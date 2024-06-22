Наследию Джордана конец? Под сомнением самое великое достижение легенды баскетбола и НБА

В сезоне-1987/1988 легендарный Майкл Джордан вошел в историю НБА как первый игрок, который одновременно стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком в обороне. Это уникальное достижение до сих пор никому не удалось повторить. На тот момент Джордану было всего 25 лет. А если бы мы сказали, что справедливость вручения награды DPOY была несколько сомнительной после появления новых интересных данных?

«Это одна из целей, которую я поставил перед собой. Я хотел показать людям, что больше, чем просто бомбардир. Я двусторонний игрок», — сказал Джордан после того, как стал лучшим по игре в обороне в 1988 году. Однако начинается история годом ранее, когда в 1987-м DPOY получил Майкл Купер из «Лос-Анджелес Лейкерс». Майкла раздражало то, что он стал первым в истории НБА игроком, сделавшим не менее 200 перехватов и 100 блок-шотов в том сезоне, но получил всего один голос от журналистов в номинации на престижную награду. В свою очередь, Купер набрал 25 из 78 голосов и забрал статуэтку.

Майкл Джордан Фото: Getty Images

«Майкл Купер великолепен в том, чтобы не дать тебе получить мяч. Но проверьте его другую статистику. Эта лига даёт защитные награды за репутацию. Меня это просто раздражает», — выразил негодование Джордан после присуждения награды Куперу. Поэтому в следующем сезоне будущая легенда всего баскетбола намеревался стать лучшим во всём. У Эм Джея в сезоне-1987/1988 в среднем 35,0 очка, 5,5 подбора, 5,9 передачи, 3,2 перехвата и 1,6 блок-шота за игру. Недостижимые для защитников цифры.

До сих пор герой «Чикаго Буллз» является единственным в истории, кому удавалось в среднем набирать больше 30 очков и делать больше трёх перехватов в отдельно взятом сезоне. Но суть в том, что статистика Джордана на домашнем паркете значительно отличалась от показателей на выезде. Подробный разбор провёл журналист Yahoo Sports Том Хаберстрох, и в нём было много интересных деталей.

Во-первых, Джордан в Чикаго в среднем совершал умопомрачительные 4,0 перехвата и 2,1 блок-шота, тогда как на выезде статистические показатели падали практически вдвое — 2,1 перехвата и 1,2 блок-шота. Во-вторых, имело место мошенничество: после просмотра пяти домашних игр Джордана в том сезоне Хаберстох насчитал восемь перехватов в сумме, а в официальной статистике на него в тех же матчах записали 23 перехвата. Это наводит на мысль, что Боб Розенберг, статистик «Чикаго» тех лет, мог приписывать Джордану перехваты в ситуациях, которые лишь отдалённо напоминали такие действия.

В том сезоне Джордан провёл все 82 игры чемпионата. На домашнем паркете в 41-м матче он записал на свой счёт 165 перехватов и 87 блок-шотов, а на выезде у него всего 94 перехвата и 47 блок-шотов. Разница колоссальная. Начиная с сезона-1982/1983 был учреждён новый показатель, именуемый как Stocks (от комбинации слов Blocks and Steals — блок-шоты и перехваты), который демонстрировал разницу между домашними и гостевыми выступлениями. Так вот, показатель Stocks Джордана в «Юнайтед-центре» равнялся 5,50, а в выездных матчах — 3,02. Ни в одном другом случае в истории, когда баскетболист получал награду DPOY, разница не была больше 60%. У Эм Джея — внушительные 82%!

Сезон Игрок Домашний Stocks Выездной Stocks Разница, в % 1987/1988 Майкл Джордан 5,50 3,02 82 1988/1989 Марк Итон 5,36 3,38 59 1985/1986 Элвин Робертсон 5,09 3,32 53 2004/2005 Бен Уоллес 4,54 2,97 53 2022/2023 Джарен Джексон 6,10 4,06 50 1983/1984 Сидней Монкриф 1,85 1,32 41 2003/2004 Рон Артест 3,09 2,28 36 2005/2006 Бен Уоллес 4,69 3,46 35 1989/1990 Деннис Родман 1,93 1,48 30 2002/2003 Бен Уоллес 4,73 3,63 30

Подобное поведение людей, отвечающих за статистику, — норма для НБА тех лет. Например, в 1960-х во времена противостояния Билла Расселла и Уилта Чемберлена, в одном из сезонов они на двоих провели 26 игр минимум с 40 подборами. В каждой из этих 26 встреч ни один из них не играл на выезде! В 1980-х хозяева паркета ежегодно регистрировали на 800 блок-шотов и примерно на 450 перехватов больше, чем клубы, игравшие в гостях. В дальнейшем ситуация начала выравниваться во многом благодаря переходу всей статистики в компьютеры. Раньше же все отчёты сдавались в бумажном виде. Например, в прошлом сезоне разница между домашними статистическими показателями и выездными практически исчезла: хозяева сделали на 135 блок-шотов и 13 перехватов больше, чем гости.

На самом деле, в интернете нет полных записей игр Майкла Джордана в его великом сезоне-1987/1988. Однако есть видео матча с «Нью-Джерси Нетс» в регулярном чемпионате, где Его Воздушество совершил 10 перехватов. Правда, я насчитал всего пять 100-процентных перехватов, к которым вообще нельзя придраться, а ещё два были довольно сомнительными, но даже если их будет семь, то это в любом случае не 10, как говорится в названии самого видео. А один пользователь написал комментарий: «Всё ещё ждём 10 перехватов». Посмотрите и посчитайте сами.

Видео можно посмотреть на официальном канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ни Кариму Абдул-Джаббару, ни Мэджику Джонсону, ни Леброну Джеймсу, ни ещё кому-либо в НБА не удавалось стать и лучшим оборонительным игроком и лучшим бомбардиром в одном сезоне. В этом Джордан обошёл всех легенд, став единственным в своём роде. За свою карьеру 23-й номер «Чикаго» выиграл невероятное количество индивидуальных наград, но лучшим в обороне стал лишь в 1988-м. Может быть, его статистические показатели были завышены, как мы уже поняли, это была норма для тех лет. Но своими девятью попаданиями в первую символическую сборную защиты, тремя сезонами, когда Эм Джей был лучшим по перехватам во всей НБА, он точно заслужил как минимум одну статуэтку DPOY.

В тот легендарный сезон Майкл Джордан показывал умопомрачительную игру, несмотря на то что его статистика сейчас подвергается сомнению. Это не умаляет того факта, что он в одиночку тянул на себе «Чикаго», в который только что пришли новички Скотти Пиппен и Хорас Грант, а Артис Гилмор уже находился на грани завершения карьеры. Единственным значимым партнёром Джордана был Чарльз Оукли, который по значимости уступал только самому Майклу. Ещё раз: никому до Джордана не удавалось одновременно стать лучшим бомбардиром и лучшим защитным игроком в НБА. Лишь Эм Джей смог достичь этой высоты, и это, даже с учетом текущих вопросов к статистике, остаётся невероятным достижением.