Будущее НБА — не за американцами

На днях бывший баскетболист и чемпион НБА 2018 года в составе «Голден Стэйт» Ник Янг, комментируя недавний триумф «Бостона» в финальной серии, заявил, что благодаря победе «Селтикс» лига вернулась в американские руки. Янг особенно порадовался поражению «Далласа» и неудачам Луки Дончича. Что же он такого сказал?

Ник Янг экс-защитник, чемпион НБА 2018 года «Америка победила, детка. Джейсон Тейтум и Джейлен Браун сделали это для Америки. Они выставили Луку вон. Бог ты мой, знали бы вы, как мне осточертели эти разговоры об иностранцах в лиге. Это американская лига, детка. Надеюсь, вы все смогли это увидеть. Тейтум здесь вместе с грёбаным королём Брауном».

Иронично, что Ник каким-то образом выкинул из головы Кристапса Порзингиса, хотя тот играет за «кельтов». Это делает его заявление ещё более нелепым. Янг и без того был фигурой противоречивой, ведь его карьера в НБА омрачена множеством скандалов. Один из самых громких произошёл в 2016 году, когда его товарищ по «Лейкерс» Д'Анджело Расселл записал видео, где Янг признаётся в измене своей невесте, рэперше Игги Азалии. Видео стало вирусным, став причиной разрыва их помолвки и вызвав неприятные трения в команде. Этот инцидент серьёзно подмочил репутацию Янга как профессионала и товарища.

Это ещё не учитывая тот факт, что карьера Янга страдала от его непостоянства на площадке. Несмотря на талант и способность выдавать яркие игры, его производительность была крайне нестабильной. Сегодня он мог зажечь арену, набрав 30 очков, а на следующий день исчезнуть с радаров. Такое непостоянство делало его ненадёжным для тренеров и команд. Его отношение к игре тоже вызывало вопросы: складывалось впечатление, что Янг больше заботился о своём имидже и «сваггере» (отсюда его прозвище Swaggy P), чем о командном успехе. Учитывая это, вполне возможно, что, говоря о «чисто американской НБА», Янг был вполне серьёзен.

Ник Янг (справа) во время матча NCAA, 2020 год Фото: Kamin-Oncea/Getty Images

В последние годы Янг отчаянно пытается оставаться в центре внимания благодаря своим высказываниям. Может, его взгляд на мир утратил актуальность? Похоже, он забыл, что лучшие игроки сегодня — это международный ансамбль талантов: Никола Йокич, Яннис Адетокунбо, Джоэл Эмбиид (хоть и «технически» он американец), Лука Дончич и Шей Гилджес-Александер. И это не считая самого перспективного игрока Виктора Вембаньямы из «Сан-Антонио», который, между прочим, француз. Это мы ещё Егора Дёмина не дождались!

НБА давно перестала быть чисто американским шоу. Это мировая сцена, где иностранные игроки не просто фигуранты, а главные герои. Они вносят новые стили и эксклюзивные навыки, что обогащает спортивную картину. Первые иностранные звёзды появились в НБА ещё в 1980-х, но истинный прорыв случился в 1990-х с приходом таких игроков, как Дражен Петрович и Арвидас Сабонис. Они принесли с собой европейский подход с акцентом на технику, тактическое мышление и командную игру, что контрастирует с американским стилем, ориентированным на атлетизм и индивидуализм. Такое разнообразие подходов делает матчи НБА более увлекательными и непредсказуемыми.

Интересный факт Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Когда мы говорим о НБА, то больше не думаем только о Майкле Джордане и его эпохе. Количество иностранных игроков в НБА неизменно увеличивается: если в сезоне-1990/1991 было всего 23 из 18 стран, то к сезону-2023/2024 их число выросло до 125 игроков из 40 государств. В 2000-х игроки вроде Дирка Новицки, Пау Газоля и Тони Паркера не просто «приезжие» — они стали иконами, символами глобализации, которые расширили границы возможного. Эти игроки активно способствуют глобализации НБА.

Когда такие личности, как Дирк Новицки или Яо Мин из Китая, достигают вершин успеха, они притягивают внимание болельщиков из своих стран, расширяя аудиторию НБА по всему миру. И да, это принесло лиге кучу денег через телевизионные контракты и продажу джерси и поспособствовало развитию баскетбола в этих регионах. Молодые игроки по всему миру видят в таких лидерах своего времени пример для подражания и стремятся следовать их пути.

Игроки из других стран также добавляют в команду разнообразие культур и опыта, что обогащает общий опыт коллектива. Они привносят не только свои навыки, но и кусочки своих домов, традиций, историй. Этот аспект побуждает к созданию единого и гибкого коллектива, умеющего эффективно реагировать на разные игровые ситуации. Именно такое разнообразие делает команду не просто сильной, но и мудрой: они учатся друг у друга, уважают различия и создают новый язык баскетбола, который понятен без слов в любой точке мира. Например, популярность такого понятия, как Stretch Four (форвард, играющий на большом расстоянии и умеющий бросать трёхочковые), значительно возросла благодаря спортсменам вроде Дирка Новицки.

Статистический факт об Андрее Кириленко Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Это настоящие герои НБА — игроки, которые не просто пересекли океан, чтобы играть в баскетбол, но и преодолели невероятные препятствия на пути к своей мечте. Эти парни, как никто другой, знают цену успеху. Они выросли в условиях, где каждый день был испытанием, и теперь, когда они здесь, в лиге, они играют, как будто каждый матч — это финал чемпионата. И когда вы смотрите на страны вроде Сербии, Словении или Франции, которые стали настоящими фабриками баскетбольных талантов, понимаешь, что будущее НБА — международное.

Казалось бы, невинное, но узколобое заявление бывшего игрока НБА превратилось в идею для этого текста. Ведь величие лиги не в том, что она американская, а в том, что она мировая. В противном случае клубам НБА придётся пересмотреть свои чемпионские баннеры, заменив пафосную надпись World Champions на реалистичную USA Champions.