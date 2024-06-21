Тренер «Лейкерс» — ровесник Леброна, пришедший в НБА спустя три года после дебюта Короля

«Лейкерс» приняли судьбоносное решение, способное кардинально изменить траекторию развития легендарной франшизы на ближайшие годы. Клуб подписал четырёхлетний контракт с Джей Джей Редиком, назначив его главным тренером. Это событие вряд ли стало неожиданностью. Джей Джей Редик, прославившийся в НБА как надёжный снайпер, провёл 15 сезонов с 2006 по 2021 год. Он имеет прочные связи с Лос-Анджелесом, поскольку провёл четыре сезона в составе «Клипперс». В последнее время Редик работал аналитиком на ESPN и вёл подкаст вместе с Леброном Джеймсом. Хотя Джеймс не принимал активного участия в поиске нового тренера, его отношения с Редиком, безусловно, оказали влияние на решение клуба.

Редик, которому на следующей неделе исполнится 40 лет, идеально соответствует требованиям «озёрников» к новому главному тренеру, как отметил инсайдер Шэмс Чарания. В клубе его сравнивают с молодым Пэтом Райли, который после завершения карьеры игрока также начал свой профессиональный путь с комментаторской кабины, а затем перешёл на тренерский мостик. В «Лейкерс» верят, что Редик может стать их версией Эрика Споэльстры или Стива Керра — тренером-философом, который будет расти вместе с клубом более десяти лет. Примечательно, что Редик считался основным претендентом на пост главного тренера «Лейкерс» после увольнения Дарвина Хэма в прошлом месяце, когда команда завершила своё выступление в первом раунде плей-офф. Тем не менее официальное собеседование он прошёл лишь на прошлых выходных, а предложение о работе получил только вчера вечером.

Ситуация приобретает особую пикантность, если учесть, что Редик был задрафтован на три года позже Леброна Джеймса, а теперь станет тренером команды Леброна в «Лос-Анджелесе». В 2003 году Леброн был выбран под первым номером на драфте «Кливлендом», тогда как в 2006-м Редик был выбран под 11-м номером «Орландо». К тому времени Леброн уже дважды участвовал в Матче всех звёзд и дважды входил в сборную всех звёзд НБА. В дебютный сезон Редика Леброн вывел «Кавальерс» в финал НБА. Редик провёл 15 сезонов в лиге, прежде чем завершить карьеру и стать наставником «Лейкерс», в то время как Леброн до сих пор продолжает свою игровую карьеру.

Джей Джей Редик пытаться отзащищаться против Леброна Джеймса, 2019 год Фото: Chris Graythen/Getty Images

Для Леброна Джеймса это будет уже девятый главный тренер за его 21-летнюю карьеру. Примечательно, что это уже четвёртый случай за последние десять лет, когда он будет играть под руководством наставника без предыдущего опыта работы главным тренером в НБА. Вот как складывались результаты в первых сезонах при таких тренерах:

Дэвид Блатт — проигрыш в финале (2015).

Тайрон Лю — победа в финале (2016).

Дарвин Хэм — проигрыш в финале конференции (2023).

Редик присоединяется к ряду известных тренеров-дебютантов таких, как Джейсон Кидд («Бруклин», сезон-2013/2014), Марк Джексон («Годен Стэйт», сезон-2011/2012), Док Риверс («Орландо», сезон-1999/2000) и Ларри Бёрд («Индиана», сезон-1997/1998). Ранее сообщалось, что «Лейкерс» предлагали шестилетний контракт на сумму $ 70 млн главному тренеру Коннектикута Дэну Хёрли, который выиграл два подряд чемпионата NCAA с «Хаскис». Однако Хёрли отказался от предложения и близок к подписанию долгосрочного соглашения с университетом. Редик получит около $ 8 млн за сезон по своему четырёхлетнему контракту.

Теперь, когда поиски главного тренера завершены, «Лейкерс» сосредоточат своё внимание на драфте, рынке обменов и свободных агентах, чтобы укрепить состав перед сезоном-2024/2025. Наиболее значимой фигурой среди потенциальных свободных агентов является сам Леброн Джеймс, обладающий опцией игрока на сумму $ 51,4 млн на следующий сезон.