Игра в плей-офф и чемпионство — основные мотивы для каждого баскетболиста в Национальной баскетбольной ассоциации. Кто бы не хотел проявлять себя на самом высоком уровне и бороться за трофей Ларри О’Брайена? Правильно, об этом мечтает каждый. Пройти весь путь со своим коллективом от начала и до конца и наконец-то выиграть заветный кубок. Конечно, не всем удаётся отлично проявлять себя в плей-офф. Например, у одного игрока за восемь лет в НБА может набраться больше побед в постсезоне, чем у пяти клубов в истории.

Речь о Джейлене Брауне. Один из лидеров «Бостон Селтикс», трёхкратный участник Матча всех звёзд НБА, самый ценный игрок финала Восточной конференции и MVP финальной серии НБА, за свои восемь полноценных сезонов в лиге пропустил лишь один розыгрыш плей-офф — в 2021 году. «Бостон» с Брауном в составе дважды побывал в финале НБА и четыре раза — в финале Востока, в итоге став чемпионом в 2024-м. В итоге Джей Би провёл за «кельтов» 124 встречи в самой важной стадии сезона, выиграв 74 из них.

Это на четыре победы больше, чем за всю историю добыл в плей-офф «Бруклин Нетс». Рекорд в постсезоне у «сетей» — 70 побед при 101 поражении. Раньше команда называлась «Нью-Джерси Нетс» и в 2002 и 2003 годах выходила в финал НБА. К сожалению, в обоих случаях потерпев неудачу. После этого клуб переехал в Нью-Йорк, а случилось это благодаря нашему миллиардеру Михаилу Прохорову, купившему команду, которая и стала впоследствии «Бруклином». «Нетс» были ближе всего к третьему финалу в своей истории — в 2021-м, когда в коллективе играли Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг и Джеймс Харден, но в итоге «Милуоки Бакс» в семи матчах оказался сильнее.

«Лос-Анджелес Клипперс» не так давно стал грозной силой в Западной конференции. Во многом это также связано со сменой владельца, когда в 2014-м Стив Балмер выкупил клуб у Дональда Стерлинга, которого практически заставили продать команду в связи с расистским скандалом. В Лос-Анджелесе «Клипперс» находятся в тени «Лейкерс» — одного из самых популярных клубов не только в НБА, но и во всём спорте. «Парусники» ни разу в истории не доходили до финала НБА, имея в своём активе 66 побед при 87 поражениях в плей-офф.

«Орландо Мэджик» — второй клуб из Флориды, появившийся в НБА после «Майами Хит», успел дважды участвовать в финальных сериях. В обоих случаях во главе команды стояли центровые: Шакил О’Нил и Дуайт Ховард. Но в итоге всё обернулось поражениями. Успех «магических» парней в плей-офф был спорадическим, и с 1989 года команда победила лишь в 62 матчах при 78 поражениях, уступая одному Брауну по количеству выигранных игр в постсезонах.

Следом идут два клуба, которые одними из последних присоединились к НБА, речь, конечно же, о «Торонто Рэпторс» и «Мемфис Гриззлиз». «Хищники» хоть и стали чемпионами НБА в 2019 году, когда за команду феерил Кавай Леонард и ему помогали Марк Газоль, Кайл Лоури, Фред Ванвлит, Серж Ибака, Дэнни Грин, Паскаль Сиакам и О Джи Ануноби, но в целом клуб из Канады играл в плей-офф не лучшим образом в своей истории — всего 57 побед при 66 поражениях.

«Ванкувер Гриззлиз» зашли в лигу вместе с «Торонто» в 1995 году, но уже в 2001-м «мишки» переехали в Мемфис и получили своё название, которое носят до сих пор — «Мемфис Гриззлиз». Команда во времена игры за неё Пау и Марка Газолей пробивалась даже в финал Западной конференции, но в целом больших успехов в плей-офф не снискала. Клуб за практически 30 лет в лиге не сыграл даже в 100 матчах плей-офф — 38 побед при 60 поражениях.

Джейлен Браун в возрасте 27 лет добился больше побед в плей-офф, чем «Бруклин», «Клипперс», «Орландо», «Торонто» и «Мемфис» в истории выступления в НБА. Этот успех баскетболиста свидетельствует о его последовательном развитии и умению в самый нужный момент действовать на высочайшем уровне. Недавно Браун высказался о возможном повторении успеха в следующем сезоне.

Джейлен Браун чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс», MVP финала НБА «Я думаю, у нас есть возможность. У нас определённо есть окно. Мы будем использовать его день за днём. Нам определённо нужно следить за тем, чтобы оставаться здоровыми. Но, знаете, мы насладимся летом, насладимся моментом, а затем вернёмся к этому вопросу в следующем году. Просто это наш совместный рост».

Пример Брауна и «Бостона» показывает, что для достижения победы в НБА необходимо верить в своих парней, развивая их, и постепенно улучшать свой состав. Это долгая и трудоёмкая работа. Ничего в этом мире не достаётся просто так. Лидерство и шикарное выступление Джея Би в плей-офф в этом сезоне сыграли ключевую роль в чемпионстве «Бостона». Конечно, ничего бы не было и без Джейсона Тейтума, Кристапса Порзингиса, Джру Холидэя, Деррика Уайта и Эла Хорфорда, но Джейлен показал, что даже через негативные комментарии в свой адрес на протяжении всей карьеры можно добиться успеха и стать невероятно важной фигурой одной из самых доминирующих команд в истории НБА!