Лёгкий форвард «Бостона» не только заслужил супермаксимальное соглашение, но и доказал, что он является ключевым элементом успеха «Селтикс» на многие годы вперёд.