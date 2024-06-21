Свежий взгляд на баскетбол. Как Джей Джей Редик реанимирует «Лейкерс»?

Теперь, когда Джей Джей Редик, как сообщается, согласился на четырёхлетний контракт с «Лейкерс» в качестве нового главного тренера, франшиза может на мгновение вздохнуть с облегчением. Этот процесс напоминал скорее марафон, чем спринт, но «Лейкерс» проявили должную осмотрительность. С учётом неопределённости относительно тренерских навыков Редика, команда тщательно обсуждала с ним его подход, который стал одним из ключевых вопросов во время его личного интервью с «Лейкерс».

Журналисты, ссылаясь на свидетелей встречи Редика с руководством «озёрников», описывают будущего наставника как «впечатляющего» во время его визита в Лос-Анджелес. Он подробно разбирал свои философии нападения и защиты, показывая глубокую страсть к баскетболу и готовность посвятить бесчисленные часы работе, необходимой для современного главного тренера.

Редик подробно рассказал о своём подходе к принятию решений, подчеркнув, что его выбор всегда будет основываться на анализе и фактах, а не на предвзятых мнениях или устаревших убеждениях. Он представил систему, адаптированную под текущий состав команды, с особым вниманием к повышению участия Энтони Дэвиса, особенно в концовках игр, и снижению нагрузки на Леброна Джеймса благодаря использованию его вне мяча. Поддержание свежести Джеймса, которому в декабре исполнится 40 лет, на протяжении всего сезона и плей-офф будет иметь большое значение.

Как лучше всего использовать Леброна и Дэвиса — вопрос, который обсуждали много раз. Но мысль о том, чтобы Джеймс меньше держал мяч и больше подключал Дэвиса, всё ещё актуальна. В сезоне-2023/2024 Дэвис, возможно, показал свою лучшую игру за «Лейкерс», в среднем набирая 24,7 очка и 12,6 подбора за матч. Однако у него были долгие периоды без бросков и игры, где его атака попросту пропадала. Минувшая серия плей-офф с «Денвером» особенно запомнилась, включая пятую встречу, где он сделал всего 11 бросков за весь матч и лишь один — в четвёртой четверти.

Энтони Дэвис (слева) и Никола Йокич (справа), плей-офф НБА — 2024 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Освобождение Джеймса от постоянного контроля над мячом связано с уменьшением его нагрузки. С возрастом ему нужно делать меньше, но его роль в «Лейкерс» оставалась важной все эти годы. Если Редик сможет убедить Джеймса играть без мяча, больше полагаться на Дэвиса в ключевые моменты и при этом выигрывать матчи, это будет большим успехом для нового тренера. Многое звучит теоретически и интригующе, трудно сказать, что достижимо, а что просто мечты, пока мы не услышим больше от Редика и его команды и не увидим их в действии этой осенью.

Джеймс может и не вернуться в команду, у него есть возможность активировать опцию игрока в любое время, но он этого не сделал (и не сделает, судя по последним данным Los Angeles Times. Прим. — «Чемпионата»). Пока его будущее не определено, «Лейкерс» должны быть готовы к разным сценариям после его ухода. Назначение Редика частично связано с этой мыслью, но сейчас сложно сказать, каким будет состав калифорнийцев. Редик имеет определённые идеи по поводу построения команды, но пока не хватает конкретики.

Изменения в стратегии под руководством Редика вызывают интерес по многим причинам. Это может означать начало новой эры, где важны современные методы и данные, а не старые подходы. Возможно, команда станет больше полагаться на трёхочковые броски и создание пространства для максимальной эффективности. Опыт самого Редика как отличного шутера может помочь «Лейкерс» улучшить этот аспект игры.

Джей Джей Редик (слева) в качестве комментатора-эксперта, финал НБА — 2024 Фото: Elsa/Getty Images

Кроме того, Редик делает упор на использование данных для развития баскетболистов и планирования игры. Это может особенно помочь молодым игрокам в команде, которые могут стать лучше в системе, где важен измеримый прогресс. У «Лейкерс» есть несколько перспективных талантов, которые способны раскрыться в таких условиях, что облегчит переход, когда Джеймс решит завершить карьеру.

Однако внедрение этих изменений потребует поддержки всей команды, особенно от её ветеранов-лидеров. Леброн Джеймс был центральной фигурой каждого клуба за почти два десятилетия своей карьеры. Убедить его адаптироваться к новой роли вне мяча будет непросто, даже если это обещает долгосрочные выгоды как для него самого, так и для команды. Аналогично, Энтони Дэвису придётся принять более расширенную роль и поддерживать стабильность на протяжении всего сезона.

Взаимодействие между Редиком и его звёздами будет очень важным. Новому тренеру нужно быстро завоевать уважение, и его умение ясно объяснить свои идеи будет проверено с самого начала. Его отношения с Джеймсом и Дэвисом зададут тон всей команде. Если они поддержат его подход, команда может стать сплочённой и готовой к борьбе за чемпионство. Если нет, есть риск возникновения конфликтов и проблем с достижением целей.

Леброн Джеймс со своей супругой на недавнем матче женской НБА Фото: Ethan Miller/Getty Images

Кроме внутренних трудностей, Редику придётся справляться с давлением от болельщиков и СМИ. «Лейкерс» — одна из самых популярных команд в спорте, и каждое его решение будет внимательно рассматриваться. Терпение станет ключевым фактором при внедрении системы Редика, но этого терпения может не хватить, когда ожидания так высоки. Предстоящая регулярка станет важным испытанием. Предсезонные игры покажут, как идеи Редика работают на деле. Первые матчи сезона проверят, насколько команда готова к переменам и трудностям. В это время важно будет поддерживать открытое общение внутри команды, чтобы справляться с неизбежными проблемами.

Назначение Джей Джей Редика главным тренером «Лейкерс» — это одновременно риск и шанс. Риск, потому что у него нет опыта работы на таком уровне, а это всегда несёт в себе неопределённость. Но это также шанс для новшеств и возможного изменения стиля игры команды. Если всё получится, Редик может задать обновлённый стандарт для тренеров в НБА, объединяя современные аналитические методы с классическим пониманием баскетбола.

С приближением тренировочного лагеря растёт интерес к изменённой команде «Лейкерс». Болельщики наверняка с нетерпением ждут, как планы Редика покажут себя на площадке и смогут ли они вернуть «Лейкерс» в гонку за титул. Это путешествие обещает быть полным эмоций, трудностей и, возможно, неожиданностей. Хотя многое ещё неизвестно о том, сколько Джей Джей Редик пробудет главным тренером, но его потенциал очевиден. «Лейкерс» решились на смелый шаг, приняв современные идеи в баскетболе, и только время покажет, оправдается ли этот риск.