Хакиму Оладжьювону на данный момент 61 год. Член зала славы баскетбола регулярно проводит тренировки и мастер-классы для молодых игроков. Одно из занятий оказалось в Сети.
61-летний Хаким Оладжьювон дал мастер-класс молодым баскетболистам
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