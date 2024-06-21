Молодёжная сборная США кишит сыновьями легенд НБА, но шанс получили лишь двое

Каждый из молодых баскетболистов мечтает в конце июня примерить на себя элегантный костюм и быть выбранным на драфте НБА любой из команд лиги. Но сейчас на носу у подающих надежды игроков чемпионат мира ФИБА до 17 лет. Предварительный состав сборной США по баскетболу изобиловал сыновьями легенд НБА, но в окончательной заявке остались лишь двое. Подробнее расскажем о предстоящем турнире и о том, кто вошёл в американскую национальную команду.

В 2024-м пройдёт седьмой розыгрыш чемпионата мира ФИБА до 17 лет. Турнир состоится в Стамбуле (Турция), а США попали в группу с Китаем, Францией и Гвинеей. Американская сборная выигрывала золотые медали на каждом юношеском турнире, начиная с его основания в 2010 году. Намного более убедительным фактом является то, что, помимо шести трофеев, сборная США не проиграла ни одного матча в истории турнира (44-0). Вот с такими вводными данными команда начала сбор на новый турнир.

Американская сборная объявила список из 35 баскетболистов, которые приняли участие в тренировочном лагере, проходившем в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Из всех просмотренных игроков необходимо было выбрать 12 для окончательной заявки на турнир. Состав участников выглядел слишком притягательным с точки зрения детей легенд НБА: Кайден и Кэмерон Бузеры (отец — Карлос Бузер), Таж Ариза (Тревор Ариза), Элайджа Аренас (Гилберт Аренас), Брайс Джеймс (Леброн Джеймс) и Киян Энтони (Кармело Энтони).

В итоге после нескольких дней усиленных тренировок сборная определилась с теми, кто поедет на важнейший турнир. Из детей звёзд на чемпионате мира ФИБА окажутся лишь сыновья Бузера — Кэмерон и Кайден. Но это не значит, что остальные участники ничего из себя не представляют. Среди них топовые проспекты, которым пророчат шикарное будущее в НБА. Например, Эй Джей Дыбанца, за ним охотятся лучшие колледжи NCAA, и ему уже пророчат топ-2 выбор на драфте 2026 года. Ещё есть Коа Пит — топ-5 игрок всё того же драфт-класса. В свою очередь, Кэмерон Бузер — второй после Дыбанцы игрок драфта 2026 года по версии портала NBADraftroom. Получается, в команде собраны все сливки молодёжного баскетбола.

Игроки сборной США по баскетболу до 17 лет Фото: x.com/usabjnt

На чемпионате мира ФИБА до 17 лет примут участие 16 команд с разных уголков нашей планеты, а чемпионом станет одна. Довольно предсказуемо, США — фаворит. Но в истории бывали разные случаи апсетов. Увидим ли мы провал молодёжной сборной или же американцы выиграют седьмой чемпионат кряду? В начале июля мы узнаем триумфатора турнира.