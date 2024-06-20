Кажется, время пришло. Трент Фрейзер готов стать главным лидером «Зенита»?

11 июня «Зенит» объявил о продлении контракта с защитником из США Трентом Фрейзером. Баскетболист останется в петербургском клубе как минимум до лета 2027 года. «Чемпионат» оценивает перспективы сотрудничества сине-бело-голубых и американца.

Трент Фрейзер был экстренно подписан по ходу сезона-2022/2023. Он сменил Джо Томассона, который начинал сезон в «Зените», но так и не смог показать то, чего от него ждал главный тренер петербуржцев Хавьер Паскуаль. Розыгрыш-2023/2024 был для Фрейзера дебютным в профессиональном баскетболе. Тот сезон он начинал в сербском ФМП, за который успел сыграть 16 матчей в Адриатической лиге. За этот период он набирал 20,7 очка, 6,2 передачи и 2,2 подбора в среднем за игру.

Трент Фрейзер Фото: БК «Зенит»

За «Зенит» Трент в остатке сезона-2022/2023 в рамках Единой лиги сыграл 26 матчей (13 — в стартовом составе), в которых набирал в среднем 13,9 очка, 3,9 передачи и 1,7 подбора. Этого времени хватило американцу, чтобы полностью понять систему Хавьера Паскуаля и войти в сезон-2023/2024 ещё более уверенно.

В начале второго сезона Трент оставался в тени Томаса Эртеля, выходя со скамейки запасных. Однако после того, как француз получил травму и выбыл практически на два месяца, именно Фрейзер стал основным разыгрывающим в составе «Зенита». Отсутствие Томаса вынудило его взять больше ответственности на себя, и американец прекрасно справился с ролью лидера. В частности, Фрейзер без Эртеля начал отдавать почти в три раза больше результативных передач, чем до этого. Этим он заслужил вызов на Матч всех звёзд, однако не смог принять в нём участие по семейным обстоятельствам.

Всего в сезоне-2023/2024 Фрейзер сыграл за «Зенит» 50 матчей, в которых набирал 14,7 очка, 4,2 передачи, 1,8 подбора и 1,2 перехвата в среднем за игру.

Будущее Томаса Эртеля в «Зените» на данный момент туманно, так как у него есть опция выхода из контракта. Истекло соглашение и Хавьера Паскуаля, но, по различным данным, всё сводится к тому, что он останется в петербургской команде.

Трент Фрейзер Фото: БК «Зенит»

Трент хорошо подходит Паскуалю, потому что система испанца позволяет именно защитникам раскрываться и показывать свой максимум. Хави позволяет Фрейзеру брать на себя инициативу и пробовать самостоятельно завершать атаки. Фрейзер, которому всего 25 лет, очень прибавил при Паскуале, можно даже сказать, возмужал. Американец планомерно прогрессирует, и нет сомнений, что в следующем сезоне станет ещё сильнее. Даже если Томас Эртель и останется в «Зените», то нет никаких гарантий, что именно он будет стартовым разыгрывающим, а не Фрейзер.

При этом в завершившемся сезоне Паскуаль несколько раз экспериментировал, выпуская и Эртеля, и Фрейзера в стартовом составе. Последний выходил на позиции второго номера и прекрасно справлялся со своей ролью.

Но если всё же Эртель решит покинуть «Зенит», то, очевидно, Трент Фрейзер станет первой опцией в нападении. Нет сомнений, что он с этим справится. У него богатый арсенал в нападении: Трент является игроком «тройной угрозы», который опасен как из-за дуги, так и в проходах и со средней дистанции. Американец уже является одним из лучших игроков лиги и готов к новым свершениям, готов основательно примерить на себя роль главной звезды и вести петербургский клуб ко второму чемпионству «Зенита».