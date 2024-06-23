Победа «Сан-Антонио» над «Майами» уникальна. Не только тем, что в финале пал Леброн

10 лет назад «Сан-Антонио» в пятый раз в своей истории взошёл на вершину НБА, не имея в составе ни одного баскетболиста, который набирал бы более 18 очков в среднем за матч. Это было поистине великолепное зрелище командного баскетбола. Примечательно, что в той финальной серии ни один из игроков «Спёрс» также не проводил на паркете более 35,2 минуты за встречу.

Финальная серия с «Майами» стала одной из самых эффективных по части точности бросков для команды, завоевавшей Кубок Ларри О'Брайена. «Шпоры» демонстрировали невероятную меткость: 53% с игры, 47% из-за дуги и 75% — с линии штрафных бросков. Единственное поражение в серии пришло во втором матче и было минимальным — всего два очка. В остальных четырёх играх техасцы одерживали победы со средним перевесом в 18 очков. Это был последний случай, когда команда одержала победу в финале без единого игрока, набирающего в среднем менее 20 очков за игру.

Одним из ярчайших свидетельств тренерского гения Грега Поповича является тот факт, что в 2003 году «Сан-Антонио» завоевал чемпионский титул, практически полностью полагаясь на изоляционный баскетбол, где каждая атака строилась через Тима Данкана. К моменту их триумфа в 2014 году техасцы перешли на систематический и бескорыстный командный стиль игры. Попович мастерски адаптировался к своему составу и особенностям баскетболистов, что стало ключевым фактором их успеха.

Игроки «Сан-Антонио», финал НБА — 2014 Фото: Andy Lyons/Getty Images

Философия клуба осталась неизменной с течением времени. В прошедшем регулярном сезоне «Спёрс» заняли второе место в лиге по количеству передач за игру как в среднем, так и в суммарном значении. Эта философия передаётся и нынешнему составу, несмотря на то что команда сейчас находится в стадии перестройки и ей не хватает стабильных игроков, способных регулярно набирать очки. В краткосрочной перспективе это может показаться неэффективным, но после возможных изменений в составе через год или два именно такой стиль игры останется приоритетным для организации.

Считать «шпор» образца 2014 года сборищем ролевых игроков — это серьёзное заблуждение. В действительности тот состав был насыщен талантами. Они могли задействовать до 10 баскетболистов даже в плей-офф, в то время как большинство команд сокращают ротацию до семи-восьми человек. У них не было одного доминирующего бомбардира, но благодаря множеству отличных игроков они могли равномерно распределять нагрузку. К тому же на каждой позиции у них были снайперы.

Видео можно посмотреть на канале Evin Gualberto в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Та команда, возможно, была одной из самых талантливых в истории североамериканской лиги. В её составе было три будущих члена Зала славы баскетбола (Тим Данкан, Ману Джинобили, Тони Паркер) и легендарный тренер Грег Попович, который также является членом Зала славы. «Сан-Антонио» завершил регулярный сезон с достойным результатом — 62 победы при 20 поражениях. Их командный баскетбол был настоящим зрелищем, от которого невозможно было оторваться. Они победили не потому, что были ролевыми игроками, которые хорошо сыгрались вместе, а потому, что их состав был буквально переполнен талантом.

Победа «Сан-Антонио» над «Майами» стала уникальной не только потому, что в финале были побеждены Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Крис Бош, что привело к расформировке их «Большого трио». Это была победа философии командного баскетбола над индивидуализмом, триумф адаптивности и мастерства тренера в использовании сильных сторон своих игроков. Это также стало доказательством того, что талант и командная работа могут гармонично сосуществовать и приводить к невероятным результатам. Ценный урок для Эрика Споэльстры.