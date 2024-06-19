Вот это карьерный рост! Абдулбасиров перешёл в ЦСКА после дебютного сезона в Единой лиге

19 июня действующий чемпион Единой лиги ВТБ московский ЦСКА объявил о переходе центрового Руслана Абдулбасирова. В минувшем сезоне уроженец Дагестана выступал за пермскую «Парму», в составе которой в 45 матчах набирал 6,3 очка, 5,6 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за игру. Но куда интереснее, что сезон-2023/2024 стал для баскетболиста дебютным в рамках Единой лиги. Однако это не помешало получить ему предложение от самого титулованного клуба лиги. «Чемпионат» рассказывает о Руслане Абдулбасирове и его перспективах в армейской команде.

Руслан Абдулбасиров Фото: БК «Парма»

Руслан Абдулбасиров родился в дагестанском Кизляре и прошёл через молодёжные системы «Автодора» и «Локомотива-Кубань». После этого на протяжении практически восьми лет он выступал в Суперлиге. Центровой защищал цвета ставропольского «Динамо», «Самары», «Русичей», «Купола-Родников», «Тамбова», «Иркута», грозненского «Динамо» и «Новосибирска». Также Абдулбасиров был капитаном студенческой сборной России по баскетболу на летней Универсиаде-2017. И только летом 2023 года Руслан стал игроком клуба Единой лиги — «Пармы».

После предсезонных матчей главный тренер пермской команды Евгений Пашутин сразу доверил новичку почти 30 игровых минут в первой встрече сезона с «Локомотивом-Кубань», которая состоялась в Краснодаре.

Абдулбасиров в дебютном матче в Единой лиге с на тот момент действующим финалистом набрал восемь очков и сделал 12 подборов. Спустя 10 дней Руслан дебютировал в стартовом составе «Пармы» — в гостевой встрече с ЦСКА. Он провёл на паркете почти 36 минут, за которые набрал шесть очков и девять подборов.

Новичок пришёлся команде ко двору «Парме». Руслан очень удачно вписался в систему Пашутина и стал одним из важнейших российских игроков пермяков. В декабре Абдулбасиров вновь вышел в старте против ЦСКА и оформил первый и единственный в сезоне дабл-дабл (18 очков + 10 подборов), который помог одержать «Парме» первую победу над армейцами в своей истории на домашнем паркете. В серии первого раунда плей-офф с «Локомотивом» (0-3) Абдулбасиров также выходил в стартовом составе «Пармы» во всех играх, набирая в постсезоне 9,0 очка, 5,6 подбора и 1,3 блок-шота в среднем за игру.

Весной в ролике тележурнала «Вид сверху» Руслан признался, что первой командой, за которую он начал болеть в детстве, был именно ЦСКА. Спустя три месяца он подписал контракт с армейским клубом.

Руслан Абдулбасиров центровой ЦСКА «Стать частью ЦСКА, прославленного клуба, действующего чемпиона Лиги ВТБ, для меня большое достижение. Рад, что мне выпал такой шанс играть в лучшей команде нашей страны, и я приложу все усилия, чтобы соответствовать высокому уровню и помочь ЦСКА защитить титул. Также хочу поблагодарить «Парму» — главного тренера Евгения Пашутина, всех товарищей по команде, штаб и руководство — за возможность проявить себя и сделать такой важный шаг в профессиональной карьере».

«Парма» — УНИКС Фото: БК «Парма»

Несмотря на свой рост (211 см), он очень подвижный баскетболист. Центровой классно растягивает оборону соперника, а также вытаскивает на себя защитников, так как неплохо попадает трёхочковые. В дебютном сезоне в Единой лиге у него 37,7% из-за дуги. Также он часто поддерживает быстрые атаки, которые нередко заканчиваются набранными очками с фолом. Конечно, безусловным его преимуществом является борьба под кольцом. С обороной у Абдулбасирова тоже порядок. Он спокойно защищался против тех же «больших» ЦСКА и ставил им блок-шоты.

Еще положительный момент в резюме новичка ЦСКА — дисциплинированность. Главный тренер армейцев Андреас Пистиолис точно сможет положиться на Руслана и быть уверенным, что тот выполнит все его установки. Речь не о том, что в ЦСКА с этим есть проблемы. Посыл в том, что Абдулбасиров очень гибок и может взять на себя любую роль, которая будет приносить пользу. В первую очередь речь идёт о защите. Центровой точно должен стать игроком ротации ЦСКА в новом сезоне, и вполне возможно, что станет одним из лучших российских баскетболистов команды. Главное — не перегореть и не поймать «синдром второго сезона». Однако Руслану 30 лет, так что в это верится с трудом.

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