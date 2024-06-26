«Нью-Йорк» пошёл ва-банк! Клубы из одного города провернули громкий обмен в НБА

Для построения хорошей чемпионской команды необходимо время либо много активов, с помощью которых можно заполучить звезду/суперзвезду. «Нью-Йорк Никс» второй сезон кряду заканчивает плей-офф на стадии второго раунда. На этот раз пробиться в финал Востока помешали травмы лидеров. Джулиус Рэндл вообще не играл в плей-офф, О Джи Ануноби практически полностью пропустил серию с «иноходцами», а Джейлен Брансон под конец серии с «Индианой» играл с повреждениями. Главный клуб Нью-Йорка решил не заморачиваться с постепенным ростом, а попробовать перепрыгнуть сразу через несколько ступенек.

«Никс» выменяли у «Бруклин Нетс» Микала Бриджеса. За форварда «сетей» пришлось отдать Бояна Богдановича, четыре незащищённых пика первого раунда (2025, 2027, 2029, 2031), пик второго раунда 2025-го и незащищённый пик-свап 2028 года. В «Нью-Йорк», помимо Бриджеса, отправится выбор во втором раунде 2026 года, принадлежавший «Бруклину».

Эта сделка очень похожа на обмен Руди Гобера из «Юты Джаз» в «Миннесоту Тимбервулвз». За французского центрового тогда отдали пятерых игроков (Малика Бизли, Патрика Беверли, Уокера Кесслера, Джарреда Вандербилта и Леандро Больмаро), но намного важнее — четыре драфт-пика первого раунда. С учётом того, как Руди Гобер влился в «Миннесоту», став одним из краеугольных камней обороны клуба, его обмен не выглядит таким уж провальным, как казалось в первое время.

Бриджес — шикарный двусторонний игрок, проявивший себя ещё в «Финикс Санз», а в «Бруклине» ставший главной звездой команды. Роль первой скрипки в клубе, который не проходит в плей-офф, видимо, не понравилась Микалу, поэтому он решил присоединиться к своим хорошим друзьям по университету Вилланова — Джейлену Брансону, Джошу Харту и Донте Дивинченцо. Эти четверо стали чемпионами NCAA в 2016 году, а после ухода Харта в НБА команда вновь выиграла титул в 2018-м.

Теперь основные игроки Виллановы вместе и готовы становиться чемпионами НБА! «Нью-Йорк» пошёл ва-банк, отдав практически все пики первого раунда на ближайшее будущее. Этот ход подчёркивает их стремление к чемпионству в предстоящие годы.

«Вилланова Уайлдкэтс» (Микал Бриджес, Джейлен Брансон, Дэррил Рейнольдс и Джош Харт) Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Нельзя забывать, что «Нью-Йорк» тренирует Том Тибодо, который на протяжении всей карьеры любит выжимать все соки из своих подопечных. Обычно его баскетболисты проводят на площадке огромное количество минут, поэтому не каждый может играть под руководством Тибса. Но для Бриджеса это не должно стать проблемой, так как форвард за шесть лет в НБА не пропустил ни одного матча! Микал — какой-то железный человек, который при этом показывает отличный уровень игры.

Больше всего обрадовался обмену Бриджеса давний фанат «Никс» и баскетбольный эксперт Стивен Эй Смит. Обозреватель не скрывал эмоций и сказал следующее: «Химия» — важна, обязанности — важны, последовательность — важна, защита — важна. Мне нравятся движения от «Никс». Он [Бриджес] молод и энергичен, он защищается и попал в правильную культуру. Это всё, о чём я просил. Мне нравится это, мне очень нравится это».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В общем, «Нью-Йорк» невероятно усилился. Команда по-прежнему не желает отпускать О Джи Ануноби, который выходит на рынок свободных агентов, поэтому будет пытаться предложить игроку желанный контракт. Бриджес идеально подходит на роль второй скрипки в команде, так как первой уже стал Джейлен Брансон, пока что на 100% оправдывает ожидания.

«Бруклин» же после получения драфт-пиков практически сразу же оформил сделку с «Хьюстон Рокетс». «Ракеты» получили право на выбор «Санз» в первом раунде драфта 2027 года, который отдали при обмене с участием Кевина Дюранта. «Сети» же в рамках сделки получили обратно свой выбор в первом раунде драфта 2026 года. «Хьюстон» также приобрёл право обменять свой выбор в первом раунде драфта 2025 года, который сейчас принадлежит либо техасцам, либо «Оклахоме», на выбор «Санз» в первом раунде драфта 2025 года.

Как отмечает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, все действия «Хьюстона» направлены на то, чтобы в дальнейшем попытаться выменять Кевина Дюранта. Если у Кей Ди и в этом сезоне не получится в «Финиксе», то руководство клуба и сам игрок могут задуматься о прекращении сотрудничества. Межсезонье 2024 года уже подарило нам одного претендента на чемпионство от Восточной конференции — «Нью-Йорк». Понятное дело, что «Никс» придётся бороться с «Бостоном» и заметно прибавившей «Индианой», но это не меняет картины в целом — банда Тибодо настроена крайне серьёзно.