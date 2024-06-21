«Бостон» помнит всё. Чемпион НБА «отомстил» аналитикам и даже милой собачке

В спорте без мотивации никуда. Одним из первых, кто научился пользоваться пренебрежением к себе и обращать малейшую критику людей в свою пользу, был Майкл Джордан. Впоследствии применять этот шаблон стали и другие суперзвёзды НБА. Например, Коби Брайант. Иногда вам приходится придумывать, что вы не нравитесь кому-то, а в других случаях всё лежит на поверхности.

Несмотря на то что «Бостон Селтикс» показал лучший результат в регулярном чемпионате и проиграл всего лишь два матча на пути к финалу НБА, в команду всё равно мало кто верил из «говорящих голов» американского спортивного телевидения. Всё потому, что у «Даллас Маверикс» путь до самой важной серии сезона был намного сложнее. Соперников «кельтов» в плей-офф постигли травмы, а «бродяги» — играли с «Оклахомой» и «Миннесотой» в полном составе, лишь у «Клипперс» бóльшую часть серии отсутствовал Кавай Леонард.

«Бостон» после того, как стал чемпионом НБА, выложил видео, в котором собраны слова тех, кто не верил в клуб из Массачусетса в финале, отдавая предпочтение «Далласу». Досталось Стивену Эй Смиту, Скипу Бэйлессу, Дэнни Грину, Нику Райту, Юдонису Хаслему, Шакилу О’Нилу и даже милой собачке корги, которая предсказала победу «бродяг» в семи матчах.

Видео можно посмотреть на канале Boston Celtics в YouTube.

После нескольких высказываний от экспертов баскетбола следует многозначительный звук «тсссс», означающий «вам лучше было держать язык за зубами». В концовке видео журналист Yahoo Sports Винсент Гудвилл сказал: «Если «Бостон» вынесет «Даллас», мы будем сидеть здесь и говорить: «Да, мы были неправы». Пресс-служба «кельтов» довольно грамотно высмеяла тех, кто не верил в успех теперь уже самой титулованной команды в истории НБА.

Фанаты дождались заветного чемпионства и наконец-то празднуют успех своего клуба, который не брал Кубок Ларри О’Брайена с далёкого 2008 года. «Бостон» теперь может делать всё, что хочет, и довольно дерзкий тычок в сторону тех, кто не верил в команду — отличный повод заявить о себе. «Кельты» в нынешнем сезоне — образец порядочности и веры в себя. Коллектив под руководством Джо Маззуллы не мелькал в какого-либо рода скандалах посреди сезона, а планомерно двигался к своей главной цели — чемпионству.

После драки кулаками не машут, но «Бостон» выбрал именно этот путь, чтобы заткнуть рты всем неверующим. Повторюсь, чемпиону НБА теперь можно делать всё, что заблагорассудится, конечно, без перехода на личности. А так, вышло довольно безобидное видео. Сейчас намного интереснее обсуждать, повторят ли свой успех «кельты» в следующем сезоне. Потому что этот — уже история. И правда, смогут ли?