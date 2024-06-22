Наследию Джордана конец? Под сомнением самое великое достижение легенды баскетбола и НБА

В сезоне-1987/1988 легендарный Майкл Джордан вошел в историю НБА как первый игрок, который одновременно стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком в обороне. Это уникальное достижение до сих пор никому не удалось повторить. На тот момент Джордану было всего 25 лет. А если бы мы сказали, что справедливость вручения награды DPOY была несколько сомнительной после появления новых интересных данных?
«Это одна из целей, которую я поставил перед собой. Я хотел показать людям, что больше, чем просто бомбардир. Я двусторонний игрок», — сказал Джордан после того, как стал лучшим по игре в обороне в 1988 году. Однако начинается история годом ранее, когда в 1987-м DPOY получил Майкл Купер из «Лос-Анджелес Лейкерс». Майкла раздражало то, что он стал первым в истории НБА игроком, сделавшим не менее 200 перехватов и 100 блок-шотов в том сезоне, но получил всего один голос от журналистов в номинации на престижную награду. В свою очередь, Купер набрал 25 из 78 голосов и забрал статуэтку.
Майкл Джордан
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«Майкл Купер великолепен в том, чтобы не дать тебе получить мяч. Но проверьте его другую статистику. Эта лига даёт защитные награды за репутацию. Меня это просто раздражает», — выразил негодование Джордан после присуждения награды Куперу. Поэтому в следующем сезоне будущая легенда всего баскетбола намеревался стать лучшим во всём. У Эм Джея в сезоне-1987/1988 в среднем 35,0 очка, 5,5 подбора, 5,9 передачи, 3,2 перехвата и 1,6 блок-шота за игру. Недостижимые для защитников цифры.
До сих пор герой «Чикаго Буллз» является единственным в истории, кому удавалось в среднем набирать больше 30 очков и делать больше трёх перехватов в отдельно взятом сезоне. Но суть в том, что статистика Джордана на домашнем паркете значительно отличалась от показателей на выезде. Подробный разбор провёл журналист Yahoo Sports Том Хаберстрох, и в нём было много интересных деталей.
Во-первых, Джордан в Чикаго в среднем совершал умопомрачительные 4,0 перехвата и 2,1 блок-шота, тогда как на выезде статистические показатели падали практически вдвое — 2,1 перехвата и 1,2 блок-шота. Во-вторых, имело место мошенничество: после просмотра пяти домашних игр Джордана в том сезоне Хаберстох насчитал восемь перехватов в сумме, а в официальной статистике на него в тех же матчах записали 23 перехвата. Это наводит на мысль, что Боб Розенберг, статистик «Чикаго» тех лет, мог приписывать Джордану перехваты в ситуациях, которые лишь отдалённо напоминали такие действия.
В том сезоне Джордан провёл все 82 игры чемпионата. На домашнем паркете в 41-м матче он записал на свой счёт 165 перехватов и 87 блок-шотов, а на выезде у него всего 94 перехвата и 47 блок-шотов. Разница колоссальная. Начиная с сезона-1982/1983 был учреждён новый показатель, именуемый как Stocks (от комбинации слов Blocks and Steals — блок-шоты и перехваты), который демонстрировал разницу между домашними и гостевыми выступлениями. Так вот, показатель Stocks Джордана в «Юнайтед-центре» равнялся 5,50, а в выездных матчах — 3,02. Ни в одном другом случае в истории, когда баскетболист получал награду DPOY, разница не была больше 60%. У Эм Джея — внушительные 82%!
|Сезон
|Игрок
|Домашний Stocks
|Выездной Stocks
|Разница, в %
|1987/1988
|Майкл Джордан
|5,50
|3,02
|82
|1988/1989
|Марк Итон
|5,36
|3,38
|59
|1985/1986
|Элвин Робертсон
|5,09
|3,32
|53
|2004/2005
|Бен Уоллес
|4,54
|2,97
|53
|2022/2023
|Джарен Джексон
|6,10
|4,06
|50
|1983/1984
|Сидней Монкриф
|1,85
|1,32
|41
|2003/2004
|Рон Артест
|3,09
|2,28
|36
|2005/2006
|Бен Уоллес
|4,69
|3,46
|35
|1989/1990
|Деннис Родман
|1,93
|1,48
|30
|2002/2003
|Бен Уоллес
|4,73
|3,63
|30
Подобное поведение людей, отвечающих за статистику, — норма для НБА тех лет. Например, в 1960-х во времена противостояния Билла Расселла и Уилта Чемберлена, в одном из сезонов они на двоих провели 26 игр минимум с 40 подборами. В каждой из этих 26 встреч ни один из них не играл на выезде! В 1980-х хозяева паркета ежегодно регистрировали на 800 блок-шотов и примерно на 450 перехватов больше, чем клубы, игравшие в гостях. В дальнейшем ситуация начала выравниваться во многом благодаря переходу всей статистики в компьютеры. Раньше же все отчёты сдавались в бумажном виде. Например, в прошлом сезоне разница между домашними статистическими показателями и выездными практически исчезла: хозяева сделали на 135 блок-шотов и 13 перехватов больше, чем гости.
На самом деле, в интернете нет полных записей игр Майкла Джордана в его великом сезоне-1987/1988. Однако есть видео матча с «Нью-Джерси Нетс» в регулярном чемпионате, где Его Воздушество совершил 10 перехватов. Правда, я насчитал всего пять 100-процентных перехватов, к которым вообще нельзя придраться, а ещё два были довольно сомнительными, но даже если их будет семь, то это в любом случае не 10, как говорится в названии самого видео. А один пользователь написал комментарий: «Всё ещё ждём 10 перехватов». Посмотрите и посчитайте сами.
Видео можно посмотреть на официальном канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Ни Кариму Абдул-Джаббару, ни Мэджику Джонсону, ни Леброну Джеймсу, ни ещё кому-либо в НБА не удавалось стать и лучшим оборонительным игроком и лучшим бомбардиром в одном сезоне. В этом Джордан обошёл всех легенд, став единственным в своём роде. За свою карьеру 23-й номер «Чикаго» выиграл невероятное количество индивидуальных наград, но лучшим в обороне стал лишь в 1988-м. Может быть, его статистические показатели были завышены, как мы уже поняли, это была норма для тех лет. Но своими девятью попаданиями в первую символическую сборную защиты, тремя сезонами, когда Эм Джей был лучшим по перехватам во всей НБА, он точно заслужил как минимум одну статуэтку DPOY.
В тот легендарный сезон Майкл Джордан показывал умопомрачительную игру, несмотря на то что его статистика сейчас подвергается сомнению. Это не умаляет того факта, что он в одиночку тянул на себе «Чикаго», в который только что пришли новички Скотти Пиппен и Хорас Грант, а Артис Гилмор уже находился на грани завершения карьеры. Единственным значимым партнёром Джордана был Чарльз Оукли, который по значимости уступал только самому Майклу. Ещё раз: никому до Джордана не удавалось одновременно стать лучшим бомбардиром и лучшим защитным игроком в НБА. Лишь Эм Джей смог достичь этой высоты, и это, даже с учетом текущих вопросов к статистике, остаётся невероятным достижением.