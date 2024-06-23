Самый «ужасный» поступок Джордана. Баркли был в шоке. Промолчать не смог даже Эштон Кутчер

Карьера Майкла Джордана приковывала пристальное внимание не только во время выхода легенды «Чикаго» на площадку, но и много лет спустя после решения Эм Джея уйти. Доминация Джордана была такой очевидной, что аргументы, почему величайший игрок в истории баскетбола именно он, стали многим особо и не нужны. С появлением Леброна Джеймса у Эм Джея появилась достойная оппозиция, а разговоры о GOAT перестали проходить почти исключительно в одном ключе. Помимо спортивных достижений обоих спортсменов, сравнивать начали их поведение в повседневной жизни. И если Джеймс старательно оберегал (и оберегает) свой имидж, то Майкл в этом отношении оказался не так хорош.

За время карьеры Джордан неоднократно попадал в серьёзные неприятности, из-за чего образ прославленного спортсмена в глазах многих фанатов заметно тускнел. Азартные игры, супружеские измены, скандал с любовницей — у Эм Джея было это всё и даже больше. Была в послужном списке Его Воздушества и небольшая съёмка, которая заставила многих жёстко высказаться против него. Речь не о «Космическом джеме» (здесь уколоть могут как раз Леброна, снявшегося в продолжении), а о небольшом рекламном ролике, многие который сейчас уже подзабыли. В момент же его выхода страсти кипели нешуточные.

Повод для дискуссий подбросила компания Hanes. Сотрудничество Майкла с брендом нижнего белья началось в далёком 1989 году. Компания была основана более сотни лет назад предпринимателем из Северной Каролины. Кому-кому, а Его Воздушеству этот штат хорошо знаком. В 1982 году Эм Джей стал чемпионом NCAA, выступая за университет Северной Каролины. С тех пор популярность игрока стремительно росла. Джордан часто снимался в рекламе. Одна из них, имевшая место в далёком 2010 году, как в лучших традициях Денниса Родмана, вызвала широкий резонанс.

Стандартная съёмка, не лишённая юмора, многих в тот момент настроила против спортсмена. И дело не в трусах, качество которых могло кого-то не устроить. А в образе, в котором легендарный игрок появился в кадре. Усы щёточкой, красовавшиеся над верхней губой Майкла, притягивали взгляды зрителей словно свет мотыльков. Аналогия с кровавым лидером Третьего рейха напрашивалась сама собой.

Видео можно посмотреть на канале rjz848911 в YouTube.

«Когда я увидел эту рекламу, то серьёзно задумался. В тот момент я подумал про себя: «Ого! Как же это странно». Не знаю, что, чёрт возьми, было у него в голове. О чём думали в Hanes? Это одна из самых глупых вещей, которые я видел за долгое время. Как они могли позволить моему приятелю попасть на телевидение с этими ужасными усами. Однако никто ничего не говорил. Рекламу показывали снова и снова. Но никто ничего не говорил. И тогда сказал я: «Чёрт побери! Разве вы не видите, что Майкл Джордан снялся в рекламе Адольфа Гитлера?» — негодовал Чарльз Баркли.

Высказывались о нашумевшей рекламе и многие звёзды, в частности известный голливудский актёр Эштон Кутчер: «Кому-нибудь ещё кажется странным, что Майкл Джордан носит усы Гитлера?» И всё же, несмотря на весь резонанс от рекламы, имидж Майкла серьёзно не пострадал. Hanes, если верить специализирующимся на финансовой информации изданиям, так и вовсе оказался в плюсе. Что-что, а блистать на площадке и делать бизнес Майкл действительно умел.