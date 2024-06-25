«Мне действительно наплевать». Новый тренер «Лейкерс» наговорил лишнего на представлении?

Работа тренером в НБА — это всегда про давление. Если ты специалист без опыта, ожидания возрастают в несколько раз. «Лос-Анджелес Лейкерс» представил нового главного тренера Джей Джей Редика, который провёл первую пресс-конференцию. Известный в прошлом баскетболист ответил на вопросы, а мы расскажем о самых интересных его высказываниях.

Первым выступил генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка: «Я думаю, что в индустрии в целом и в спорте в частности, иногда легко запутаться в стереотипах пребывания в море однообразия и делать то же самое, что делают все остальные. Но когда мы приступили к поиску тренера, для нас было действительно важно посмотреть, можем ли мы сделать что-то отличающееся от всех. И вскоре в наших беседах с Джей Джеем стало совершенно очевидно, что у него уникальные взгляд и философия на баскетбол и на то, как этому нужно учиться».

Подписание контракта Фото: БК «Лос-Анджелес Лейкерс»

Свою речь Редик начал с шутки: «Я никогда раньше не тренировал в НБА. Не знаю, слышали ли вы об этом, ребята». Затем тренер рассказал об ожиданиях: «Сидя в этом кресле, я знаю, чего от меня ждут. У «Лейкерс» одни из самых страстных фанатов во всём мире, и мы ожидаем чемпионства. Это моя работа, это работа нашего персонала, это работа Роба [Пелинки], это работа всех нас — создать команду чемпионского уровня. Это то, на что я подписался». Довольно амбициозные цели для тренера-новичка, но он не мог сказать по-другому в клубе уровня «Лейкерс».

Тренеры «Лейкерс» часто сталкиваются с критикой в свой адрес, поэтому Редика спросили, что он думает о хейтерах. Ответ был довольно ясным. «Это правильный вопрос, и я, конечно, всё слышал. Вряд ли я подберу нужные слова и дам вменяемый ответ — просто потому, что мне наплевать. Честно говоря, я хочу тренировать «Лейкерс». Хочу тренировать команду. И не хочу ничего опровергать. Я хочу стать великим тренером в НБА. И хочу выигрывать чемпионаты. Также хочу, чтобы мои игроки максимально продвинулись в своей карьере. Это всё, что меня, чёрт возьми, волнует».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Редик не чурается прямолинейных высказываний, даже если они кому-то неугодны или не нравятся. Он такой, какой есть на самом деле, и не пытается строить из себя того, кем не является. Джей Джей ответил на вопрос, когда он захотел стать тренером в НБА: «На самом деле, после того как в прошлом году я проходил собеседование по поводу работы в «Торонто», я понял, что хочу быть главным тренером в НБА. Я потратил много времени на разговоры с тренерами, с генеральными менеджерами, впитывая их знания… Я просто чувствовал, что это то, что я должен делать».

«Я думаю об НБА сегодня, и игра развивается. Она развивается быстро, и одна из особенностей тренерской работы — ты должен уметь адаптироваться. Нужно уметь приспосабливаться к своему составу, нужно уметь планировать игру против соперника, и это одна из тех вещей, к которым я действительно буду стремиться», — сказал Редик о видении игры своей команды.

Но практически всех интересовал вопрос о совместном подкасте с Леброном Джеймсом, продолжится ли их сотрудничество или эпоха познавательных видео уйдёт в закат после назначения на пост в «Лейкерс»? «На данный момент, и, надеюсь, это очень надолго, я закончил с производством контента. Отвечая на ваш вопрос: подкаста не будет… На данный момент я завязал с подкастами», — подытожил Редик.

К тому же Джей Джей заявил, что Король не давал ему никаких советов. И они не общались с ним о работе в «Лейкерс» вплоть до вечера четверга, пока Редику не предложили должность. Насколько правдива данная информация, к сожалению, точно сказать никто не может. Нам остаётся лишь поверить в сказанное.

Примечательно, что представление в качестве наставника «Лейкерс» состоялось в день рождения Редика. Ему стукнуло 40 лет. Ждём драфта, который состоится уже совсем скоро. Посмотрим, кого возьмут «озёрники» под 17-м и 55-м выборами и заберут ли Бронни Джеймса. Но намного интереснее, как себя проявит Джей Джей в предстоящем сезоне, однако придётся подождать. Самое интересное впереди.