«Мы молимся». Крёстная сестра Карри получила жуткую травму в женской НБА

В НБА наконец-то определился чемпион — им стал «Бостон Селтикс», который впервые с 2008 года поднял над головой Кубок Ларри О’Брайена. Сезон во всех мужских лигах официально завершён, но это не значит, что интересные новости из мира баскетбола покинули нас. В женской НБА продолжается битва за выход в плей-офф. Расскажем вам о крёстной сестре живой легенды баскетбола Стефена Карри и о том, что произошло с ней в матче WNBA.

Драфт 2024 года в женской НБА — это не только про Кейтлин Кларк. Конечно, суперзвезду NCAA, которая побила уйму рекордов студенческой лиги, выделяют все, но всё же под вторым пиком в «Лос-Анджелес Спаркс» ушла Кэмерон Бринк, являющаяся крёстной сестрой Стефена Карри. Родители Стефа Делл и Соня во времена студенчества дружили с Грегом и Мишель, которые позднее станут родителями Кэмерон.

В общем, Бринк стали крёстными родителями детей семейства Карри (Стефена и Сета), а Карри — Кэмерон. Стеф намного старше девушки (Бринк — 22 года), поэтому он частенько давал ей советы о том, как стать лучше. «Она пыталась развивать свой бросок, и я провел с ней немного времени, дал ей несколько советов. Мой отец сделал то же самое», — сказал Стефен в 2021 году.

Стефен Карри (слева) и Кэмерон Бринк (справа) Фото: Из личного архива Кэмерон Бринк

«Лос-Анджелес Спаркс» — не самая сильная команда последних лет в WNBA. Команда из Калифорнии в одном из матчей регулярного чемпионата встречалась с «Коннектикут Сан» — лидером женской НБА на данный момент (13-1). Игра началась, ничего не предвещало беды, команды обменивались результативными атаками, как в одном из проходов Кэмерон неудачно ставит ногу и падает на паркет. Баскетболистка кричит от боли, но с помощью партнёрш по команде встаёт и, ковыляя на одной ноге, покидает паркет.

Видео можно посмотреть на канале Women Hooping в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Дойти до скамейки запасных у неё получилось, но дальше Кэмерон потребовалась помощь. Два сотрудника команды взяли её на руки и отнесли в подтрибунное помещение. Позднее стало известно, что Бринк получила разрыв передней крестообразной связки. Ужасная травма, которая перечеркнула весь сезон для игрока женской НБА, проводившей свой первый сезон в лиге.

«Никогда не думаешь, что это случится с тобой. Несмотря на весь твой труд. Сейчас тяжело это осознать, но это только сделает меня более сильной. Я не сойду с пути и продолжу любить своё дело. Баскетбол не определяет всю мою жизнь, но я люблю игру и продолжу работать, чтобы вернуться на площадку. Это не «прощай, баскетбол». Это «ещё увидимся», — написала Бринк в своих социальных сетях после получения серьёзной травмы.

Обиднее всего для Бринк то, что американка пропустит Олимпийские игры в Париже. Она в составе сборной США должна была выступать в дисциплине 3x3. Пресс-служба национальной команды поддержала игрока в столь трудный период. «Наши мысли с Кэмерон, мы желаем ей скорейшего выздоровления».

На матчи с участием Бринк приходил Джимми Батлер — суперзвезда «Майами Хит». К тому же Джимбо появлялся на игре в футболке Кэмерон, отдавая должное баскетболистке. Само собой на её играх был и Стефен Карри. По ходу первого сезона Бринк в «Спаркс» лидера «Голден Стэйт» не было видно, но, вот когда его крёстная сестра играла в NCAA Стефа частенько можно было увидеть наблюдающим за игрой Кэмерон.

Кэмерон Бринк (слева) и Джимми Батлер (справа) Фото: «Лос-Анджелес Спаркс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Спаркс» Курт Миллер не мог не высказаться о травме, которая постигла молодую звезду команды. «За исключением 2019 года, я терял по одному игроку в стартовом составе из-за травмы каждый год. Вам просто нужно иметь менталитет следующего игрока и сплотиться вокруг него. Мы молимся и надеемся на лучшее для Кэм».

Проходить через такого рода травмы — всегда испытание. В спорте было много примеров, как люди возвращались на прежний уровень после травмы «крестов», но бывали и случаи, когда спортсмен впоследствии становился хуже. Карри на старте своей карьеры ломал лодыжки уж очень часто, однако стал четырёхкратным чемпионом и легендой НБА. Стефен может помочь советом Кэмерон, который мы желаем лишь здоровья!