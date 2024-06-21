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Единая лига ВТБ, Ненад Димитриевич покинул УНИКС: где продолжит карьеру и чего добился в России, Милан и Казань, итоги

Димитриевич уходит. И это потеря не только для УНИКСа, но и для всей Единой лиги
Виталий Весёлый
Ненад Димитриевич
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Чтобы стать одним из лучших, Ненаду потребовалось совсем немного.

Сейчас можно точно сказать, что аренда северомакедонского разыгрывающего Ненеда Димитриевича летом 2022 года стала одним из самых удачных шагов УНИКСа на трансферном рынке. Решение заключить с ним полноценный контракт годом позже — логичный и грамотный ход, делающий честь руководству казанского клуба. Игрок, которому в феврале исполнилось 26 лет, давно приучил всех соперников, что угроза в момент его нахождения на площадке может возникнуть в любую секунду. Несмотря на юный возраст, балканец сразу дал понять, что не считаться с ним не получится. Однако статус звезды, закрепившийся за разыгрывающим в Единой лиге, привлекал внимание не только болельщиков, игроков и экспертов внутри чемпионата, но и многих скаутов за рубежом.

Сообщение за сообщением об интересе «Милана» к яркому игроку казанцев начали появляться ещё в мае. А когда инсайдами о желании итальянцев видеть у себя северомакедонца поделились сразу несколько авторитетных источников, стало понятно, что вероятность отъезда талантливого баскетболиста из России довольно высока. Сегодня муссировавшиеся в последнее время слухи стали реальностью — Ненад прощается с Казанью и, как уже заявили многие конфиденты, практически наверняка уезжает в Милан.

Ненад Димитриевич
Ненад Димитриевич
экс-разыгрывающий УНИКСа

«Это были два замечательных года как для меня лично, так и для УНИКСа. ﻿Я очень рад, что мы вместе сотворили историю, выиграв титул Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне. Благодарю всех сотрудников клуба, президента Евгения Богачёва, менеджмент, главного тренера Велимира Перасовича, всех его помощников, физиотерапевтов, медицинский персонал и, конечно, наших болельщиков. ﻿За прошедшие два сезона в Казани у меня сложились совершенно особые отношения со многими людьми, которыми я буду дорожить всю жизнь. ﻿Спасибо за всё! Всем удачи!»

Сложно переоценить потерю Димитриевича для российской команды. Его переход стал действительно историческим — уже в своём первом сезоне разыгрывающий помог УНИКСу завоевать чемпионский трофей, ставший первым в истории клуба в рамках Единой лиги. Северомакедонец был главной звездой коллектива из Татарстана в ключевых играх полуфинала с «Зенитом», а затем, не сбавляя оборотов, продолжал играть роль лидера в решающем противостоянии с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Помимо чемпионского титула, Ненад в том сезоне пополнил свой послужной список наградой MVP финальной серии.

Ненад Димитриевич с наградой MVP регулярки, сезон-2023/2024

Ненад Димитриевич с наградой MVP регулярки, сезон-2023/2024

Фото: БК УНИКС

В минувшем сезоне Димитриевич, как оказалось, раскрылся ещё больше. Балканский легионер стал лидером УНИКСа не только на площадке, но и по многим важнейшим статистическим компонентам: очки, результативные передачи, матчи в старте, время на паркете. Помимо прочего, по всем этим показателям разыгрывающий был одним из лучших во всей Единой лиге, чем невольно во многом убил интригу относительно MVP регулярного чемпионата — приз достался именно ему. А великолепная игра казанского легионера с ЦСКА (40 очков из 88 УНИКСа) в последнем туре регулярки наверняка дорого обошлась его соотечественнику Эмилу Райковичу, уволенному с поста главного тренера армейцев аккурат перед стартом плей-офф.

Грустно, что в новом сезоне мы не увидим выступление Ненеда в Единой лиге. Но игрок, который подарил нам столько эмоций, заслуживает того, чтобы искренне порадоваться за него где-нибудь ещё. «Мне бы хотелось выучить итальянский. Это моё желание, скажем так. Думаю, этот язык… Интересный. Сексуальный, не знаю. Да, я бы хотел выучить итальянский. С удовольствием пожил бы в Италии год», — говорил Ненад в интервью «Чемпионату» в январе 2023 года. Здорово, что теперь мечта Димитриевича в жизнь наконец может воплотиться.

Конец сезона в Единой лиге:
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