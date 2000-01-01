Забавное фото Вембаньямы и Фаррелла Уильямса
Популярный певец Фаррелл Уильямс встретился с Виктором Вембаньямой на мероприятии Louis Vuitton. Музыкант и баскетболист сделали совместное фото. Вышло дико забавно!
Разница в росте
175-сантиметровый Уильямс на фоне 224-сантиметрового Вембаньямы выглядит настоящим крохой!
Вембаньяма забавно сфотографировался с Фарреллом Уильямсом. Виктор — гигант!
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