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Клэй Томпсон: где будет играть в сезоне-2024/2025 НБА и останется ли в Голден Стэйт Уорриорз, будущее баскетболиста

«Мы хотим, чтобы он остался». Клэй Томпсон может похоронить династию «Голден Стэйт»
Никита Бирюков
Клэй Томпсон
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Легендарный участник трио «воинов», вероятно, покинет клуб из Сан-Франциско.

Для «Голден Стэйт Уорриорз» эпоха Стефена Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина движется к закату. Прежде всего это связано с возрастом. Стефу уже стукнуло 36 лет, а двум другим лидерам по 34 года. Кроме чемпионского похода в 2022 году, у «воинов» за четыре сезона не получалось выйти даже в финал Западной конференции, не говоря о финале НБА. Ситуация с продлением контракта Томпсона и вовсе может положить конец династии «Голден Стэйт».

Ещё по ходу регулярного чемпионата сезона-2023/2024 руководство «воинов» не могло договориться с одним из лучших снайперов в истории НБА о продлении контракта. «Уорриорз» предлагали слишком мало денег, по мнению Томпсона, и срок соглашения не устраивал баскетболиста. Известный обозреватель ESPN Тим Макман говорил, что клуб из Сан-Франциско сделал Клэю предложение о двухлетнем контракте, но 11-й номер «воинов» отказался, так как планирует заключить более длительное соглашение.

«Голден Стэйт» и Томпсон имеют право договориться о продлении до 30 июня, иначе атакующий защитник станет свободным агентом. Основными кандидатами на четырёхкратного чемпиона НБА являются «Орландо Мэджик», «Оклахома-Сити Тандер» и «Филадельфия Сиксерс». Каждому из этих клубов не помешала бы стабильная, хотя бы по меркам регулярного чемпионата, опция в нападении и всё ещё неплохие оборонительные навыки, которые способен выдать Клэй. К тому же нельзя забывать об опыте. Практически в каждой чемпионской команде есть ветераны, влияние которых очень сложно оценить, но, на самом деле, оно колоссальное.

Майк Данливи
Майк Данливи
генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз»

«Уорриорз» хотят, чтобы Клэй Томпсон остался в команде. Я всегда буду стремиться к тому, чтобы действовать рационально, но полностью убрать эмоции, когда речь идёт о таком парне, как Клэй Томпсон, думаю, почти невозможно. Он так много значит для клуба. Важно разобраться, что является правильным и что работает для клуба и игрока, а также определиться с его ролью. Необходимо учесть все эти факторы, и именно этим мы занимаемся. Вероятно, существуют разные степени этой ценности, но мне предстоит решить, какая сумма окажется оптимальной для нашей команды».

Хоть Майк Данливи и говорит, что клуб хочет оставить Клэя в команде. Действия самого баскетболиста указывают на то, что он намеревается покинуть родную команду, с которой стал одним из лучших на своей позиции и во всей НБА. Томпсон отписался от всех социальных сетей «Уорриорз» и удалил некоторые записи и фотографии из своего аккаунта. В наше время это уже говорит о многом.

Разбор ситуации с Томпсоном:
Социальные сети как предвестник. Дрэймонд Грин смеётся, пока Томпсон готовит сюрприз
Социальные сети как предвестник. Дрэймонд Грин смеётся, пока Томпсон готовит сюрприз

А что же значит уход Томпсона для «Голден Стэйт»? Платёжная ведомость команды забита донельзя, свободного места для подписания приемлемой звезды в случае ухода Клэя попросту нет. Можно рассчитывать лишь на обмен. В последнее время всё чаще мы слышим, что Полу Джорджу может быть интересен вариант с переходом в стан «воинов», если 11-й номер «Уорриорз» всё же подпишется с другой командой. Правда, если говорить об обмене, то у «воинов» не так много активов. Отдавать кого-то из молодёжи — Жонатана Кумингу, Моузеса Муди, Брэндина Подзиемски и Трэйса Джексон-Дэвиса – вообще не хотелось бы, так как эти парни за небольшие деньги отлично вписались в состав команды и приносят огромную пользу.

К тому же есть шанс, что кто-то из них, выступая в клубе со Стефеном Карри, Дрэймондом Грином и Эндрю Уиггинсом, дорастёт до уровня звезды НБА. В общем, на самом деле, у «воинов» большие проблемы с укомплектованием состава. Скорее всего, именно поэтому клуб и покинул прошлый генеральный менеджер Боб Майерс, который и сколотил легендарный костяк «Голден Стэйт». Уход Томпсона из команды вряд ли можно назвать прямо концом династии «воинов». Потому что в последнее время Клэй и так особо не блистал в клубе. Чего только стоят его 0 реализованных бросков из 10 в плей-ин 2024 года с «Сакраменто Кингз».

Но, скорее всего, мы больше не увидим того великого трио, которое кошмарило лигу на протяжении 10 лет. Любой эпохе когда-то приходит конец. Похоже, это именно не конец династии «Голден Стэйт», а уход Томпсона из команды. «Воины» не раз показывали, что могут из грязи и палок сделать конфетку. Хоть сезон и завершился, но межсезонье продолжает подливать масла в огонь — это только начало. Но всё равно немного грустно на душе в связи с тем, что история настолько, казалось бы, нерушимого трио может подойти к концу.

Тот самый матч, с которого всё началось…
Кошмар династии «Голден Стэйт». Беспомощный Карри и худший матч в жизни Томпсона
Кошмар династии «Голден Стэйт». Беспомощный Карри и худший матч в жизни Томпсона
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