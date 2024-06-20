Чемпионы со звёздочкой. «Бостон» должен опережать «Лейкерс» на два трофея — так ли это?

Завоевав трофей в сезоне-2023/2024, «Бостон» стал самой титулованной организацией в истории НБА. Это чемпионство стало для команды 18-м за 78 лет существования. Но до того, как «Селтикс» обыграли «Даллас» в пятом матче финальной серии, они четыре года делили статус самой побеждающей франшизы с «Лейкерс», на счету которых остаётся 17 титулов. Тогда сравняться с соперниками из Восточной конференции им удалось по итогам непростого сезона-2019/2020. В отличие от многих других лиг, в НБА он был официально доигран, и «Лос-Анджелес» был признан чемпионом после проведённого в так называемом «пузыре» плей-офф. Несмотря на это, многие по сей день не воспринимают то достижение всерьёз. Но почему?

Первой и самой очевидной причиной является тот факт, что в том году календарь был сокращён из-за пандемии коронавируса и вместо привычных 82 матчей «Лейкерс» провели только 71. Это не первый случай, когда в мире НБА пытаются дискредитировать победителей укороченного турнира. С этим в своё время сталкивались «Спёрс» и «Хит», ставшие чемпионами в локаутных сезонах-1998/1999 и 2011/2012, и даже «Бакс», завоевавшие кубок в 2021-м. Более того, в 2020-м существовал тот самый «баббл». С одной стороны, играть в нём было тяжелее, чем в нормальных условиях, — постоянные проверки, социальная дистанция, невозможность покинуть расположение команды, увидеться с семьёй и так далее. С другой стороны, отсутствие переездов, выездных матчей и зрителей на трибунах, скорее, шли командам на руку. Но и никакого преимущества домашней площадки у них при этом не было — так что ситуация действительно двоякая.

Ещё один важный момент — пауза в несколько месяцев, которая была взята перед фактическим возобновлением сезона. Казалось бы, она пошла на благо всем командам: игроки получили необходимый отдых, возможность восстановиться после травм и как следует подготовиться к концовке турнира. Однако в случае «Лейкерс» этот факт зачастую используется против них. Они были второй самой возрастной командой в лиге, в которой лидеру — Леброну Джеймсу — было уже 35 лет. Он также получал довольно много повреждений с момента переезда в «Лос-Анджелес», чего уж говорить об Энтони Эдвардсе с его-то репутацией. Плюс в ротации команды было много других ветеранов с историей травм, вроде Дуайта Ховарда, Рэджона Рондо, Джавейла Макги и прочих. Поэтому даже когда «Лейкерс» на протяжении месяцев лидировали на Западе, общий консенсус заключался в том, что всем этим взрослым и склонным к повреждениям игрокам может не хватить сил на плей-офф. Но раз уж первые 60 матчей и концовку сезона разделяли три с лишним месяца, эта проблема была очень кстати устранена.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — чемпион НБА, сезон-2019/2020 Фото: Douglas P. DeFelice/Getty Images

Остальные претензии к тому чемпионству «Лейкерс» стары как мир. Их соперники в первых трёх раундах плей-офф были не самыми серьёзными, а «Майами» под пятым номером посева, против которого пришлось играть в финале, подошёл к решающей серии далеко не в лучших кондициях, потеряв Горана Драгича и Бэма Адебайо. В общем, это всё то же самое, что в этом году говорят про «Бостон». Но весь смысл регулярного сезона заключается в том, что команда с высоким номером посева в итоге получает оппонентов попроще. Повреждения также являются неотъемлемой частью спорта — это исключительно вопрос везения (или невезения для проигравших).

В разговоре о победе «Селтикс» не обходится без упоминания того, что их соперники — команды с восьмым, шестым, пятым и четвёртым номерами посева — теряли своих ключевых игроков либо до, либо уже в ходе серии. К тому же имеется много вопросов относительно зрелищности и атмосферы вокруг происходящего. Но спустя несколько лет этот трофей «Бостона» всё равно не будут принижать так, как чемпионство «Лейкерс» в 2020-м. Во всяком случае, это точно не будет чемпионством со звёздочкой. Многие поклонники также продолжат верить, что к сегодняшнему дню «кельты» должны опережать заклятых соперников на два титула, а не на один — 18 против 16. Насколько это справедливо? Вопрос риторический. Трофей есть трофей. Если он был внесён в зачёт команды, его уже не отберёшь, а историю не перепишешь. А борьба между «Селтикс» и «Лейкерс» будет продолжаться ещё многие годы — ведь на двоих они завоевали всего на восемь трофеев меньше, чем все остальные команды, вместе взятые.