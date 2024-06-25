Драфт НБА 2024 года — без очевидных фаворитов. Но это даже хорошо, если не отлично

По мере приближения драфта НБА, кузницы всевозможных талантов, баскетбольные дискуссии разгораются с новой силой, предлагая нам пищу для размышлений и прогнозов. На этот раз, однако, мы сталкиваемся с необычной ситуацией: отсутствие очевидного фаворита среди новичков. Взглянем на драфт-2024 через призму здравого смысла: нет такого игрока, который выделялся бы, как это было, например, с Виктором Вембаньямой или Зайоном Уильямсоном. Помним же шумиху вокруг них? Нет того, кто бы мог стать вдохновением для целого поколения.

Вместо этого у нас есть группа талантов, каждый из которых ищет свой путь к вершине. Это открывает двери для более глубокого анализа и возможностей для тех, кто может не блеснуть сразу, но обладает потенциалом для долгосрочного влияния на игру. Возможно, именно в таких условиях и рождаются будущие звёзды — в тени упорной работы и постоянного самосовершенствования.

Однако это не обязательно является негативным фактором. Наоборот, отсутствие очевидных фаворитов делает драфт более непредсказуемым и интересным. Существует множество игроков, которые могут либо стать звёздами, либо остаться в тени. Всё, что нужно — это один-два успешных выбора, чтобы этот драфт начали воспринимать совершенно иначе в будущем.

Мы сталкиваемся с драфтом, где каждый выбор может стать сюрпризом. Игроки, которых аналитики видели внизу списка, могут внезапно взлететь, а те, кто были на пике, могут оказаться недооценёнными. Это напоминает нам о высоких стандартах прошлых лет, когда драфты были полны звёздных имён, но также подчеркивает, что отсутствие «таланта поколения» не умаляет потенциала этого класса. Среди этих новичков могут скрываться будущие мастера игры, готовые оставить свой след в истории лиги.

Фраза «слабый драфт» обычно навевает мысли о неубедительной первой пятёрке. И в этом году, кажется, сложно найти аргументы в пользу инвестиций в первые пять или 10 выборов. Но если присмотреться к более поздним номерам, можно обнаружить целый ряд перспективных игроков. Эти кандидаты, возможно, не попадают в свет софитов, но они обладают потенциалом стать ключевыми ролевиками, способными укрепить состав и внести свой вклад в командную игру.

Закари Рисашер и Александр Сарр, перед драфтом НБА — 2024 Фото: Getty Images

«Вспоминается драфт 2013 года, когда первым номером стал Энтони Беннетт», — отметил один из управленцев клуба Западной конференции во время общения с Fox Sports. «Тогда в топ-3 не было ни одного игрока, который выделялся бы как несомненный лидер. «Кливленд» до последнего не мог определиться с выбором. У нас была высокая позиция в драфте, и мы приложили все усилия, чтобы обменять её. Тот драфт был наполнен игроками, которые стали бы отличными ролевиками и запасными. Текущий драфт кажется похожим: многообещающие ролевые игроки, готовые к действию сразу же, но без очевидных суперзвёзд», — добавил руководитель.

«В этом драфте есть хорошие игроки. Проблема в том, что даже в топ-3 нет тех, кто может изменить франшизу. Это в основном [напоминает] 2013 год — без Янниса [Адетокунбо]. Для слабых фронт-офисов это вызов, так как они не могут полагаться на консенсус лиги и мок-драфты для очевидного выбора», — отметил представитель клуба Восточной конференции.

Закари Рисашер, которого сравнивают с Майклом Портером и Францем Вагнером (далее в скобках — популярные сравнения молодых баскетболистов с текущими игроками НБА. — Прим. «Чемпионата»), привлекает внимание как один из самых гибких игроков этого драфта, но даже он не проявляет той уверенности в контроле мяча и способности к индивидуальным действиям, которые предпочтительны для игрока его калибра. Роб Диллингем (Кемба Уокер) и Джаред Маккейн (Джейлен Брансон, Сет Карри) заметны своими точными бросками, но вопросы остаются относительно их физических данных и защитных качеств, что может повлиять на их профессиональные перспективы.

В прямом эфире драфт НБА — 2024 официально покажут на телеканале ABC/ESPN. В России следить за мероприятием можно будет на баскетбольном портале AANBA.ru.

Далтон Кнехт (Клэй Томпсон) и Тристан да Силва (Кайл Кузма) также неплохо бросают, однако их 23-летний возраст может вызвать опасения с точки зрения их дальнейшего развития. Тайлер Смит (Ченнинг Фрай, Трей Лайлз) и Джонни Фёрфи (Майк Данливи), несмотря на их способность к дальним броскам, испытывают трудности в обороне, что может стать препятствием для их адаптации к строгим требованиям защиты в НБА.

Подходя к этому драфту, команды должны осознавать одну истину: среди новобранцев обязательно найдутся таланты, способные оставить свой след в лиге. Однако туман неопределённости окутывает их потенциал — мы стоим перед загадкой, пытаясь предугадать, кто же из них взлетит к звёздам. Но окончательные выводы о силе этого драфта сможем сделать лишь спустя несколько лет, когда карьеры этих игроков раскроются в полной мере.

«Чемпионат», кстати, проведёт текстовую онлайн-трансляцию предстоящего рынка талантов, который продлится в течение двух дней — в ночь с 26 на 27 июня и с 27 на 28 июня — и подробно расскажет обо всех проспектах. Следите за баскетбольным разделом! Возможно, Александр Сарр и станет первым номером, про которого в начале года мы написали в первую очередь. А вообще основная интрига — где же окажется Бронни Джеймс, сын Леброна?