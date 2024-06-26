«Что за мир». Не успел Редик возглавить «Лейкерс», как вляпался в расистский скандал

«Лос-Анджелес Лейкерс» буквально вчера представил нового главного тренера клуба. Джей Джей Редик совместно с генеральным менеджером Робом Пелинкой провёл пресс-конференцию, на которой ответил на все интересующие вопросы. Редик не поскупился на громкие слова и, откровенно говоря, сомнительные выражения, включающие в себя нецензурную брань.

Не успели «Лейкерс» назначить Редика на должность главного тренера, как бывшая сотрудница университета Дьюка Халлима Нэш обвинила «Лучшего игрока 2006 года среди всех студентов США» в расизме. «Белый мужчина только раз в моей жизни назвал меня в лицо словом на букву «Н». Это было в кампусе университета Дьюка, когда я работала в баскетбольной команде. И сегодня его назначили новым главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс». Что за мир», — написала Нэш в одной из социальных сетей.

На этом девушка не остановилась и продолжила: «Для контекста: это было много лет назад, и я верю, что у всех нас есть пространство для роста, особенно после нашего уровня зрелости в колледже. Мы живём в мире, где происходят подобные обмены мнениями, пересечения расы, привилегий и отсутствие ответственности. Все сталкиваются с таким давлением».

Сразу же после этого пресса захотела связаться с Редиком, но пришлось отдуваться его представителю. Секретарь наставника «Лейкерс» заявил: «Нет, такого никогда не было». Сам Джей Джей пока никак не комментировал высказывание в свой адрес. Стоит учесть, что Халлима Нэш — довольно успешный спикер, автор и социальный предприниматель, работающий в качестве основателя Rosecrans Ventures, стартапа, который обеспечивает коучинг и подготовку к карьере молодых людей. Она выпускница Гарварда в области делового администрирования и Дьюка по направлению некоммерческого менеджмента.

В общем, Халлима — женщина с мозгами и довольно успешной карьерой. Поэтому сразу же в голове возникает вопрос, а зачем она это сказала прямо сейчас? Если бы её это так сильно волновало на протяжении долгих лет, то почему молчала об этом? Интересно-интересно! Обвинения прозвучали сразу же после пресс-конференции Редика. Конечно, Нэш тут же заявила, что люди могут стать другими, но факт есть факт. Но почему об этом не было сказано раньше?

Роб Пелинка (слева) и Джей Джей Редик (справа) Фото: Robert Gauthier/Getty Images

Никто не собирается защищать Редика, тем более, как стало известно после его выступления, он пока ещё не научился подбирать слова на публике, видимо, не переключился с подкаста с Леброном Джеймсом на официальный деловой стиль. Редик был великолепным игроком в Дьюке, за который выступал с 2003 по 2006 год, в дальнейшем провёл хорошую карьеру в НБА, являясь качественным ролевиком во многих командах. Теперь он главный тренер «Лейкерс». Это совершенно другой уровень давления и ответственности, не каждый справится с такой ношей.

Уже с первых дней в «Лос-Анджелесе» его нашли в чём обвинить. Пока ни «Лейкерс», ни Редик не дали никаких комментариев по поводу этой ситуации. Оно и понятно: клуб готовится к драфту НБА, на котором «озёрникам» предстоит выбирать под 17-м и 55-м пиком. К тому же всех интересует судьба Бронни Джеймса, сына легендарного Леброна Джеймса. Посмотрим, во что выльется эта ситуация с расовым скандалом. Например, Дональда Стерлинга (бывшего владельца «Лос-Анджелес Клипперс») заставили продать клуб из-за расистских высказываний, правда, там было всё намного серьёзнее.