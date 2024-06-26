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Драфт НБА 2024 года: где смотреть онлайн-трансляцию в России, текстовая трансляция, сын Леброна Джеймса, Александр Сарр

Драфт НБА растянется на 2 дня! Кто станет 1-м номером и куда отправится сын Леброна? LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
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Драфт НБА растянется на 2 дня! LIVE
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Расскажем всё самое интересное о будущих новичках североамериканской лиги.

27 и 28 июня пройдёт драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию каждого раунда и расскажет о потенциальных новичках североамериканской лиги.

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📺 Где смотреть драфт НБА — 2024
Live Артемий Берстенев

📺 Где смотреть драфт НБА — 2024

В прямом эфире драфт НБА — 2024 официально покажут на телеканале ABC/ESPN. В России следить за мероприятием можно будет на баскетбольном портале AANBA.ru.
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Новости. Баскетбол
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