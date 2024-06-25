Костяк собран. Каким мы увидим УНИКС в новом сезоне Единой лиги?

В 2023 году УНИКС впервые в своей истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Спустя год казанцы вновь оказались в финале, но не смогли защитить титул, уступив московскому ЦСКА. После окончания сезона команду покинула главная звезда и MVP регулярного чемпионата — Ненад Димитриевич. Однако клубу удалось сохранить главного тренера Велимира Перасовича, центрового Исмаэля Бако, защитника Маркоса Найта и сделать несколько серьёзных подписаний.

Нужно сразу обозначить, что состав всех команд, включая УНИКС, до конца ещё неясен. Точно будут дополнительные подписания и, возможно, расставания. Однако УНИКС сделал несколько фундаментальных решений, которые уже могут формировать определённую картину того, какой команда может предстать в новом сезоне.

Маркос Найт Фото: БК УНИКС

Ушли из команды: Ненад Димитриевич, Эрик Грин, Вячеслав Зайцев, Иван Лазарев, Андрей Воронцевич и Евгений Колесников.

Продлены контракты: Велимир Перасович, Джален Рейнольдс, Михаил Беленицкий, Маркос Найт, Александр Стуленков.

Новые игроки: Девон Акун-Пёрселл, Александр Платунов, Сергей Полстянов.

Также у команды остались баскетболисты с действующими контрактами. На данный момент проект ростера выглядит следующим образом:

защитники: Платунов, Найт, Кулагин, Полстянов;

форварды: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Лабери, Стуленков;

центровые: Рейнольдс, Бако.

В прошлом сезоне за клуб также выступали Артём Комолов, Владислав Одиноков и Марк Тихоненко, но официальной информации об их будущем на данный момент не поступало. Большая вероятность того, что кто-то из них покинет казанскую команду.

Состав УНИКСа уже выглядит более чем способным для борьбы за титул, однако очевидно, что будут ещё подписания. Продление сотрудничества с главным тренером Велимиром Перасовичем облегчит задачу по поиску новых игроков. Это подчеркнул и президент казанцев Евгений Богачёв в комментарии «Спорт-экспрессу».

Евгений Богачёв президент БК УНИКС «Велимир [Перасович] продолжит руководить нашей командой в следующем сезоне. Это хорошая новость, которая поможет нам в дальнейшей работе в межсезонье».

Когда в клубе закрыт вопрос по тренеру, особенно если он работает не первый год — это всегда упрощает трансферную кампанию. Он знает игроков, которые остались, знает, какие позиции нужно усилить, и понимает, какие исполнители нужны для этого именно ему. Если УНИКС не подпишет более громкое имя, то перешедший из «Локо» Девон Акун-Пёрселл должен стать главной звездой и движущей силой казанцев. Очевидно, что будут подписания игроков для создания глубины состава. При нынешнем наборе баскетболистов у казанцев остаётся в распоряжении одно легионерское место. Возможно, оно будет использовано уже по ходу нового сезона.

Дмитрий Кулагин Фото: БК УНИКС

Особенно напрашиваются подписания в переднюю линию, но, возможно, УНИКС решит разнообразить и защитную часть. Также не будет сюрпризом, если казанцы подпишут ветерана, который станет своеобразным ментором внутри раздевалки. Такими в минувшем сезоне были Евгений Колесников и Иван Лазарев. В плей-офф к ним добавился Андрей Воронцевич, но все трое покинули команду. Да, есть Дмитрий Кулагин, который повидал многое, но не факт, что этого будет достаточно. При этом нельзя сказать, что у казанцев много молодых игроков, по крайней мере на данный момент, но в ближайшее время это может измениться.

Всё это, безусловно, гадание на кофейной гуще. Но можно констатировать, что УНИКС уже грамотно провёл часть трансферной кампании и всё еще имеет пространство для маневра. Казанцы сколотили костяк, который будет бороться за самые высокие места в новом сезоне. Состав достаточно сбалансирован, осталось укрепить его несколькими точечными подписаниями. Очень интересно будет увидеть обновлённый УНИКС в новом сезоне Единой лиги.