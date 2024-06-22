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Популярность женского спорта, эффект Кейтлин Кларк: как баскетболиста повышает и улучшает рейтинги, женская НБА (WNBA)

Как баскетболиста Кейтлин Кларк поднимает женский спорт на новые высоты
Артемий Берстенев
Как Кларк поднимает женский спорт на новые высоты
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Стремительный взлёт популярности одной спортсменки привёл к рекордному росту интереса к не мужскому баскетболу.

Кейтлин Кларк — имя, которое сияет ярче всех в мире женского спорта. В эпоху, когда спортивные звёзды становятся мировыми иконами, Кларк сумела затмить таких выдающихся спортсменок, как Симона Байлз, Наоми Осака и Кэти Ледеки. Вице-президент по исследованиям ESPN Флора Келли поделилась интересными данными: Кларк занимает четвёртое место по популярности среди всех спортсменов на платформе, уступая лишь таким легендарным фигурам, как Леброн Джеймс, Тайгер Вудс и Стефен Карри.

Начало Кларк в женской НБА:
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Эти данные свидетельствуют о том, что женская Национальная баскетбольная ассоциация (WNBA) демонстрирует самый значительный прирост популярности среди всех видов спорта, привлекая более миллиона поклонников. За год популярность WNBA увеличилась на впечатляющие 47%, и весомую роль в этом успехе сыграл стремительный рост интереса к Кейтлин Кларк, который за месяц возрос на 373%. В результате она заняла четвёртую позицию по популярности среди действующих по версии ESPN.

Данные иллюстрируют, насколько значимой фигурой стала Кларк. Её внезапный взлёт популярности и вклад в рост WNBA — это не просто цифры, а живое свидетельство её влияния на спорт. Внутренние и внешние показатели WNBA подтверждают эту тенденцию: её матчи привлекают больше зрителей как на трибунах, так и у экранов телевизоров, чем игры других баскетболисток. Билеты на предстоящий матч между «Индиана Фивер» Кларк и «Чикаго Скай» с Энджел Риз стали самыми дорогими в истории лиги, что ещё раз акцентирует её значимость.

Статистика Кейтлин Кларк в женской НБА и университете

Статистика Кейтлин Кларк в женской НБА и университете

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Эффект Кларк можно сравнить с влиянием, которое оказал член Зала славы баскетбола Уилт Чемберлен. Чемберлен стал известен ещё во время своих выступлений в университете, когда студенческий баскетбол пользовался огромной популярностью, что помогло привлечь интерес к профессиональной лиге, которая тогда ещё не была в центре внимания, но уже имела свою историю и преданных фанатов. Аналогично Мэджик Джонсон и Ларри Бёрд не столько популяризировали НБА, сколько стали её лицами, сделав лигу более привлекательной для широкой аудитории.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) успешно использовала медийный интерес к Александру Овечкину и Сидни Кросби, чтобы восстановить свои финансовые и репутационные позиции после спада в начале 2000-х и локаута 2004 года. WNBA могла бы извлечь пользу из подобной стратегии, что значительно способствовало бы её развитию и продвижению. Однако следует учитывать, что данные ESPN не отражают международную известность. Кейтлин Кларк не может сравниться по популярности с такими фигурами, как Криштиану Роналду или Лионель Месси, и она, безусловно, уступает в известности новому поколению звёзд, таким как Килиан Мбаппе или Джуд Беллингем.

Актуальное статистическое достижение Кейтлин Кларк

Актуальное статистическое достижение Кейтлин Кларк

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Как же Кларк достигла популярности? Её игры способны завораживать. История её успеха начинается в штате Айова, известном своей спортивной культурой, но не доминирующем в самых популярных видах спорта. Кларк решила остаться верной своему родному штату и продолжила играть за Айову. Когда стало очевидно, что лучшая женская баскетболистка выступает именно здесь, фанаты оказали ей полную поддержку. Эта преданная база поклонников возвела её в статус самой яркой звезды студенческого баскетбола после её выступления на третьем курсе. В последний год обучения она продолжила устанавливать рекорды, показывая игру, которая редко встречается как среди мужчин, так и среди женщин.

Феномен Кейтлин Кларк — это результат слияния её выдающихся игровых навыков и безграничной поддержки фанатов. Её невероятный успех вдохновляет и привлекает всё больше людей к женскому баскетболу, демонстрируя, как индивидуальные достижения способны преобразить целую лигу и завоевать внимание широкой аудитории. Популярность Кларк — это не просто временный всплеск интереса, а долгосрочный тренд, обладающий потенциалом для значительных изменений в женском баскетболе и спорте в целом. Её история служит источником вдохновения для множества молодых спортсменок.

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