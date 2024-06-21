ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Джей Джей Редик: главный тренер Лос-Анджелес Лейкерс, назначен тренером, чем занимался, биография, опыт в НБА, подкаст

Тренер «Лейкерс» — ровесник Леброна, пришедший в НБА спустя три года после дебюта Короля
Артемий Берстенев
Тренер «Лейкерс» — ровесник Леброна
Аудио-версия:
Комментарии
Аналитик и ведущий подкастов Джей Джей Редик наконец дождался предложения от «озёрников».

«Лейкерс» приняли судьбоносное решение, способное кардинально изменить траекторию развития легендарной франшизы на ближайшие годы. Клуб подписал четырёхлетний контракт с Джей Джей Редиком, назначив его главным тренером. Это событие вряд ли стало неожиданностью. Джей Джей Редик, прославившийся в НБА как надёжный снайпер, провёл 15 сезонов с 2006 по 2021 год. Он имеет прочные связи с Лос-Анджелесом, поскольку провёл четыре сезона в составе «Клипперс». В последнее время Редик работал аналитиком на ESPN и вёл подкаст вместе с Леброном Джеймсом. Хотя Джеймс не принимал активного участия в поиске нового тренера, его отношения с Редиком, безусловно, оказали влияние на решение клуба.

Сейчас читают:
Чемпионы со звёздочкой. «Бостон» должен опережать «Лейкерс» на два трофея — так ли это? Чемпионы со звёздочкой. «Бостон» должен опережать «Лейкерс» на два трофея — так ли это?
Бронни Джеймс будет играть вместе с Лукой Дончичем? Возможные препятствия на пути к этому Бронни Джеймс будет играть вместе с Лукой Дончичем? Возможные препятствия на пути к этому

Редик, которому на следующей неделе исполнится 40 лет, идеально соответствует требованиям «озёрников» к новому главному тренеру, как отметил инсайдер Шэмс Чарания. В клубе его сравнивают с молодым Пэтом Райли, который после завершения карьеры игрока также начал свой профессиональный путь с комментаторской кабины, а затем перешёл на тренерский мостик. В «Лейкерс» верят, что Редик может стать их версией Эрика Споэльстры или Стива Керра — тренером-философом, который будет расти вместе с клубом более десяти лет. Примечательно, что Редик считался основным претендентом на пост главного тренера «Лейкерс» после увольнения Дарвина Хэма в прошлом месяце, когда команда завершила своё выступление в первом раунде плей-офф. Тем не менее официальное собеседование он прошёл лишь на прошлых выходных, а предложение о работе получил только вчера вечером.

Ситуация приобретает особую пикантность, если учесть, что Редик был задрафтован на три года позже Леброна Джеймса, а теперь станет тренером команды Леброна в «Лос-Анджелесе». В 2003 году Леброн был выбран под первым номером на драфте «Кливлендом», тогда как в 2006-м Редик был выбран под 11-м номером «Орландо». К тому времени Леброн уже дважды участвовал в Матче всех звёзд и дважды входил в сборную всех звёзд НБА. В дебютный сезон Редика Леброн вывел «Кавальерс» в финал НБА. Редик провёл 15 сезонов в лиге, прежде чем завершить карьеру и стать наставником «Лейкерс», в то время как Леброн до сих пор продолжает свою игровую карьеру.

Джей Джей Редик пытаться отзащищаться против Леброна Джеймса, 2019 год

Джей Джей Редик пытаться отзащищаться против Леброна Джеймса, 2019 год

Фото: Chris Graythen/Getty Images

Для Леброна Джеймса это будет уже девятый главный тренер за его 21-летнюю карьеру. Примечательно, что это уже четвёртый случай за последние десять лет, когда он будет играть под руководством наставника без предыдущего опыта работы главным тренером в НБА. Вот как складывались результаты в первых сезонах при таких тренерах:

  • Дэвид Блатт — проигрыш в финале (2015).
  • Тайрон Лю — победа в финале (2016).
  • Дарвин Хэм — проигрыш в финале конференции (2023).

Редик присоединяется к ряду известных тренеров-дебютантов таких, как Джейсон Кидд («Бруклин», сезон-2013/2014), Марк Джексон («Годен Стэйт», сезон-2011/2012), Док Риверс («Орландо», сезон-1999/2000) и Ларри Бёрд («Индиана», сезон-1997/1998). Ранее сообщалось, что «Лейкерс» предлагали шестилетний контракт на сумму $ 70 млн главному тренеру Коннектикута Дэну Хёрли, который выиграл два подряд чемпионата NCAA с «Хаскис». Однако Хёрли отказался от предложения и близок к подписанию долгосрочного соглашения с университетом. Редик получит около $ 8 млн за сезон по своему четырёхлетнему контракту.

Теперь, когда поиски главного тренера завершены, «Лейкерс» сосредоточат своё внимание на драфте, рынке обменов и свободных агентах, чтобы укрепить состав перед сезоном-2024/2025. Наиболее значимой фигурой среди потенциальных свободных агентов является сам Леброн Джеймс, обладающий опцией игрока на сумму $ 51,4 млн на следующий сезон.

Кто остался безработным?
Каждый день как на пороховой бочке. Топ уволенных тренеров НБА
Каждый день как на пороховой бочке. Топ уволенных тренеров НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android