Насколько хорош Бронни Джеймс?

В ночь с 26 на 27 июня пройдёт первый раунд предстоящего драфта НБА, за которым вы можете наблюдать в режиме онлайн на «Чемпионате», где один из обозревателей баскетбольного раздела подробно расскажет о каждом выборе и обменах. И да, обменов будет много — они могут определить судьбу сезона. «Сан-Антонио»? Они могут попытаться маневрировать, чтобы выйти на первое место в драфте, возможно, с целью выбора Закари Рисашера. А какие шансы у Бронни Джеймса и что говорят про него скауты? Об этом — в нашем материале.

Первый год Джеймса в Университете Южной Калифорнии был испытанием огнём — буквально. Сердечный приступ, случившийся на предсезонке, вывел его из строя на четыре месяца. Возвращение на паркет было осторожным: с ограниченными минутами в первых играх, и даже после этого роль в составе «троянцев» ему найти было непросто.

Статистика в 4,8 очка, 2,8 подбора, 2,1 передачи и 0,8 перехвата за игру — это не те цифры, которые ожидаешь от кандидата быть выбранным на драфте. Но вот что интересно: несмотря на скептицизм некоторых, сомневающихся в его перспективах из-за звёздного отца, есть те, кто уверен в его физических данных и баскетбольном уме, что может сделать его игру на профессиональном уровне гораздо успешнее, чем в университете.

Сильные стороны Бронни Джеймса

Бронни Джеймс, сезон-2023/2024 Фото: Meg Oliphant/Getty Images

Джеймс подходит к порогу НБА, готовый показать, что университетские дни — это лишь прелюдия к его профессиональной карьере. Ему предстоит воплотить в жизнь образ игрока 3&D, задача которого — вносить хаос в игру соперников, будучи непревзойдённым защитником периметра, и надёжно реализовывать трёхочковые броски, когда ему предоставляется такая возможность. Джеймс может и не внушать страх своим ростом, который составляет 186,69 см без обуви, но его физические данные — 95 кг и размах рук 200 см — делают его заметной фигурой на площадке. Да, его статура не самая грозная среди гигантов лиги, но благодаря своей ловкости и атлетизму он остаётся силой, с которой приходится считаться в защите.

Джеймс не просто ценит свою защиту — он считает её своим билетом в элиту НБА. Его физическая мощь сочетается с быстрыми шагами и решительными действиями руками, что делает его непреклонной силой на площадке. Игровой интеллект Джеймса проявляется в его способности интуитивно занимать правильное положение, когда мяч не в его руках. В нападении он играет в пределах своих возможностей, действуя разумно и целеустремлённо. Его бросок выделяется своей гладкостью, а его неутомимая трудоспособность подсказывает, что он может стать надёжным шутером за трёхочковой линией, заставляя защитников не спускать с него глаз.

Джеймс не тот парень, что реализует решающий бросок, но его умение брать на себя игру, прорываться к кольцу и делать верные передачи гарантирует, что мяч никогда не останется без движения. Он тот самый связующий элемент, который важен как с мячом, так и без него. Главное, что Джеймс понимает свою ценность для команды НБА. Он видит себя в ряду таких игроков, как Деррик Уайт, Джру Холидэй и Дэвион Митчелл, и готов к грязной работе, чтобы занять своё место. Это самопонимание — ключ к его росту и становлению звездой в выбранной роли.

Слабые стороны Бронни Джеймса

Бронни Джеймс, сезон-2023/2024 Фото: Christian Petersen/Getty Images

Бронни сталкивается с задачей улучшения своего трёхочкового броска, если он намерен закрепиться в НБА. Для защитника его роста отсутствие надёжного дальнего броска может оказаться камнем преткновения на пути к основному составу, даже с учётом его защитных способностей. В свой первый год в университете, несмотря на технически совершенный бросок, Джеймс показал всего 26,7% попаданий из-за дуги из 60 попыток — скромный результат. Улучшение этого элемента игры может стать решающим для его профессионального развития и закрепления в лиге.

Джеймсу предстоит улучшение управления мячом и способности создавать моменты для броска, что выведет его за рамки роли «ловца и стрелка». Его трудности с обыгрыванием защитников в одиночных схватках ограничивают возможности для прорыва к кольцу и поиска открытых позиций для броска с периметра. Это часто приводит к пассивности и незаметности на площадке. С учетом множества пробелов в атаке, Джеймсу необходима значительная работа над улучшением этих элементов игры.