Драфт НБА растянется на 2 дня! Кто станет 1-м номером и куда отправится сын Леброна? LIVE
Расскажем всё самое интересное о будущих новичках североамериканской лиги.
27 и 28 июня пройдёт драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию каждого раунда и расскажет о потенциальных новичках североамериканской лиги.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Live Артемий Берстенев
📺 Где смотреть драфт НБА — 2024
В прямом эфире драфт НБА — 2024 официально покажут на телеканале ABC/ESPN. В России следить за мероприятием можно будет на баскетбольном портале AANBA.ru.
Комментарии