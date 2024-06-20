236 см в 18 лет! Невероятный гигант стал ещё выше

Рост — неотъемлемый атрибут для баскетболиста. Когда речь заходит о высоком человеке, сразу же на ум приходит мысль «не баскетболист ли он». В истории НБА было множество игроков, которые впечатляли своими уникальными физическими данными. Например, Георге Мурешан (231 см), Мануте Бол (231 см), Яо Мин (229 см), Шон Брэдли (229 см) и россиянин Павел Подкользин (226 см). Но если этот парень доберётся до НБА, то станет самым высоким в истории лиги.

Вашему вниманию, Оливье Риу! В возрасте 15 лет Книга рекордов Гиннесса признала канадского центрового самым высоким подростком в мире. Баскетболист родился 2 февраля 2006 года в Монреале (Канада). Его родители тоже высокого роста: отец — 203 см, а мама — 185 см. Но до Оливье им уже очень далеко.

Оливье с 2021-го года играет в США. В известной спортивной академии IMG, которая находится в Брейдентоне (Флорида). Ранее он и играл на родине, во Франции («Феномс»), и даже недолгое время в мадридском «Реале». Академия IMG обновила данные о его росте. Если год назад он был 226 см, то сейчас парень вымахал до 236 см. Просто какие-то невероятные цифры!

И это Оливье только 18 лет, так что он может вырасти ещё немного. О парне заговорили буквально все, когда он получил официальное признание от Книги рекордов Гиннесса. У Риу есть совместные фотографии со многими игроками сборной Канады по баскетболу. В возрасте 12 лет он уже был выше разыгрывающего «кленовых листьев» и «Денвер Наггетс» Джамала Маррея. Видео с игрой центрового репостили Стефен Карри и Джоэл Эмбиид.

Риу выступает за Канаду на международных турнирах. Правда, преуспевает пока что лишь в оборонительных действиях. На последнем чемпионате Америки до 18 лет он провёл шесть матчей, набирая в среднем 4,5 очка и делая 4,5 подбора и 0,3 блок-шота. Канадцы заняли третье место на турнире, а баскетболист проводил на площадке 8.58. Оливье не является основным центровым в сборной, даже несмотря на невероятные габариты. Ему предпочитают 18-летнего Джейона Питта, рост которого составляет 201 см.

Всего с 2021 года Риу сыграл за Канаду на четырёх турнирах, набирая в среднем 4,7 очка и делая 5,8 подбора и 1,3 блок-шота. Получается, даже такой внушительный рост не всегда значит, что ты добьёшься чего-то грандиозного. Понятное дело, парню всего 18 лет, и с нынешним уровнем развития индивидуальных тренеров и возможностями можно преобразиться за несколько лет. Нужно лишь желание и время.

ОЛИВЬЕ РИУ — РЕКОРДСМЕН КНИГИ РЕКОРДОВ ГИННЕССА Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОЛИВЬЕ РИУ

Если судить по нарезкам и видео, то Риу довольно долговязый и медленный, что свойственно парням его роста. На фоне Оливье становится понятно, какой же Виктор Вембаньяма уникальный. Француз обладает чуть менее поразительными габаритами — 224 см, но как он управляет телом. Небо и земля по сравнению с самым высоким подростком в мире. Ждём дальнейших новостей о судьбе канадского центрового. Сумеет ли он добраться до НБА и переписать ещё один рекорд.