Настроены серьёзно. «Парма» продолжает круто усиливаться перед новым сезоном Единой лиги

22 июня «Парма» объявила о подписании защитника Гарретта Нэвелса. Минувший сезон американец также провёл в Единой лиге ВТБ, защищая цвета другого уральского клуба — «Уралмаша». «Чемпионат» рассказывает о новичке пермяков и оценивает этот трансфер.

Сезон-2024/2025 будет для Нэвелса 10-м в профессиональном баскетболе. В студенческие годы Гарретт выступал за университеты Mt. San Antonio College и Hawaii, однако не был выбран на драфте НБА. Первым профессиональным клубом для американца стал «Альбасете» из четвёртого испанского дивизиона. По итогам сезона защитник помог своей команде выйти в третий по силе дивизион, а сам в межсезонье пошёл на повышение, подписав контракт с командой «Форса Ллейда» из второго дивизиона чемпионата Испании.

Гарретт Нэвелс Фото: БК «Уралмаш»

После этого Нэвелс выступал в высших дивизионах за итальянскую «Реджо Эмилию» и испанскую «Гипускоа». После сезона-2018/2019 Гарретт вернулся на родину, где играл за фарм-клуб «Клипперс» в Лиге развития НБА. Однако после сезона в Северной Америке защитник так и не смог пробиться в сильнейшую лигу мира и вернулся в Европу, подписав контракт с польским «Шлёнском». Спустя несколько матчей он перешёл в португальский «Порту». Затем были сербский ФМП и польский «Трефл Сопот», который в сезоне-2022/2023 Нэвелс привёл к победе в Кубке Польши, а сам Гарретт стал MVP национального кубка. После яркого перформанса в Польше Нэвелс привлёк внимание екатеринбургского «Уралмаша», с которым в итоге и подписал контракт.

Гарретт ехал в Екатеринбург на роль одной из главных звёзд команды. В предсезонке он отгрузил «Парме» и «Астане» по 27 очков в каждой из игр и задал тон на весь предстоящий сезон. Агент баскетболиста Вадим Михалевский в интервью «Спорт-экспрессу» поделился целями Гарретта, которые он поставил себе перед сезоном-2023/2024. В частности, речь шла о попадании в плей-офф Единой лиги с «Уралмашем», а также о желании сделать трипл-дабл, стать MVP, попасть в будущем в НБА, Евролигу или чемпионат Китая, выдать линейку 50-40-90 (50% двухочковых, 40% трёхочковых, 90% штрафных бросков).

В «Уралмаше» Нэвелс стал железным игроком старта и вторым баскетболистом по результативности. В 46 матчах он набирал 15,2 очка, 3,7 подбора и 3,7 передачи в среднем за игру. Он помог своей команде не только пробиться в плей-офф через плей-ин, но и затащить серию с «Зенитом» в пятый матч. Во втором матче противостояния американец практически совершил долгожданный трипл-дабл — 12 очков, 10 подборов, 7 передач. В четвёртой игре Нэвелс получил повреждение и досрочно покинул площадку, из-за чего не смог принять участие в решающей пятой встрече. Возможно, именно его не хватило уральцам, чтобы совершить настоящую сенсацию. После яркого сезона в Единой лиге Гарретт не мог не получить несколько интересных предложений, однако он принял решение остаться в России, но переехать в Пермь.

Гарретт Нэвелс защитник «Пармы» «Я очень рад присоединиться к баскетбольной семье «Пармы» и продолжить карьеру в Единой лиге ВТБ. Слышал, что болельщики в Перми одни из лучших! С нетерпением жду начала игр и приложу все усилия, чтобы помочь команде улучшить результат прошедшего сезона».

Перед новым сезоном «Парма» точно будет серьёзно обновляться. Команду уже покинули, в частности, Би Джей Джонсон, Ричард Соломон, Руслан Абдулбасиров, Александр Платунов. По разным сообщениям, команду покинет и защитник Айзея Риз. Если это произойдёт, то именно Нэвелс займёт его место и будет дирижировать атаками пермяков.

Нэвелс — разносторонний игрок. Он полезен не только в защите, но и является настоящей угрозой в нападении. Гарретт может атаковать кольцо соперника как в проходе, так и с дальней дистанции. Манера игры Нэвелса и Айзеи Риза чем-то похожа, как минимум в нападении. В связи с этим нет причин считать, что у главного тренера «Пармы» Евгения Пашутина возникнут проблемы по внедрению Гарретта в свою систему. Несмотря на то что «Парму» покинули несколько основных игроков, новый состав должен быть не менее интересным и сильным. Команду уже пополнили Александр Захаров, с которым Нэвелс играл как раз в «Уралмаше», а также Александр Шашков, Тимофей Якушин и один из самых талантливых российских игроков — Самсон Руженцев.

У «Пармы» есть всё, чтобы вновь бороться за попадание в топ-6 по итогам первого этапа регулярного чемпионата, и Гарретт Нэвелс точно способен помочь команде Пашутина достичь поставленных целей. Руководство пермяков уже не первый год грамотно работает на трансферном рынке, и подписание Нэвелса является очередным подтверждением этого.