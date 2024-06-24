В «Лейкерс» не учатся на ошибках? Привести Трея Янга к Леброну — это сумасшедший риск

Сезон-2023/2024 получился для «Лейкерс» далеко не самым успешным. Несмотря на то что впервые с 2018 года и Леброн Джеймс, и Энтони Дэвис приняли участие в более чем 70 матчах, потолком команды оказались восьмое место в конференции и вылет в первом раунде плей-офф. Теперь для франшизы наступает непростой период: Джеймс, чьё будущее пока не определено, неизбежно приближается к закату своей карьеры. И если «Лос-Анджелес» хочет попытаться завоевать с ним ещё один трофей, действовать нужно здесь и сейчас. Первые перестановки в организации уже произошли — на посту главного тренера Дарвина Хэма сменил молодой Джей Джей Редик. Осталось только провести работу на трансферном рынке, где этим летом от «Лейкерс» ожидают громкого обмена.

Уже на протяжении многих месяцев главной целью калифорнийской команды называют лидера «Атланты» Трея Янга. А после того, как в день назначения Редика он оставил загадочное сообщение в своих социальных сетях, слухи о возможной сделке-блокбастере с его участием лишь продолжили набирать обороты.

Интерес «Лейкерс» к Янгу можно понять. Это один из лучших доступных разыгрывающих в лиге, настоящий плеймейкер, который делает по 11 передач за игру и может вести за собой нападение, решать в клатче, создавать штрафные, а также растягивать площадку благодаря трёхочковому броску (игроком такого плана в своё время, кстати, был и сам Джей Джей Редик). В общем, он способен делать всё то, чего ожидали, но не получили от нестабильного Д’Анджело Расселла, причём в куда больших масштабах. С его ситуацией хочется разобраться сразу — понятно, что Ди Ло заметно уступает Янгу с точки зрения статистики и общего вклада в игру. Но его главной проблемой остаётся неспособность выступать в плей-офф на том же уровне, что и в регулярном сезоне. К Янгу таких претензий нет и быть не могло — уж точно не после того, как в 2021 году он вывел «Хоукс» с не самым конкурентоспособным вспомогательным составом в финал конференции.

Помимо прочего, сейчас Трей только вступает в свой прайм — ему всего 25 лет. В то же время на протяжении всех шести лет, проведённых в «Атланте», он всегда был фактически единственной надеждой команды и не имел рядом с собой ни второй, ни тем более третьей звезды — тут всё дело в уровне организации. Поэтому опыт игры в «большом трио» в «Лос-Анджелесе» наверняка помог бы ему сделать шаг вперёд и выйти на новый уровень. Это вполне устроит и самих «Лейкерс», которым в нынешней ситуации стоит подумать о дне, когда Леброн непременно завершит карьеру. Ядро в лице Дэвиса и Янга — это хороший задел на будущее. Только представьте, какие там будут пик-н-роллы. Но Джеймс с большой вероятностью останется в команде ещё на год-другой, и уместить на площадке всех троих может оказаться задачей не из лёгких.

Трей Янг Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Не зря в разговорах о переходе Янга так часто упоминают произошедшее с Расселлом Уэстбруком. Трей привык быть ведущим болл-хэндлером своей команды. Но мяч всего один, а остро нуждающихся в нём будет трое. И в обоих сезонах с Уэстбруком именно это послужило причиной для катастрофы. Однако сейчас ситуация немного изменилась, и снижение процента задействования 39-летнего Леброна может пойти на пользу как ему, так и всему коллективу. Так вроде бы думает и тренер Редик — с Янгом или без, он хочет, чтобы в следующем сезоне в «Лейкерс» мячом чаще владел именно Дэвис. Это позволит Джеймсу поберечь силы, пока «Лос-Анджелес» сможет потихоньку подготовиться к его неминуемому уходу. Тем временем Трей вполне способен взять на себя роль лидера нападения в ситуации, когда на паркете отсутствуют обе звезды — с учётом возраста одного и склонности к травмам другого, такая необходимость может возникать довольно часто.

При этом, каким бы качественным плеймейкером он ни был, Янг заслуженно имеет репутацию очень плохого защитника. В этом плане он уступает даже Д’Анджело Расселлу. И по большей части проблема заключается в нехватке габаритов: 185 см, 74 кг и 188 см размаха — этого попросту недостаточно в современных реалиях. Помимо этого, Трей никогда не был выдающимся финишёром. И чтобы компенсировать бесполезность на собственной половине и эффективно включаться в атаку, ему необходимы две вещи: надёжный роллмен и пространство для бросков на периметре. Энтони Дэвис всецело закрывает одну из этих потребностей. А вот отрабатывать на периметре, где уже существуют трудности, может быть просто некому — ведь за Янга «Лейкерс» придётся отдать какое-то невероятное количество ресурсов.

Леброн Джеймс (слева), Трей Янг (в центре) и Остин Ривз (справа) Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Уже сейчас понятно, что компенсация, которую запросит «Атланта» за свою главную звезду, будет непомерно высокой. По слухам, в сделку могут быть включены Расселл, Джарред Вандербилт, Руи Хатимура, Гэйб Винсент и даже Остин Ривз. Вдобавок ко всему в пакет, состоящий из комбинации кого-то из этих пятерых, наверняка войдут драфт-активы. Вот и получается, что ради усиления на одной конкретной позиции «Лос-Анджелес» может лишиться всякой глубины состава и даже шансов на его обновление. В условиях смены поколений это огромный риск — и непонятно, стоит ли он того.

На бумаге сам факт судорожного поиска третьей звезды является вариантом более рискованным (и, возможно, проигрышным), чем удержание постоянства состава, который можно достраивать и дорабатывать год за годом в соответствии с нуждами команды. Но у «Лейкерс» просто нет времени на пробы и ошибки. Было бы Леброну не 39 лет, и ситуация, возможно, обстояла бы по-другому. При этом стоит понимать, что их выбор не ограничен одним лишь Треем Янгом. По слухам, организация также интересуется Донованом Митчеллом, Деджонте Мюрреем и другими игроками помоложе. Кто из них в итоге окажется в Лос-Анджелесе — и окажется ли вообще — будет зависеть от ситуации с рынком свободных агентов, драфтом-2024, контрактом Леброна и не только. Но в «Лейкерс» ясно дали понять, что жаждут перемен — так что болельщикам стоит быть к этому готовыми.