«Это вызовет эффект домино». Суперзвезда может изменить будущее нескольких команд в НБА

Плей-офф 2024 года подошёл к концу, победитель известен — им стал «Бостон Селтикс», значит, теперь официально настало время межсезонья, когда появляется миллион слухов и новостей о возможных обменах, игроках и всём связанном с баскетболом. Для «Лос-Анджелес Клипперс» первый сезон после прихода Джеймса Хардена в команду получился не очень удачным: клуб вылетел в первом раунде плей-офф от будущего финалиста «Даллас Маверикс». Теперь же «парусникам» предстоит решать куда более серьёзную проблему: что делать с Полом Джорджем?

Во-первых, у Джорджа есть опция игрока на следующий сезон с «Клипперс» в размере $ 48,7 млн, но форвард пока не спешит активировать её. Во-вторых, у Пола есть несколько вариантов развития дальнейшей карьеры. Можно спокойно взять опцию игрока и провести последний год за клуб из Лос-Анджелеса либо переподписать контракт с «парусниками». К тому же Джордж может отказаться от опции игрока и выйти на рынок свободных агентов, где ему могут предложить долгосрочное соглашение.

Как отмечают некоторые инсайдеры НБА, «Клипперс» предложат одному из лидеров контракт на $ 152 млн сроком на три года. В свою очередь, Джордж может рассчитывать на четырёхлетнее соглашение суммарно на $ 221,1 млн. Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сообщил, что если Пи Джи предложат трёхлетний контракт, то он активирует опцию игрока в действующем контракте и сразу после этого запросит обмен. Таким образом, количество претендентов на форварда возрастёт, так как в случае выхода на рынок свободных агентов баскетболист будет доступен только малому количеству клубов с незабитой платёжной ведомостью.

В общем, у Джорджа есть некая вариативность в действиях, благодаря которой он может оказаться практически в любом клубе НБА. Основными претендентами на игрока являются «Филадельфия Сиксерс», «Орландо Мэджик», «Голден Стэйт Уорриорз», «Нью-Йорк Никс» и даже «Даллас Маверикс». Каждой из этих команд не помешал бы форвард, великолепно проявляющий себя на обеих сторонах паркета.

Чаще всего мы слышали об интересе со стороны «Филадельфии». У команды на следующий сезон лишь один долгосрочный контракт — с лидером Джоэлом Эмбиидом. Но «Сиксерс» уже готовят продление соглашения с Тайризом Макси. Однако места в платёжной ведомости будет достаточно и для Джорджа. Правда, известный инсайдер Шэмс Чарания недавно заявил, что интерес к суперзвезде «Клипперс» заметно снизился в последние дни. К тому же на игрока всерьёз рассчитывает «Орландо». Клубу из Флориды был бы полезен форвард с защитными навыками, шикарно проявляющий себя в нападении.

В число возможных претендентов на Пола Джорджа может добавиться «Нью-Йорк Никс». Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн. Нельзя забывать и о «Голден Стэйт», в случае если из команды уйдёт Клэй Томпсон, «воины» могут включиться в борьбу за Пи Джи. В общем, за суперзвёзду «Клипперс» в межсезонье будет нешуточная борьба, но решение в любом случае будет за баскетболистом.

Инсайдер Крис Хэйнс сказал следующее: «Нужно смотреть на то, что произойдёт с Полом Джорджем. Подпишет ли он продление с «Клипперс». Если нет, в игру включатся «Филадельфия», «Орландо». Это вызовет эффект домино. Кавай Леонард подписал продление в середине сезона, и мы ожидали, что Пол Джордж последует за ним. Условия контракта задавали планку для соглашения. Но этого не произошло. «Клипперс» переезжают на новую арену, им нужна команда чемпионского уровня. Пол Джордж — важный элемент этой команды. Так что его обмен вызовет эффект домино».

Пол Джордж Фото: Harry How/Getty Images

С этим сложно не согласиться, от решения Джорджа будут зависеть перспектива и будущее нескольких команд в НБА. На самом деле, Пи Джи даже в свои 34 года может дать какому-либо из клубов заметную прибавку в силе. Конечно, если обойдётся без травм. При этом, если кто-то сейчас выпишет форварду четырёхлетний контракт, к его окончанию Полу будет уже 38 лет. В последнее время лишь Леброн Джеймс доказал и показал, что возраст не помеха, а другие со временем сдавали свои позиции. Посмотрим, где под конец карьеры окажется суперзвезда НБА.

«Клипперс» же, как мне кажется, захотят сохранить Джорджа. Прежде всего это связано с постройкой новой арены, а чтобы завлечь людей на стадион, необходимо иметь в составе как можно больше суперзвёзд. Кавай Леонард, Джеймс Харден, Расселл Уэстбрук и Пол Джордж — чем не звёздный квартет? Наблюдать за выступлениями настолько значимых в истории НБА игроков мечтает практически каждый. Посмотрим, где под конец карьеры окажется Пи Джи.