Расскажем всё самое интересное о будущих новичках североамериканской лиги.

Драфт НБА растянется на 2 дня! Кто станет 1-м номером и куда отправится сын Леброна? LIVE

27 и 28 июня пройдёт драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию каждого раунда и расскажет о потенциальных новичках североамериканской лиги.

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