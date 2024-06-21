Димитриевич уходит. И это потеря не только для УНИКСа, но и для всей Единой лиги

Сейчас можно точно сказать, что аренда северомакедонского разыгрывающего Ненеда Димитриевича летом 2022 года стала одним из самых удачных шагов УНИКСа на трансферном рынке. Решение заключить с ним полноценный контракт годом позже — логичный и грамотный ход, делающий честь руководству казанского клуба. Игрок, которому в феврале исполнилось 26 лет, давно приучил всех соперников, что угроза в момент его нахождения на площадке может возникнуть в любую секунду. Несмотря на юный возраст, балканец сразу дал понять, что не считаться с ним не получится. Однако статус звезды, закрепившийся за разыгрывающим в Единой лиге, привлекал внимание не только болельщиков, игроков и экспертов внутри чемпионата, но и многих скаутов за рубежом.

Сообщение за сообщением об интересе «Милана» к яркому игроку казанцев начали появляться ещё в мае. А когда инсайдами о желании итальянцев видеть у себя северомакедонца поделились сразу несколько авторитетных источников, стало понятно, что вероятность отъезда талантливого баскетболиста из России довольно высока. Сегодня муссировавшиеся в последнее время слухи стали реальностью — Ненад прощается с Казанью и, как уже заявили многие конфиденты, практически наверняка уезжает в Милан.

Ненад Димитриевич экс-разыгрывающий УНИКСа «Это были два замечательных года как для меня лично, так и для УНИКСа. ﻿Я очень рад, что мы вместе сотворили историю, выиграв титул Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне. Благодарю всех сотрудников клуба, президента Евгения Богачёва, менеджмент, главного тренера Велимира Перасовича, всех его помощников, физиотерапевтов, медицинский персонал и, конечно, наших болельщиков. ﻿За прошедшие два сезона в Казани у меня сложились совершенно особые отношения со многими людьми, которыми я буду дорожить всю жизнь. ﻿Спасибо за всё! Всем удачи!»

Сложно переоценить потерю Димитриевича для российской команды. Его переход стал действительно историческим — уже в своём первом сезоне разыгрывающий помог УНИКСу завоевать чемпионский трофей, ставший первым в истории клуба в рамках Единой лиги. Северомакедонец был главной звездой коллектива из Татарстана в ключевых играх полуфинала с «Зенитом», а затем, не сбавляя оборотов, продолжал играть роль лидера в решающем противостоянии с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Помимо чемпионского титула, Ненад в том сезоне пополнил свой послужной список наградой MVP финальной серии.

Ненад Димитриевич с наградой MVP регулярки, сезон-2023/2024 Фото: БК УНИКС

В минувшем сезоне Димитриевич, как оказалось, раскрылся ещё больше. Балканский легионер стал лидером УНИКСа не только на площадке, но и по многим важнейшим статистическим компонентам: очки, результативные передачи, матчи в старте, время на паркете. Помимо прочего, по всем этим показателям разыгрывающий был одним из лучших во всей Единой лиге, чем невольно во многом убил интригу относительно MVP регулярного чемпионата — приз достался именно ему. А великолепная игра казанского легионера с ЦСКА (40 очков из 88 УНИКСа) в последнем туре регулярки наверняка дорого обошлась его соотечественнику Эмилу Райковичу, уволенному с поста главного тренера армейцев аккурат перед стартом плей-офф.

Грустно, что в новом сезоне мы не увидим выступление Ненеда в Единой лиге. Но игрок, который подарил нам столько эмоций, заслуживает того, чтобы искренне порадоваться за него где-нибудь ещё. «Мне бы хотелось выучить итальянский. Это моё желание, скажем так. Думаю, этот язык… Интересный. Сексуальный, не знаю. Да, я бы хотел выучить итальянский. С удовольствием пожил бы в Италии год», — говорил Ненад в интервью «Чемпионату» в январе 2023 года. Здорово, что теперь мечта Димитриевича в жизнь наконец может воплотиться.