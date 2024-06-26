100 очков Чемберлена — фейк? Разбор одной из главных конспирологических теорий НБА

100 очков Уилта Чемберлена — один из самых легендарных рекордов в истории баскетбола. Несмотря на то что это случилось ещё в 1962 году, об этом достижении знают даже случайные болельщики НБА. Тем не менее в интернете можно найти множество статей, форумов и эфиров с обсуждениями правдивости этого события. Существует немало людей, которые не верят, что это вообще произошло. Почему?

2 марта 1962 года. «Филадельфия Уорриорз» принимала у себя дома «Нью-Йорк Никс». Стоит начать с того, что этот матч не был заснят на камеру и его не показывали по телевизору. В начале 1960-х НБА была далеко не такой популярной лигой, как сейчас, у неё не было крупных ТВ-контрактов. Большинство игр не снимались, но это касалось и других крупных американских лиг.

Уилт Чемберлен Фото: Getty Images

60-е оказались десятилетием, когда телевидение стало распространяться среди массового населения. Однако стоит отметить, что особенно интенсивно эти процессы начали происходить во второй половине 1960-х, а не в начале. Тем не менее главным спортивным вещанием оставалось радио. Представьте, что, например, самый первый Супербоул в НФЛ тоже не транслировался по ТВ.

Таинственности добавляет то, что Чемберлен оформил это достижение в маленьком городке Херши, штат Пенсильвания. Матч проходил на арене вместимостью всего несколько тысяч зрителей. Посетителями таких матчей обычно становились местные жители, которые, возможно, даже не являлись фанатами НБА.

Какие доказательства у нас вообще есть? Существует запись радиоэфира четвёртой четверти матча. Ведущий комментировал игру в интеллигентной манере на хорошем английском языке. Когда Чемберлен набрал свое 100-е очко, диктор объявил об этом и сообщил, что все болельщики моментально выбежали на площадку. На заднем фоне слышен гул — фанаты были без ума от того, что происходило у них перед глазами.

Видео можно посмотреть на канале carlzson299 в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

На первый взгляд рекорд кажется чем-то из области фантастики. 100 очков? В эпоху, когда не было трёхочковых бросков? Как это вообще возможно? Если мы взглянем на общую статистику игроков той эпохи, можно и в обморок упасть. Давайте остановимся только на Чемберлене. В сезоне-1961/1962 Уилт завершил регулярный чемпионат с показателями в среднем 50,4 очка и 25,7 подбора за игру. Это похоже на что-то из NBA 2K, а не из реальной жизни, не правда ли? Когда слышишь, что человек в среднем набирал по 50 очков, то 100 очков уже кажутся более реалистичными.

Стоит принять во внимание и правила баскетбола тех времён. Чемберлен мог спокойно стоять под кольцом всё владение и ждать передач от партнёров. А что можно было сделать против него? Он был выше всех центровых лиги, зачастую с большой разницей. Только Билл Расселл умел хоть как-то сдерживать Уилта, что и позволило легенде «Бостона» выиграть столько чемпионств.

Уилт Чемберлен и Билл Расселл Фото: Getty Images

Но давайте вернёмся к аргументам тех, кто не верит в это событие. Мы уже упомянули, что НБА не обладала массовой популярностью и, естественно, была заинтересована в том, чтобы в лиге появлялись суперзвёзды национального масштаба. Именно благодаря им спортивные лиги могут очень быстро набрать популярность. Это правило работает до сих пор; взгляните на скачок рейтингов игр женского баскетбола благодаря чудесам, которые творит Кейтлин Кларк.

Мэджик Джонсон и Ларри Бёрд сделали НБА одной из главных лиг Америки, Майкл Джордан дал лиге высочайшие рейтинги и мировую известность, а Чемберлен был первой настоящей суперзвездой, вокруг которой можно было строить рекламу продукта. Исходя из этого, можно предположить, что руководители НБА были заинтересованы в том, чтобы раскрутить Уилта как главное лицо лиги. Инопланетные рекорды в этом очень помогли.

Стоит признать, что это не единственная конспирологическая теория, связанная с НБА; некоторые из них очень похожи на правду. Особенно это касается драфт-лотерей, которые многим казались непрозрачными. Вспомним тот же 1985 год и Патрика Юинга, отправившегося в «Нью-Йорк Никс».

Уэймен Тисдейл, Патрик Юинг и Бенуа Бенджамин на драфте 1985 года Фото: Getty Images

Но давайте вернёмся к голосу разума. На той игре присутствовало несколько тысяч людей. Это касается и болельщиков, и игроков, и тренеров, и работников арены. Неужели все они были куплены? Или там были подставные актёры? А что вообще тогда существовало, если не было видеозаписи игр?

НБА снова находится в безумно атакующей эпохе. В прошлом сезоне мы несколько раз видели, как баскетболисты пробивают отметку в 70 очков. После этого достижения Дэмьен Лиллард сказал, что набрать 100 очков в нынешней НБА — реально. Трудно не согласиться с этим утверждением. Это может произойти в любой момент. И теперь это будет под камерами. Но наследие Чемберлена, что бы ни было, будет жить вечно.