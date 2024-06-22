Миллион людей, аресты и травмированный полицейский. В Бостоне отметили чемпионство НБА

Чемпионский парад – это то событие, к которому обычно готовятся на протяжении недели как минимум, а иногда требуется намного больше времени. «Бостон Селтикс» настолько долго ждал (16 лет) 18-го трофея в своей истории, что чемпион 2024 года Национальной баскетбольной ассоциации собрал один миллион болельщиков в городе и отпраздновал свой успех с размахом. Расскажем, что же творилось в Бостоне.

В Бостоне давно не было такого грандиозного парада. Владелец «Селтикс» Вик Грусбек назвал его «трансформирующим жизни». Команда на маленьких автобусах-амфибиях, на которых обычно разъезжают туристы, проделала путь от «Ти-Ди Гардена» до Мемориального конференц-центра Джона Хайнса, названного в честь бывшего мэра города.

Обстановка в Бостоне во время чемпионского парада «Селтикс» Фото: Scott Eisen/Getty Images

Как заявила Мишель Ву, нынешний мэр Бостона, город подготовился к парду. Правоохранительные органы и службы экстренного реагирования будут обеспечивать усиленные меры безопасности на всех участках маршрута «Селтикс». В точности цитата звучит следующим образом: «На всех участках маршрута у нас есть много людей, которые следят за каждым».

Не успел начаться парад, как один из фанатов (Шон Гири) забрался на дорожный знак, видимо, чтобы лучше следить за происходящим. Офицер полиции приблизился к нему и попросил слезть. Но участник парада спрыгнул вниз и повредил часть знака. Фанату сказали, что если он ещё раз поднимется на него, то будет арестован. Это был не единичный случай: так как «Бостон» выбрал довольно низкие автобусы для парада, то очень многие хотели лицезреть своих кумиров практически на одинаковой с ними высоте.

Фанат «Бостон Селтикс» на дорожном знаке Фото: Stuart Cahill/Getty Images

Люди стояли на автобусных остановках толпами, кто-то забирался на фонарные столбы. Каждый хотел прикоснуться к истории и наблюдать за своими идолами с «лучших» мест. Полиция как могла регулировала поведение общественности, но в параде, где принимал участие миллион человек, без инцидентов, естественно, не обошлось.

Фанаты «Бостон Селтикс» сидят на автобусной остановке Фото: Maddie Malhotra/Getty Images

Согласно отчёту полиции, одного человека арестовали за хулиганство и вандализм, потому что он снова и снова пытался взобраться на уличный фонарь. Несколько часов спустя стражи порядка разняли двух дерущихся женщин. Одной из них пришлось надеть наручники и увести в отделение. По словам представителей скорой помощи Бостона, более 30 человек получили медицинскую помощь и были доставлены в больницы с лёгкими травмами, включая ушибы, солнечные удары, обезвоживание и некоторые другие.

К тому же один офицер полиции получил неопасное для жизни повреждение (какое – не уточняется) во время парада. Сама церемония чествования всех лиц, причастных к «Бостон Селтикс», продолжалась 12 часов. Джейсон Тейтум светился от радости вместе со своим сыном Дьюсом. Джейлен Браун появился в майке с надписью «назовите ваши источники», намекая на комментарий журналиста Стивена Эй Смита в его адрес в связи с получением награды MVP финальной серии.

Джелен Браун на чемпионском параде Фото: Scott Eisen/Getty Images

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла надел на парад футболку в честь легендарного Билла Расселла и Реда Ауэрбаха – настоящих икон «Селтикс» 1950-х и 1960-х годов, тем самым отдав дань уважения настолько значимым фигурам в истории клуба. Не обошлось и без Пола Пирса, который веселился так, как будто он снова принёс в родную команду заветный трофей.

Джо Маззулла на чемпионском параде Фото: Stuart Cahill/Getty Images

Клуб из Массачусетса ждал чемпионства 16 лет! В плей-офф НБА «Бостон» прошёл «Майами Хит» (4-1), «Кливленд Кавальерс» (4-1), «Индиану Пэйсерс» (4-0) и «Даллас Маверикс» (4-1). Команда проиграла лишь три матча в постсезоне, вписав своё имя в историю – «кельты» стали самым титулованным клубом в НБА, обогнав «Лос-Анджелес Лейкерс» по количеству трофеев в истории (18 против 17).