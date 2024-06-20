Родман нечасто забивал трёхочковые, но, когда это случалось, все фанаты ревели в унисон

Деннис Родман попал в НБА в 25 лет, завоевал пять чемпионств, дважды принимал участие в Матчах всех звёзд, дважды признавался защитником года и неоднократно (а если точнее, то семь раз) становился лидером лиги по игре на подборах. Собственно, в первую очередь этим и знаменит Червь — если говорить чисто об игровых моментах (эксперименты с внешностью и многочисленные любовные похождения не в счёт). Трёхочковые броски, которые в нынешней НБА стали особенно актуальны, ассоциируются сейчас со Стефеном Карри или Рэем Алленом, раньше — с Реджи Миллером. Многие назовут ещё Клэя Томпсона или Дэмьена Лилларда. Но только не Родмана. А между тем Деннису есть чем гордиться, ведь время от времени один из лучших, а может, и лучший подбирающий в истории лиги наказывал соперников, отправляя мяч точнёхонько в корзину именно из-за дуги.

При этом нужно понимать, что Червь играл в эпоху, когда броски с периметра были не в особом фаворе. В сезоне-1991/1992, к примеру, лучшим по попыткам из-за дуги был атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Вернон Максвелл. В общей сложности тогда он совершил 473 броска. В сравнении с нынешним сезоном те цифры кажутся практически ничтожными — всё тот же Карри в завершившейся регулярке реализовал 876 бросков.

Феноменальная игра Родмана на подборах действительно заслонила его достижение по части трёхочковых. Но были матчи, где Деннис проявлял себя почти как бывалый снайпер. Сезон-1991/1992, в котором Родман представлял «Детройт Пистонс», стал для него в этом отношении настоящим прорывом. Червь в тот период отметился рекордной в карьере 101 попыткой из-за дуги, 32 из которых оказались точными. Процент реализации — 31,7, что больше, чем у Майкла Джордана (27%), Скотти Пиппена (20%) или Айзеи Томаса (29,1%) в том же сезоне.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Видео можно посмотреть на канале Dunkman827 в YouTube.

В сезоне-1992/1993 Родман совершил 73 попытки с периметра (второй результат в карьере), но уже с существенно худшим процентом (20,5), и в дальнейшем его страсть к броскам с дальней дистанции постепенно начала проходить. За 14 сезонов он реализовал 82 трёхочковых. Сегодня один лишь Карри может превзойти этот показатель примерно за месяц. И тем не менее тяга к броскам с дальней дистанции время от времени у Родмана просыпалась. Соперники порой не верили, что Деннис, оставшийся в одиночестве на периметре, будет бросать. Но Червь не стеснялся (ещё бы!) и зачастую наказывал оппонентов.

Как известно, даже самое хорошее, если случается часто и в больших количествах, постепенно приедается. Броски Родмана из-за дуги — как находка, которую очень долго искали. Реакция чемпиона НБА, а впоследствии легендарного диктора «Буллз» Джонни «Ред» Керра, как и фанатов на трибунах, становившихся свидетелями столь редкого события, не даст соврать.