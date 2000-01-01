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Хакиму Оладжьювону на данный момент 61 год. Член зала славы баскетбола регулярно проводит тренировки и мастер-классы для молодых игроков. Одно из занятий оказалось в Сети.
Хакиму Оладжьювону на данный момент 61 год. Член зала славы баскетбола регулярно проводит тренировки и мастер-классы для молодых игроков. Одно из занятий оказалось в Сети.
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61-летний Хаким Оладжьювон дал мастер-класс молодым баскетболистам
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