Решение, которое может изменить многое. Почему аренда Руженцева в «Парму» выгодна всем?

21 июня действующий чемпион Единой лиги ВТБ московский ЦСКА объявил о продлении контракта с баскетболистом Самсоном Руженцевым. В этой же новости армейцы сообщили, что 22-летний игрок отправится в годичную аренду в «Парму». «Чемпионат» объясняет, почему этот переход является многообещающим.

Руженцев — один из самых талантливых и перспективных молодых игроков России. Однако изначально он мог оказаться в других видах спорта. До того, как попасть в баскетбол, Самсон занимался большим теннисом, горными лыжами и парусным спортом. Однако в 10-11 лет баскетбол всё же появился в его жизни и остался до сих пор. Руженцев попал в ДЮСШОР №56, а затем — в Тимирязевскую спортшколу. Спустя время юный баскетболист попал на карандаш ЦСКА и начал иногда тренироваться в армейском ДЮБЛе. Однако он так и не получил предложение от ЦСКА и отправился в США.

Самсон Руженцев Фото: Florida Gators

Руженцев попал в школу Hamilton Heights Christian Academy, за которую в своё время играли, в частности, Шей Гилджес-Александр (сейчас играет в НБА за «Оклахому») и Никил Александер-Уолкер (сейчас играет в НБА за «Миннесоту»). Через несколько сезонов Руженцев входил в топ-50 школьников Америки. Перед попаданием в NCAA у него было множество предложений от университетов, в том числе от Auburn, Georgia, Tennessee, Vanderbilt. Но в итоге Самсон выбрал Florida Gators.

Казалось, что он едет во Флориду в качестве игрока стартового состава, но в своём первом и единственном сезоне в NCAA Руженцев сыграл лишь 20 матчей и получал чуть больше семи минут в среднем за встречу. Это произошло из-за того, что выпускникам разрешили провести пятый сезон в своих университетах после пандемии коронавируса, которая не позволила полноценно завершить сезон-2019/2020. Таким образом, все ведущие игроки «Флориды», которые должны были уйти на драфт НБА перед приходом Руженцева в команду, остались и не позволили россиянину получать достаточное количество минут. После невнятного сезона в NCAA Самсон решил начать профессиональную карьеру и оказался в сербской «Меге», за которую в своё время играл действующий MVP НБА Никола Йокич. В Сербии Руженцев получал 15,4 минуты и набирал 6,8 очка, 3,0 подбора в среднем за игру. После этого Самсон наконец-то подписал контракт с ЦСКА и вернулся в Россию.

Самсон Руженцев Фото: Единая лига ВТБ

В первом сезоне за ЦСКА Руженцев сыграл 47 матчей (19 раз вышел в стартовом составе), в которых проводил на площадке 12,4 минуты, набирая 6,1 очка и 2,2 подбора. Молодой игрок также попал на Матч всех звёзд и выиграл конкурс по броскам сверху. В плей-офф армейцы не смогли добраться до финала, но в серии за третье место обыграли «Зенит» и завоевали бронзовые медали. После сезона-2022/2023 из ЦСКА ушли шесть баскетболистов, включая Николу Милутинова и Алексея Шведа. В межсезонье команда немного омолодилась, и казалось, что Руженцев если и не станет лидером, то точно должен получить более внушительную роль. Главный тренер ЦСКА в регулярном чемпионате сезона-2023/2024 Эмил Райкович действительно дал Самсону больше игровых минут, но какого-то внушительного прорыва не произошло. В трёх сериях плей-офф под руководством Андреаса Пистиолиса Руженцев суммарно сыграл чуть более 40 минут.

После завоевания чемпионства ЦСКА договорился с Руженцевым о продлении контракта до 2027 года, но принял решение отдать его в аренду в «Парму». В армейском клубе отметили, что в составе пермской команды Руженцев способен стать одним из лидеров и выйти на высокий уровень под руководством Евгения Пашутина и его штаба. В московском клубе отметили, что ждут Самсона в новом качестве.

Самсон Руженцев баскетболист «Пармы» «Очень рад присоединиться к «Парме». Надеюсь, что вместе у нас получится достигнуть больших высот и успехов в грядущем сезоне. С нетерпением жду первой игры».

Аренду Руженцева в «Парму» ни в коем случае нельзя рассматривать с позиции, что ЦСКА решил избавиться от молодого игрока, который якобы не оправдал надежд. В армейском клубе очень рассчитывают на Самсона, и командировка в команду из города с богатой баскетбольной историей в будущем должна будет окупиться, в первую очередь — для ЦСКА. Главный тренер пермяков Евгений Пашутин уже много лет классно работает с молодыми игроками и делает их ещё лучше. Их симбиоз с Руженцевым видится очень многообещающим. Полноценный состав «Пармы» перед новым сезоном на данный момент неизвестен, но нет сомнений, что Самсон получит в Перми одну из ведущих ролей и обретёт неоценимый опыт.

Самсон Руженцев Фото: БК УНИКС

Руженцев является игроком без выраженной позиции. Потенциально он может сыграть чуть ли не на всех номерах, но в ЦСКА чаще всего задействовался между второй и третьей позицией. Возможно, Пашутин как раз найдёт Самсону основную позицию, с которой он будет в дальнейшем идти по карьере. Или, наоборот, Евгений Юрьевич будет работать над тем, чтобы сохранить у Руженцева эту уникальность игры между позиций, и задачей станет просто ещё больше прокачать навыки подающего надежды баскетболиста. Аренда в «Парму» — одно из лучших развитий карьеры Руженцева на данный момент. Вместо того чтобы получать по 12-15 минут со скамейки ЦСКА, Самсон будет одним из основных игроков клуба Единой лиги, который, скорее всего, станет вновь бороться за попадание в топ-6. Руженцев точно вернётся в ЦСКА, но вполне возможно, что уже в качестве звезды. Это решение точно выгодно всем — Руженцеву, ЦСКА, «Парме» и самой лиге. Предвкушаем новый сезон.