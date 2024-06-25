Кто лучше играет в баскетбол? История противостояния НБА и Евролиги

В современном мире практически не возникает споров о том, какая лига является сильнейшей. Большинство людей признаёт доминирование НБА, ведь именно там выступают лучшие игроки. Однако в истории баскетбола были случаи, когда европейские клубы побеждали команды НБА, ставя под сомнение безоговорочное превосходство американской лиги. Давайте рассмотрим эти примеры и поговорим о будущем баскетбола.

Матч 1978 года между «Вашингтон Буллетс» и «Маккаби» Тель-Авив стал первым в истории противостоянием между командами НБА и Евролиги. Игра проходила в Израиле и стала настоящей эмоциональной битвой. «Маккаби» удалось одержать победу со счётом 98:97.

Израильский клуб продолжил свою серию в начале 1980-х, обыграв «Филадельфию Сиксерс», «Нью-Джерси Нетс» и «Финикс Санз». Одним из факторов их успеха было то, что игры проводились по смешанным правилам. Эта традиция сохранилась и в 1990-х, однако европейским командам не удалось выиграть ни одного матча из 15.

Леброн Джеймс («Майами Хит») и Джамонт Гордон (ЦСКА) Фото: Marc Serota/Getty Images

С 2000-х годов игры проводились только по правилам НБА. Стоит отметить, что количество таких матчей возросло благодаря глобализации и стремлению лиги развивать свой бренд по всему миру. Если в 1990-х было лишь 15 таких встреч, то в нулевых — уже 37.

С 2008 года в межконтинентальных матчах начал участвовать и ЦСКА. Вы наверняка их помните, эти встречи транслировались на федеральном телевидении, и московской команде дважды удалось переиграть клубы НБА. Армейцы победили «Кливленд Кавальерс» после ухода Леброна Джеймса в 2010 году, а также обыграли «Миннесоту Тимбервулвз» с Кевином Лавом в 2013-м.

В 2010-х годах европейско-американские баталии стали проходить реже — 28 матчей. Команды НБА одерживали победы в 20 из них. Тем не менее интересных матчей было предостаточно. Особенно запомнилась встреча чемпионов НБА «Сан-Антонио Спёрс» с берлинской «Альбой», которая тогда даже не смогла квалифицироваться в Евролигу. Немецкому клубу удалось переиграть подопечных Грега Поповича со счётом 94:93, несмотря на участие всех звёзд техасцев.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

С 2016 по 2023 год не проводилось матчей между командами НБА и Евролиги, а позже основной причиной стала пандемия. Летом прошлого года мадридский «Реал», чемпион Евролиги, и «Даллас Маверикс» возобновили эту традицию. Игра вызвала особый интерес, поскольку Лука Дончич встретился с клубом, который его воспитал. Испанцам удалось одержать победу со счётом 127:123.

Многие справедливо отмечают, что для команд НБА эти встречи не так важны, как для клубов Евролиги, у которых есть более серьёзная мотивация. Игроки стараются проявить себя, чтобы привлечь внимание североамериканских скаутов, а также стремятся доказать, что за пределами НБА существует качественный баскетбол.

В последнее время активно обсуждается идея создания клубного чемпионата мира, где будут встречаться лучшие команды из Северной Америки и Европы. В прошлом году разгорелись дискуссии о том, имеют ли право обладатели титула НБА называть себя чемпионами мира. Популярный американский легкоатлет Ноа Лайлз высмеял эту традицию, и вскоре США не смогли выиграть Кубок мира.

Леброн Джеймс поедет на Олимпиаду в Париже Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Какие последствия это имело? На Олимпиаду в Париже от США отправится настоящая «Дрим-тим», которая наверняка вновь докажет, какая страна доминирует в баскетболе. Тем не менее клубный чемпионат мира — это другая история, которая могла бы привлечь много зрителей при правильном маркетинге.

Были ли примеры матчей между чемпионами Евролиги и НБА? Таких случаев было три: «Чикаго Буллз» против «Олимпиакоса» (1997), «Сан-Антонио Спёрс» против «Панатинаикоса» (2007) и «Лос-Анджелес Лейкерс» против «Барселоны» (2010). Только испанскому клубу удалось завоевать неофициальный титул чемпиона мира среди европейцев.

Видео можно посмотреть на канале CRAKOLI в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Как организовать такой турнир? Нужна договорённость между НБА, Евролигой и ФИБА, у всех свои интересы. По каким правилам проводить матчи? В какую часть сезона можно поместить этот турнир? В футболе уже существует подобное соревнование, но для европейских клубов эти матчи чаще носят товарищеский характер. Игроки НБА наверняка никогда не будут выкладываться на 100%.

В США продолжается процесс интернационализации баскетбола. В НБА с каждым годом всё больше легионеров, а грядущий драфт изобилует европейскими талантами. Евролига пока остаётся малоинтересной для американской аудитории. Клубный чемпионат мира мог бы вывести Евролигу на американский рынок. Но выгодно ли это НБА? Есть сомнения.