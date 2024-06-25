«Мы хотим, чтобы он остался». Клэй Томпсон может похоронить династию «Голден Стэйт»

Для «Голден Стэйт Уорриорз» эпоха Стефена Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина движется к закату. Прежде всего это связано с возрастом. Стефу уже стукнуло 36 лет, а двум другим лидерам по 34 года. Кроме чемпионского похода в 2022 году, у «воинов» за четыре сезона не получалось выйти даже в финал Западной конференции, не говоря о финале НБА. Ситуация с продлением контракта Томпсона и вовсе может положить конец династии «Голден Стэйт».

Ещё по ходу регулярного чемпионата сезона-2023/2024 руководство «воинов» не могло договориться с одним из лучших снайперов в истории НБА о продлении контракта. «Уорриорз» предлагали слишком мало денег, по мнению Томпсона, и срок соглашения не устраивал баскетболиста. Известный обозреватель ESPN Тим Макман говорил, что клуб из Сан-Франциско сделал Клэю предложение о двухлетнем контракте, но 11-й номер «воинов» отказался, так как планирует заключить более длительное соглашение.

«Голден Стэйт» и Томпсон имеют право договориться о продлении до 30 июня, иначе атакующий защитник станет свободным агентом. Основными кандидатами на четырёхкратного чемпиона НБА являются «Орландо Мэджик», «Оклахома-Сити Тандер» и «Филадельфия Сиксерс». Каждому из этих клубов не помешала бы стабильная, хотя бы по меркам регулярного чемпионата, опция в нападении и всё ещё неплохие оборонительные навыки, которые способен выдать Клэй. К тому же нельзя забывать об опыте. Практически в каждой чемпионской команде есть ветераны, влияние которых очень сложно оценить, но, на самом деле, оно колоссальное.

Майк Данливи генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» «Уорриорз» хотят, чтобы Клэй Томпсон остался в команде. Я всегда буду стремиться к тому, чтобы действовать рационально, но полностью убрать эмоции, когда речь идёт о таком парне, как Клэй Томпсон, думаю, почти невозможно. Он так много значит для клуба. Важно разобраться, что является правильным и что работает для клуба и игрока, а также определиться с его ролью. Необходимо учесть все эти факторы, и именно этим мы занимаемся. Вероятно, существуют разные степени этой ценности, но мне предстоит решить, какая сумма окажется оптимальной для нашей команды».

Хоть Майк Данливи и говорит, что клуб хочет оставить Клэя в команде. Действия самого баскетболиста указывают на то, что он намеревается покинуть родную команду, с которой стал одним из лучших на своей позиции и во всей НБА. Томпсон отписался от всех социальных сетей «Уорриорз» и удалил некоторые записи и фотографии из своего аккаунта. В наше время это уже говорит о многом.

А что же значит уход Томпсона для «Голден Стэйт»? Платёжная ведомость команды забита донельзя, свободного места для подписания приемлемой звезды в случае ухода Клэя попросту нет. Можно рассчитывать лишь на обмен. В последнее время всё чаще мы слышим, что Полу Джорджу может быть интересен вариант с переходом в стан «воинов», если 11-й номер «Уорриорз» всё же подпишется с другой командой. Правда, если говорить об обмене, то у «воинов» не так много активов. Отдавать кого-то из молодёжи — Жонатана Кумингу, Моузеса Муди, Брэндина Подзиемски и Трэйса Джексон-Дэвиса – вообще не хотелось бы, так как эти парни за небольшие деньги отлично вписались в состав команды и приносят огромную пользу.

К тому же есть шанс, что кто-то из них, выступая в клубе со Стефеном Карри, Дрэймондом Грином и Эндрю Уиггинсом, дорастёт до уровня звезды НБА. В общем, на самом деле, у «воинов» большие проблемы с укомплектованием состава. Скорее всего, именно поэтому клуб и покинул прошлый генеральный менеджер Боб Майерс, который и сколотил легендарный костяк «Голден Стэйт». Уход Томпсона из команды вряд ли можно назвать прямо концом династии «воинов». Потому что в последнее время Клэй и так особо не блистал в клубе. Чего только стоят его 0 реализованных бросков из 10 в плей-ин 2024 года с «Сакраменто Кингз».

Но, скорее всего, мы больше не увидим того великого трио, которое кошмарило лигу на протяжении 10 лет. Любой эпохе когда-то приходит конец. Похоже, это именно не конец династии «Голден Стэйт», а уход Томпсона из команды. «Воины» не раз показывали, что могут из грязи и палок сделать конфетку. Хоть сезон и завершился, но межсезонье продолжает подливать масла в огонь — это только начало. Но всё равно немного грустно на душе в связи с тем, что история настолько, казалось бы, нерушимого трио может подойти к концу.