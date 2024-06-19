Бывший игрок ЦСКА начал зачистку в худшем клубе НБА. Под раздачу попал дорогой тренер

Не успела НБА толком остыть после финала плей-офф, как началась волна тренерских увольнений. Первым под удар попал Монти Уильямс из «Детройта». Дважды признанный лучшим тренером года Уильямс оказался без работы, несмотря на внушительные $ 65 млн, оставшиеся по его контракту. Можно ли считать это событие неожиданным и каким образом здесь замешан ЦСКА — в материале «Чемпионата».

После ухода из «Финикса» на фоне личной трагедии, связанной с тем, что у его жены в прошлом году был диагностирован рак (пошла на поправку), Монти Уильямс был приглашён в «Детройт». Изначально он намеревался взять паузу в карьере, чтобы поддержать свою семью. Однако предложение бывшего генерального менеджера «Пистонс» Троя Уивера, подкреплённое рекордным шестилетним контрактом на сумму $ 78,5 млн, вдохновило его принять вызов и взяться за непростую задачу перестройки молодой команды.

Несмотря на все усилия и опыт Уильямса, сезон для «поршней» оказался катастрофическим. Команда установила антирекорд по продолжительности проигрышной серии. Можно поиронизировать, что в сезоне-2023/2024 за одну победу Уильямс буквально получал по $ 5,6 млн. Ставит ли это под сомнение не только эффективность тренера, но и разумность заключённого контракта? Вопрос о том, является ли это худшим тренерским контрактом в истории лиги, остаётся открытым.

Забавно, что чемпионский «Бостон» в минувшем плей-офф одержал больше побед (16), чем «Детройт» за весь сезон (14). С учётом не самого звёздного состава команды, трудности были ожидаемы, но выиграть менее 20 матчей при таком тренере — это недопустимо. Признаков прогресса не наблюдалось. Уильямс часто прибегал к странным тактическим решениям и активно использовал резервный состав, что приводило к многочисленным поражениям. Оправдать эти действия можно лишь необходимостью обкатки молодёжи.

Монти Уильямс (слева) и Кейд Каннингем (справа), сезон-2023/2024 Фото: Michael Reaves/Getty Images

Решение уволить Монти Уильямса принималось на уровне владельцев клуба, что стало своего рода сигналом о наступлении новой эры для «Пистонс», которая началась с назначения Траджана Лэнгдона на пост президента по баскетбольным операциям. Лэнгдон — человек с вменяемым опытом как игрока, так и управленца. В России он известен прежде всего своими выступлениями за московский ЦСКА, где достиг значительных успехов, включая титулы чемпиона Евролиги (2006, 2008) и звание MVP «Финала четырёх» (2008).

После завершения игровой карьеры Лэнгдон перешёл к управленческой деятельности – он занимал ключевые позиции в «Бруклине» и «Нью-Орлеане». Смена тренера и назначение нового руководителя баскетбольных операций всегда сопряжены с риском, но для «Детройта» это был необходимый шаг. Команда нуждалась в свежих идеях. Время покажет, смогут ли Лэнгдон и новый тренерский штаб, который пока не определён (на момент написания статьи назывался Джеймс Боррего), оправдать ожидания болельщиков и вернуть команде былую славу. Клуб получил возможность начать всё с чистого листа.